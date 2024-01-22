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В Минпромторге назвали странным факт работы сгоревшего склада Wildberries

Минпромторг: склад Wildberries в Шушарах не прошел все процедуры приемки
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В Минпромторге РФ считают странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, так как он не прошел все необходимые процедуры приемки. Об этом сообщил 22 января статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства», — завил он в эфире телеканала «Россия 24».

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Ранее, 13 января, на складе маркетплейса в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Пламя стремительно распространилось и достигло 70 тыс. кв. м, обрушилось здание и были уничтожены товары. Возгоранию был присвоен максимальный ранг сложности. Спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение на следующий день. Никто не погиб, но в результате происшествия пострадали два человека. Следователи возбудили уголовное дело.

В пресс-службе Wildberries отметили, что вернут покупателям деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию. В Госстройнадзоре Санкт-Петербурга «Известиям» указали, что ведомство не выдавало компании разрешения на введение здания склада в эксплуатацию, однако в пресс-службе Wildberries сообщили, что получили заключение по всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности.

19 января в компании рассказали, что вопрос страхования склада не повлияет на обязательства перед партнерами. Там объяснили, что у Wildberries заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки. Кроме того, отмечалось, что продавцы, чья продукция пострадала, уже начали получать компенсации.

20 января основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что произошедший пожар стал огромным испытанием для компании. По ее словам, маркетплейс круглосуточно работает над скорейшим восстановлением логистики.

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