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Волонтеры «Народного фронта» помогли жителям Донецка после обстрела рынка

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Фото: Народный фронт
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Волонтеры молодежного крыла «Народного фронта» помогли жителям района Текстильщик после обстрела рынка в Донецке. Активисты восстановили тепловой контур, затянув пленкой вылетевшие от взрывов окна в квартирах и подъездах.

«Волонтеры молодежного крыла «Народного фронта» сформировали группу быстрого реагирования, основной задачей которой было помочь жителям прилегающих к рынку улиц. Многие многоквартирные и частные дома получили сильные повреждения, практически во всех ударной волной выбиты окна», — сообщили в общественном движении 22 января.

Всего волонтеры закрыли около 50 окон в квартирах и подъездах многоэтажных домов.

Жители Донецка рассказали, что их густонаселенный район подвергается обстрелам регулярно, несмотря на то что это гражданская инфраструктура.

Одна из местных женщин заявила, что снаряд ВСУ пролетел у нее прямо над головой.

«В момент обстрела была в комнате. Снаряд пролетел буквально над головой. Меня просто чудом не задело, помогла больная спина — я не могла встать, не хожу. Если бы поднялась, наверное, не говорила бы тут с вами», — отметила жительница Донецка.

Другая женщина рассказала, что в прошлом году у нее вся кухня была в дырах от снарядов, они также залетали и в зал квартиры.

«Осколки летели. Бегала, с миру по нитке собирала, чтобы залатать. И такое периодически происходит. Только поставила пластиковые окна, и вот снова прилет», — поделилась местная жительница.

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Вооруженные силы Украины 21 января обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно. В связи со случившимся 22 января объявлено в регионе днем траура.

В МИД РФ удар ВСУ назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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