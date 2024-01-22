Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-глава Всемирного банка назвал конфискацию активов РФ элегантной мерой
Мир
Зеленский сообщил о плане Киева закупить в кредит польское вооружение
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал дальнейшее снижение цен на газ в Европе
Общество
Суд в Москве отправил блогера Блиновскую в СИЗО
Политика
Захарова назвала равнодушием реакцию французского МИДа на гибель наемников
Политика
В Госдуму внесли проект обращения к ООН на фоне атак ВФУ против мирных граждан
Мир
Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из фонда мира
Экономика
Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей
Общество
Ковальчук указал на важность консолидации общества перед выборами президента
Общество
В МИД РФ заявили о необходимости переосмысления консульского учета
Общество
Глава СПЧ призвал международные организации осудить удар ВСУ по Донецку
Армия
Сальдо заявил о катастрофичных потерях ВСУ в Херсонской области
Общество
Постпредство РФ возмутилось молчанием ОБСЕ об ударах ВСУ по мирным жителям в ДНР
Мир
МИД РФ подтвердил гибель двух россиян при крушении самолета в Афганистане
Мир
Политолог объяснил отказ конкурента Трампа участвовать в выборах США

Юрист назвал грозящий Блиновской срок

Юрист Хаминский: Блиновской грозит до 10,5 лет колонии
0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, может грозить до 10,5 лет колонии. Об этом «Известиям» 22 января заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Как отметил юрист, блогер имеет обвинения как минимум по трем статьям УК РФ: «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» — до 3 лет; «Отмывание денежных средств в особо крупном размере» — до 7 лет; «Неправомерный оборот средств платежей» — до 6 лет.

«Если вина Блиновской будет доказана в суде, то согласно ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10,5 лет», — заявил Хаминский.

Он объяснил, что, согласно указанной выше норме, если обвинение предъявлено сразу по нескольким статьям, и хотя-бы одно из преступлений относится к тяжким или особо тяжким, то применяется правило сложения сроков.

«При этом назначенный срок не может более чем наполовину превышать максимальный срок по наиболее тяжкой статье. Самое строгое наказание в данном случае предусмотрено ч. 4 ст. 174 «Отмывание денежных средств в особо крупном размере» — 7 лет лишения свободы. Следовательно, по совокупности может быть назначено до 10,5 лет колонии», — рассказал юрист.

О том, что Блиновской предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей сообщили ранее в этот день в пресс-службе ГСУ СК по Москве. По данным следствия, она получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с расчетных счетов обществ. Так, она неоднократно без их ведома использовала электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях.

Ущербные месяцы: почему суд оставил под арестом «королеву марафонов»
Елена Блиновская просила смягчить режим, чтобы продолжить заниматься бизнесом

Ранее в этот день суд Москвы изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. Она пробудет в СИЗО до 26 апреля 2024 года. Причиной стали «неоднократные нарушения ранее избранной меры пресечения». До этого она находилась под домашним арестом.

Блиновскую задержали в апреле 2023-го по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. В конце октября ее адвокат Наталия Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

В начале декабря прошлого года ее адвокат заявляла, что блогер не погасила долг перед налоговой в размере 1,4 млрд рублей. По словам Сальниковой, подзащитная выплатила 55 млн рублей.

Позже, в конце декабря, она сообщила, что сумма долга Блиновской по решению налогового органа составляла 907 млн рублей, а остальное — пени и штрафы. Она сказала, что аресты будут сохраняться, а пени расти, пока идет налоговая проверка, приблизительно до начала февраля. Позже «Известия» выяснили, что долг блогера вырос до 1,4 млрд рублей.

Также в том месяце стало известно о подаче ходатайства Блиновской против столичной инспекции ФНС с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В результате Арбитражный суд Москвы отказался отменить ограничения, введенные налоговой службой в отношении блогера.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024