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Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе

Посол РФ в Афганистане: супруги Евсюковы погибли в авиакатастрофе в Бадахшане
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Фото: скриншот
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Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов 22 января подтвердил гибель супругов Анатолия и Анны Евсюковых в авиакатастрофе в Бадахшане.

«На борту находилось шесть человек. К сожалению, двое погибли в результате авиакатастрофы. это супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы», — сказал он в беседе с «РИА Новости»

Посол выразил соболезнования родным и близким погибших.

Жирнов добавил, что уже встретился с четырьмя выжившими пассажирами, которых доставили в больницу Кабула.

«Мы надеемся, что в самое ближайшее время четыре человека, которые спаслись, благополучно вернутся на родину», — подытожил посол РФ.

Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине изменил маршрут. Среди находившихся на борту Falcon 10 были два пилота, два врача, а также заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг.

Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Предварительно, в самолете отказали оба двигателя.

Пострадавшие при падении самолета Falcon 10 находятся в удовлетворительном состоянии в Кабуле, угрозы для жизни нет.

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