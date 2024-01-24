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Пропалестинские активисты более десяти раз прерывали выступление Байдена

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Фото: соцсети
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Пропалестинские активисты больше десяти раз прерывали речь президента США Джо Байдена во время выступления в Вирджинии по проблеме абортов. Об этом во вторник, 23 января сообщила газета The Washington Times.

Отмечается, что, едва Байден начал свою речь, мужчина с палестинским флагом окликнул его и прокричал вопрос: «Сколько детей вы убили?» Заместитель редактора издания Daily Caller Дилан Хаусман в своем аккаунте в соцсети X опубликовал видео-отрывок с моментом прерывания выступления.

«Джо Байдена пять раз за четыре минуты (и это количество продолжает расти) на его большом митинге в поддержку абортов в Вирджинии прерывали люди на его стороне, кричавшие о том, что Израиль убивает палестинцев», — написал журналист.

Хаусман пояснил, что протестующие появлялись и начинали выкрикивать лозунги по одному, поэтому, как только первого удаляли с места проведения, следующий мог прервать речь Байдена снова. При этом за президентом можно увидеть его поддержку: часть людей, как только появлялся протестующий, начинали скандировать: «Еще четыре года!» или «Пойдем, Джо!», чтобы заглушить активиста.

Ответственность за демонстрации взяла на себя группа активистов CODEPINK, а ее соучредитель Медея Бенджамин заявила, что была одной из протестующих.

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Пропалестинские митинги проходят в США на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Так, 13 января сообщалось, что тысячи пропалестинских сторонников пришли к Белому дому, где яростно трясли ограждение безопасности и швыряли окровавленные куклы. Участники акции требовали «положить конец геноциду в Газе» и «прекратить финансирование Израиля». Из-за этого сотрудников Белого дома и представителей СМИ пришлось перевести «в другое место».

Ранее, 1 января, перед празднованием Нового года, в Нью-Йорке на Таймс-сквер началась масштабная демонстрация в поддержку сектора Газа. На кадрах с места событий видно, как колонна митингующих идет по улице с транспарантами и палестинскими флагами и выкрикивает лозунги. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выразил уверенность, что будут попытки сорвать новогодние мероприятия.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что пропалестинские демонстранты заблокировали съезд на скоростной автомагистрали Уан Уик, ведущей к международному аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в юго-восточной части города Нью-Йорка. Не менее 26 человек были задержаны полицейскими.

4 ноября на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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