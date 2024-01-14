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Сотрудников Белого дома перевели в другое место из-за пропалестинского протеста

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Фото: соцсети
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Сотрудников Белого дома и представителей СМИ пришлось перевести в «другое место» из-за пропалестинского протеста в Вашингтоне. Об этом 13 января сообщает Fox News со ссылкой на секретную службу США.

Отмечается, что ограждение безопасности у комплекса Белого дома во время митинга получило «временное повреждение». В целях предосторожности часть сотрудников резиденции президента США была эвакуирована на время разрешения ситуации.

Как сообщает Daily Mail, тысячи пропалестинских сторонников пришли к Белому дому, где яростно трясли ограждение безопасности и швыряли окровавленные куклы. Участники акции требовали «положить конец геноциду в Газе» и «прекратить финансирование Израиля».

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Пропалестинские митинги проходят в США на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. 1 января, перед празднованием Нового года, в Нью-Йорке на Таймс-сквер началась масштабная демонстрация в поддержку сектора Газа. На кадрах с места событий видно, как колонна митингующих идет по улице с транспарантами и палестинскими флагами и выкрикивает лозунги. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выразил уверенность, что будут попытки сорвать новогодние мероприятия.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что пропалестинские демонстранты заблокировали съезд на скоростной автомагистрали Уан Уик, ведущей к международному аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в юго-восточной части города Нью-Йорка. Не менее 26 человек были задержаны полицейскими.

4 ноября на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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