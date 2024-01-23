Приоритетной версией авиакатастрофы в Афганистане назвали отказ двигателей

Отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий крушений самолета Falcon 10 с россиянами в Афганистане, сообщили 23 января в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

«Западным межрегиональным СУ на транспорте СКР продолжается расследование уголовного дела о крушении самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту», — сказано в сообщении.

СК рассматривает различные версии произошедшего, в числе приоритетных названа техническая причина в виде отказа двигателей.

Кроме того, следствие во взаимодействии с послом России в Афганистане и представителями Росавиации получило информацию о состоянии российских граждан, принимаются необходимые меры для транспортировки их в Москву.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Среди находившихся на борту Falcon 10 были два пилота, два врача, а также заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий Е., бизнесмен из Волгодонска, передает источник «Известий». Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. В МИД РФ сообщили, что супруги погибли.

В Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили. Самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. В министерстве транспорта и авиации Афганистана отметили, что среди выживших оказался пилот. Мать медбрата Игоря Сывороткина сообщила, что он тоже выжил. 22 января стало известно, что пострадавшие при падении самолета находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизням нет.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик Групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

Позже в пресс-службе СК РФ заявили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане.