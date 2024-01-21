Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Произошедший на складе Wildberries в Шушарах Ленинградской области пожар является огромным испытанием для компании, однако маркетплейс круглосуточно работает над скорейшим восстановлением логистики. Так впервые происшествие прокомментировала в видеоформате основатель и гендиректор Татьяна Бакальчук 20 января в Telegram-канале «WB на связи!».

«Большое искреннее спасибо всем за слова поддержки: нашим партнерам, нашим продавцам и нашим клиентам. Самое главное, что все живы. <…> Благодаря вашей поддержке мы станем сильнее и с честью пройдем этот путь», — рассказала Бакальчук.

13 января на складе Wildberries в Шушарах произошел пожар: пламя распространилось на 70 тыс. кв. м, здание обрушилось, а товары были уничтожены. Спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение на следующий день. Никто не погиб, однако пострадали два человека. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. 18 января в главный офис Wildberries в Москве пришли правоохранительные органы.

В пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию. В Госстройнадзоре Санкт-Петербурга «Известиям» указали, что ведомство не выдавало компании разрешения на введение здания склада в эксплуатацию, а в пресс-службе Wildberries рассказали, что получили заключение по всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности.

19 января стало известно, что здание склада не было застраховано.