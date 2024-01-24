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Трамп рассказал о возможной кандидатуре сенатора Скотта на роль вице-президента

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Фото: Global Look Press/Tom Williams - Pool via CNP
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил о возможной кандидатуре на роль своего потенциального вице-президента сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта. Об этом в среду, 24 января, бывший американский лидер заявил в ходе «Шоу Хоуи Карра».

«Он тот парень, на кого я смотрю», — сказал он в ответ на вопрос о Скотте в качестве вице-президента, сообщает ТАСС.

При этом прямого ответа на вопрос экс-президент не дал.

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Ранее, 21 января, губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил о прекращении своего участия в президентской гонке. Также он поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента, хотя и признал разногласия с ним.

До этого, 16 января, бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, также сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа. За последнее время несколько кандидатов в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу. Свою кандидатуру сняли губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, Тим Скотт, а незадолго до него такое же решение принял и Майк Пенс.

При этом кандидат в президенты США от республиканцев Никки Хейли заявила о намерении победить на выборах. По ее словам, 70% американцев не хотят видеть повторения противостояния между Трампом и действующим американским президентом Джо Байденом, поэтому она и ее избирательный штаб продолжат «идти вперед, сражаться» и намерены победить.

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Известиями» 22 января высказал мнение, что у Хейли нет особых шансов на победу в праймериз. Он допустил, что Хейли в ближайшее время может выйти из президентской гонки вслед за республиканцем Роном Десантисом.

10 января агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняли участие более 1,9 тыс. американцев.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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