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В «Народном фронте» завершили сбор подписей в поддержку Путина в ЛНР

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) завершен сбор подписей в поддержку кандидатуры президента России Владимира Путина перед предстоящими выборами. Об этом в понедельник, 22 января, сообщила глава регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Анна Еременко.

«Сейчас волонтеры сдают подписные листы, это будет вторая партия. Первую мы уже отвезли в Москву в начале января. В сборе подписей было задействовано более 60 волонтеров, все они получили нотариальное заверение и работали в пунктах сбора, которых было на территории республики больше 50», — рассказала Еременко.

Она уточнила, что подпись в поддержку кандидатуры действующего главы государства можно было поставить в предвыборных пикетах, отделениях партии «Единая Россия», в штабе общественной поддержки Путина, а также в избирательном штабе Луганска.

Ранее в этот день сообщалось, что избирательный штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах. Уточнялось, что в Центризбирком были доставлены 95 коробок с подписными листами.

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13 января «Известия» показали кадры посещения российскими военнослужащими штаба общественной поддержки кандидатуры Путина в ЛНР. Как тогда уточнила Еременко, волонтеры «Народного фронта» также выезжают в зону спецоперации по защите Донбасса, чтобы предоставить российским военнослужащим возможность отдать свою подпись в поддержку кандидата.

Ранее, 12 января, сообщалось, что сбор подписей в поддержку действующего президента Владимира Путина идет активнее, чем в 2018 году. Как отмечают эксперты, такая оживленность очень важна с точки зрения консолидации сторонников Путина. Активность демонстрируют и другие кандидаты.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

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