Российские военные в ЛНР посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах

Военнослужащие армии России в Луганской Народной Республике (ЛНР) пришли в штаб общественной поддержки кандидатуры президента России Владимира Путина перед предстоящими выборами. «Известия» в субботу, 13 января, показали кадры с места событий.

«Сегодня мы в штабе общественной поддержки приняли наших дорогих военнослужащих, которые несут службу на передовой и выражают свое доверие и всестороннюю поддержку президенту», — рассказала доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина Анна Еременко.

Она сообщила, что сбор подписей проводится не только в столице республики, но и в других городах ЛНР. Волонтеры Народного фронта выезжают на территорию проведения специальной военной операции (СВО), чтобы предоставить российским военнослужащим возможность отдать свою подпись в поддержку кандидата.

Ранее, 12 января, сообщалось, что сбор подписей в поддержку действующего президента Владимира Путина идет активнее, чем в 2018 году. Как отмечают эксперты, такая оживленность очень важна с точки зрения консолидации сторонников Путина. Активность демонстрируют и другие кандидаты.

Ранее, 11 января, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что в президентской избирательной кампании в России на данном этапе участвуют 11 человек. Она пояснила, что восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самовыдвижения.

Ранее, 8 января, сопредседатель центрального штаба Путина Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку его самовыдвижения было собрано более 1,3 млн подписей. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил месяцем ранее после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.