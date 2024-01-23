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На аэродроме базирования потерпевшего крушение Falcon 10 прошли обыски

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Фото: пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко
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Сотрудники Следственного комитета России провели обыски на аэродроме Мячково в Раменском районе Московской области, где базировался потерпевший крушение в Афганистане самолет Falcon 10. Об этом говорится в докладе руководителя западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) председателю СК РФ Александру Бастрыкину, текст которого 23 января оказался в распоряжении «Известий».

Обыски прошли и в компании ООО «Атлетик Групп», которая владеет самолетом. Там изъяли документацию на Falcon 10, следует из документа.

Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное

Ранее в этот день СК РФ сообщал, что следователи рассматривают различные версии крушения самолета. Техническая причина в виде отказа двигателей называлась одной из приоритетных. При этом, по данным источника «Известий», в данный момент рассматриваются три версии случившегося: ошибка пилота, неисправность самолета, а также влияние погодных условий.

Тогда же уточнялось, что следствие во взаимодействии с послом России в Афганистане и представителями Росавиации получило информацию о состоянии российских граждан и принимаются необходимые меры для транспортировки их в Москву.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Среди находившихся на борту Falcon 10 были два пилота, два врача, а также заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий Е., бизнесмен из Волгодонска. Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. В МИД РФ сообщили, что супруги погибли.

В Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили. Самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. В министерстве транспорта и авиации Афганистана отметили, что среди выживших оказался пилот. Мать медбрата Игоря Сывороткина сообщила, что он тоже выжил. 22 января стало известно, что пострадавшие при падении самолета находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизням нет.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик Групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение коммерческих воздушных авиаперевозок и авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

Позже в пресс-службе СК РФ заявили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане.

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