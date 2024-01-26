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Драконовы законы: чего ожидать от Like a Dragon: Infinite Wealth

Сеттинг проекта сконцентрируется на лазурных берегах штата Гавайи
Фото: Sega
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Японская компания Sega, известная всему миру благодаря консоли и Сонику, 26 января выпускает тайтл Like a Dragon: Infinite Wealth в жанре JRPG, разработчиком в проекте выступает студия Ryu Ga Gotoku Studio. Японские ролевые игры от западных отличаются развитым и многогранным сюжетом. Какой окажется новая игра серии Like a Dragon — разбирались «Известия».

Анонс и релиз

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Фото: Sega

Sega впервые анонсировала Infinite Wealth в сентябре 2022 года под названием Like a Dragon 8. В июне 2023 года на презентации Xbox был представлен трейлер, в котором объявили, что международная версия выйдет под названием Like a Dragon: Infinite Wealth, при этом в Японии игра сохранит цифру в названии — Ryu Ga Gotoku 8. Как предшественник, тайтл представляет собой пошаговую ролевую RPG с некоторыми улучшениями. В ноябре прошлого года в Sega заявили, что масштабы проекта в три раза превосходят прошлую часть, отметив также, что на прохождение всей игры потребуется несколько дней. В рамках интервью изданию Automaton-media директор студии Ryu ga Gotoku Масаеси Екояма уточнил продолжительность Like a Dragon: Infinite Wealth. Он заявил, что 3–4 дня потребуется только на завершение сюжета, при этом время рассчитано на прохождение без побочных игр и сюжетов.

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Гавайская история

Сюжет игры разворачивается в штате Гавайи, а именно в городе Гонолулу. В качестве главного героя выступает персонаж прошлой части серии Yakuza (проект вселенной Lika a Dragon) Кадзума Кирю. В Infinite Wealth немаловажную роль сыграет протагонист Ичибана Касуги, он отправится на Гавайи в поисках матери, с которой его разлучили в детстве. Двум героям придется работать вместе рука об руку. По словам директора студии, основная история достаточно объемная и может показаться геймерам бесконечной.

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Фото: Sega

Кадзума Кирю — якудза и бывший член банды, инсценировавший свою смерть. В Infinite Wealth выяснится, что экс-бандит болен смертельным заболеванием. Дополнительная сюжетная линия в истории — список желаний, который поможет герою закончить все важные дела. Кирю повстречает немало людей из своего прошлого: Дейта, Акияму, Саям и других.

Боевая система и геймплей

Главное улучшение серии, которое станет доступно с релизом JRPG, — возможность свободного перемещения по боевому полю, что откроет для игроков новые точки расположения персонажей с целью наилучшего обзора для последующей атаки. Новая механика, известная как Smackdown, также позволит мгновенно побеждать врагов с наименьшим уровнем развития навыков. Победа такого типа принесет геймеру меньше очков опыта, чем противостояние с более сильным героем.

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Фото: Sega

Самым существенным побочным действием (вне основного сюжета) в игре окажется остров Дондоко, где Ичибану поручено стать причастным к преображению острова. Для этого игрокам необходимо очистить территории и заняться переработкой мусора в полезные ресурсы, которые могут быть использованы для строительства зданий и улучшения инфраструктуры. В игру также интегрирована система навыков, состоящая более чем из 18 профессий.

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Системные требования

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Фото: Sega

Like a Dragon: Infinite Wealth недоступна в российском Steam, поэтому купить напрямую ее не получится. Поможет смена региона аккаунта и оплата при помощи иностранной валюты, на данный момент существует множество сервисов, которые помогают геймерам пополнять кошелек Steam. Помимо ПК проект выходит также на консолях PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One. Для установки тайтла потребуется не менее 82 Гб свободной памяти на устройстве, для ПК минимальные требования следующие:

— Процессор: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200;

— Оперативная память: 8 Гб;

— Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960, AMD RX 460 или Intel ARC A380.

Японские ролевые игры

В классических современных ролевых играх, как правило, есть открытый мир и персонаж, навыки и внешность которого игрок может создать еще до начала прохождения. Сейчас RPG максимально кастомизированы под индивидуальный выбор стиля прохождения конкретным пользователем. Поэтому и основной упор делается не столько на прохождение сюжетной линии и выполнение определенных связанных с ней квестов, сколько на исследование игрового мира. Об этом «Известиям» рассказал директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент Федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко.

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Фото: Sega

— В японских ролевых играх первичны скорее запрограммированный сюжет и богатая история мира. Часто пользователю предлагается на выбор один или несколько уже сформированных персонажей с определенным характером и предысторией. Поэтому в JRPG геймеру необходимо детально изучать игровой мир в рамках линейного сюжета, — отметил Горбаченко.

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Система улучшения персонажа в RPG обычно более разнообразная, там можно прокачивать любой атрибут или навык, рассказал директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов. В JRPG, напротив, обычно есть предопределенная система прогрессии персонажа. Еще RPG нередко позволяют игрокам создать своего персонажа с нуля, в то время как JRPG обычно предлагают набор предопределенных персонажей. Оба стиля могут предлагать глубокие и захватывающие игровые процессы, выбор между ними зависит от предпочтений игрока.

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Фото: Sega

— Самыми популярными представителем JRPG является серия Final Fantasy: именно она смогла популяризировать жанр за пределами Японии и принести ему известность во всем мире. Dragon Quest — еще одна серия от Square Enix, которая сумела заполучить признание игроков благодаря классическому JRPG геймплею и истории, — рассказал Пименов.

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