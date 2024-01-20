Пришла эпоха: чем хороша игра Three Kingdoms Zhao Yun

Three Kingdoms Zhao Yun попала в список самых ожидаемых игр декабря 2023 на платформе Steam, ее релиз состоялся 18 января. Новинка делает упор на историю Китая, а протагонистом сделали реально существовавшего генерала эпохи Троецарствия Чжао Юня. Довольные пользователи отмечают, что проект напоминает Diablo , а местами он даже лучше последней, четвертой части серии от Blizzard. «Известия» рассказывают, как адаптировали «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна.

Вольная интерпретация истории

Three Kingdoms Zhao Yun — ролевой изометрический экшен от инди-студии ZUIJIANGYUE Game. Проект привлек внимание геймеров еще до своего выхода: в декабре прошлого года он вошел в топ-10 самых ожидаемых игр в онлайн-магазине Steam. Более 11 тыс. пользователей добавили релиз в свой список желаний. На странице новинки на платформе уже оставлено более 700 отзывов, 78% из них положительные.

Протагонистом игры стал полководец Чжао Юнь, это реально живший генерал, который прославился своей храбростью и проворством в бою. О нем сохранилось немного исторических документов, зато в фольклоре Чжао Юнь считается одним из величайших героев Древнего Китая . Также разработчики вдохновлялись романом Ло Гуаньчжуна «Троецарствие», но точной экранизацией игру назвать нельзя. Каждое прохождение может полностью отличаться от предыдущего из-за решений самих игроков, так как они напрямую влияют на сюжет. Поэтому геймеры буквально смогут переписать историю.

Фото: Steam

В Three Kingdoms Zhao Yun героя омолодили, он только начинает свой путь в роли великого полководца. Юноша оказывается посреди военного и политического конфликта между тремя царствами. Чтобы проявить себя, ему предстоит пройти тренировки, одолеть немало врагов и отправиться в опасное путешествие. По пути ему будут встречаться и другие знаменитые герои периода Троецарствия, с некоторыми из них можно заключить союз, другие будут настроены враждебно.

Заскучать не придется: всего в игре 12 сюжетных глав, а для прохождения основной кампании придется потратить около 30 часов, без учета второстепенных и дополнительных заданий. Локаций тоже немало, на выбор доступно более 30 зон, каждая из которых имеет собственный стиль, начиная с сельской местности и лесов и заканчивая вражескими укреплениями и замками в классическом китайском стиле.

Фото: Steam

Один против всех

Большая часть геймплея заключается в перемещениях по условно линейным локациям и сражениях с ордами противников. Пользователям на выбор доступно несколько видов оружия и стилей боя: копье и меч для ближней и средней дистанции, лук со стрелами для дальнего боя. Оседлав скакуна, геймеры получают новые виды атак — например, копьем можно наносить размашистые удары по площади против групп врагов. Так как в игре есть фэнтезийные элементы, отдельные атаки имеют особые эффекты, например, одна сопровождается энергетическим вихрем, другая наносит урон молнией и так далее.

Фото: Steam

Чтобы битвы с толпами противников не надоедали, в Three Kingdoms Zhao Yun есть боссы, у каждого собственный набор приемов : один полагается на сокрушительные удары в ближнем бою, другой атакует при помощи огня, поражающего большие зоны. Чтобы прохождение не закончилось раньше времени, нужно постоянно уворачиваться, делать рывки и блокировать выпады противников. Если вовремя отразить удар, то защита недруга снизится и разобраться с ним будет в разы проще, так что от геймеров требуются не только умение комбинировать атаки для сокрушительных серий, но и грамотное позиционирование и скорость реакции. Но сказать, что проект подойдет только бывалым геймерам, нельзя: боевая система раскрывается постепенно, в начале прохождения сложность невысокая, и у начинающих игроков есть время освоиться.

Фото: Steam

Так как Three Kingdoms Zhao Yun — ролевая игра, в ней есть присущие жанру системы и фишки. По мере прохождения уровень персонажа будет расти, чем он выше, тем лучше обмундирование и оружие. С побежденных врагов можно собирать полезные ресурсы, они же разбросаны по локациям, их можно использовать для улучшения экипировки. Также есть система навыков и умений с «древами талантов», в общем, прогрессия в игре вертикальная, и постепенно геймеры будут становиться сильнее.

В ожидании доработок

Игра официально доступна пользователям из России в Steam за 710 рублей. Русской локализации нет ни в какой форме, озвучка только на китайском, но зато интерфейс и субтитры переведены на английский . В некоторой степени это даже больше погружает игроков в эпоху Троецарствия.

Фото: Steam

Во многом Three Kingdoms Zhao Yun напоминает сочетание Path of Exile и серии Diablo c Dynasty Warriors, только новинка чуть попроще. На это обратили внимание пользователи в своих рецензиях в онлайн-магазине Steam. Из недостатков отметили, что английский перевод и субтитры иногда меняются на китайский, но это можно исправить в последующих обновлениях. Среди главных плюсов — система боя ощущается плавно, приятный саундтрек, но больше всего релиз порадует поклонников романа «Троецарствие» — обилием исторических персонажей.

Фото: Steam