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МИД РФ подтвердил гибель двух россиян при крушении самолета в Афганистане
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МИД РФ подтвердил гибель двух россиян при крушении самолета в Афганистане

Захарова: супруги Евсюковы погибли в авиакатастрофе в Афганистане
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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МИД России подтвердил гибель двух граждан РФ при крушении частного самолета Falcon 10 в Афганистане. Об этом говорится в опубликованном 22 января на сайте ведомства комментарии его официального представителя Марии Захаровой.

«К сожалению, подтверждается гибель двух граждан России (супруги Евсюковы) в авиакатастрофе медицинского борта на северо-востоке Афганистана. Выражаем их родным и близким наши искренние соболезнования», — отметила она.

Захарова также напомнила, что ранее в понедельник с выжившими членами экипажа и медицинским персоналом после их доставки в Кабул встретился посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. После этого россиян в сопровождении сотрудников посольства доставили в госпиталь для оказания им медпомощи.

Российская сторона выражает признательность властям Афганистана за помощь в организации поисково-спасательной операции в труднодоступной горной местности, отметила дипломат. Она уточнила, что в настоящий момент прорабатывается вопрос возвращения соотечественников на территорию РФ.

Незадолго до этого о гибели Евсюковых также сообщил Жирнов.

Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Среди находившихся на борту Falcon 10 были два пилота, два врача, а также супруги Евсюковы. Перелет был организован в связи с заболеванием женщины. Сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию.

Также 21 января в Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили. Самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. В министерстве транспорта и авиации Афганистана отметили, что среди выживших оказался пилот. Мать медбрата Игоря Сывороткина сообщила, что он тоже выжил.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик Групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

Позже в пресс-службе СК РФ заявили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане.

22 января стало известно, что пострадавшие при падении самолета находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизням нет.

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