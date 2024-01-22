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Американист допустил выход Хейли из президентской гонки США вслед за Десантисом

Американист Дудаков: у Ники Хейли мало шансов обойти Трампа в праймериз
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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У кандидата в президенты США от республиканцев Ники Хейли нет особых шансов на победу в праймериз. Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Известиями» 22 января допустил, что Хейли в ближайшее время может выйти из президентской гонки вслед за республиканцем Роном Десантисом.

«Никки Хейли, очевидно, сейчас превращается в основного конкурента [бизнесмена Дональда] Трампа, но понятно, что особых шансов на победу у нее на праймериз нет. В следующем штате на голосовании, в Нью-Гэмпшире, она получит 30%, что будет пытаться представить хорошим результатом, но, скорее всего, всё равно проиграет Трампу. Ну а после Нью-Гэмпшира во всех остальных штатах у нее особых перспектив тоже не имеется. Поэтому я допускаю, что в ближайшие несколько недель и Никки Хейли, вполне возможно, выйдет из президентской гонки и Трамп станет уже очевидным победителем республиканских праймериз», — предположил Дудаков.

Американист добавил, что Рон Десантис принял решение выйти из президентской гонки, так как понимал, что шансов на победу у него не было.

«Он очень много денег потратил в первом штате на праймериз, в Айове, надеясь там одержать успех и таким образом как-то оживить свою президентскую компанию, но это у него не получилось. Он занял второе место, отставание от Трампа большое, да и в следующих штатах на праймериз тоже особых шансов у Десантиса не было», — отметил политолог.

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Накануне губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил о прекращении своего участия в президентской гонке. Также он поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента, хотя и признал разногласия с ним.

До этого, 16 января, бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, также сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа. За последнее время ряд кандидатов в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу. Свою кандидатуру сняли губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, Тим Скотт, а незадолго до него такое же решение принял и Майк Пенс.

При этом Никки Хейли заявила о намерении победить на выборах. По ее словам, 70% американцев не хотят видеть повторения противостояния между Трампом и действующим американским президентом Джо Байденом, поэтому она и ее избирательный штаб продолжат «идти вперед, сражаться» и намерены победить.

10 января агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняло участие более 1,9 тыс. американцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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