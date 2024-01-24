Как стать миллионером: игра Palworld ошеломляет цифрами продаж

Приключенческая экшен-игра про выживание Palworld вышла 19 января и мгновенно произвела фурор: единовременный пиковый онлайн перевалил за 1,8 млн человек, ее продажи превысили 3 млн копий за 40 часов после выхода, а в общей сложности релиз купили уже более 6 млн раз. В Сети у проекта зашкаливающий рейтинг одобрения геймеров — более 90% при 50+ тыс. рецензий. Пользователи оценили нестандартный геймплей и юмор, но предвкушают иски от Nintendo к разработчикам: многие существа очень похожи на покемонов.

Неожиданный хит

За первые восемь часов было продано более 1 млн копий Palworld, к концу первого дня эта цифра выросла до 2 млн. Спустя три дня тираж превысил 4 млн, и это сопоставимо с долгожданными хитами прошлого года: Dead Island 2, Street Fighter 6, Mortal Kombat 1. По словам самих разработчиков, когда новость о выходе Palworld разошлась среди игроков, то скорость продаж составила около 86 тыс. копий в час.

Для мирового геймерского сообщества успех игры стал большой неожиданностью: проект анонсировали еще в 2021 году, но никто больших надежд на него не возлагал. Как признались сами разработчики, многие из их сотрудников совмещали учебу с работой, а для некоторых это первый серьезный опыт в индустрии. До Palworld студия выпустила игру Craftopia, но, несмотря на симпатичную картинку и достаточно очевидные, но успешные заимствования из других хитов (Fortnite, Factorio), игра не стала популярной, и ее максимальный онлайн за всё время составил только 26 тыс. человек.

Скриншот из игры Palworld Фото: Pocketpair

Как считает директор «Стримфеста» и креативный продюсер документального фильма о киберспорте «Мишки на сервере» Михаил Лисецкий, одна из основных причин успеха Palworld — популярность на стримерских площадках.

— Если посмотреть на пул топовых категорий Twitch'а, то на утро 23 января игра удерживает твердое второе место. Это тот случай, когда новинка максимально «стримогенична», в нее не только интересно играть самому, но и наблюдать, как играют другие. Это не какой-то упорный экшен или киберспортивный снаряд, в геймплее Palworld много «зазоров» для комментариев вслух, которыми стримеры с удовольствием пользуются, — чем насыщают инфошум об этом действительно очень милом и неординарном проекте, — рассказал Михаил Лисецкий «Известиям».

Скриншот из игры Palworld Фото: Pocketpair

Чтобы понять масштаб успеха Palworld, нужно посмотреть на показатели других хитов в подобном жанре. У фэнтезийной ретроигры про викингов Valheim пиковый онлайн составил более 498 тыс. человек. Долгожданный сиквел хоррор-хита The Forest собрал чуть больше 410 тыс. человек. Но сейчас эти оба проекта находятся скорее на спаде, и единовременно в них играет от 45 тыс. и 15 тыс. геймеров соответственно. Релизу даже удалось обогнать две главные многопользовательские игры на платформе Steam: Counter-Strike 2 (около 900 тыс. игроков в день) и Dota 2 (примерно 600 тыс. пользователей ежедневно), которые оставались на вершине чарта годами, изредка уступая новым релизам на короткий промежуток времени.

На момент написания статьи у Palworld в Steam было более 54 тыс. отзывов, из них 93% положительные . Такая пропорция сохраняется в течение нескольких дней, и новые рецензии появляются сотнями каждый час.

Чувство дежавю

Может показаться, что Palworld — очередная попытка скопировать Pokemon. Особенно если сравнить зверьков из обеих игр: дизайн отдельных существ отличается минимально, есть такое же разделение на стихийные типы. Но новинка находится на стыке сразу нескольких жанров, которые почти никогда не встречались в серии от Nintendo: выживание, строительство, экономия, экшен, есть элементы ролевой игры и тамагочи. Вместе они гармонично сочетаются друг с другом, что стало одной из причин популярности Palworld, — каждый геймер найдет для себя занятие по душе. Это без учета многопользовательского режима, когда обязанности можно разделить между друзьями и создать целое поселение.

Директор межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент Федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко считает, что Palworld лишь на первый взгляд похож на клон Pokemon.

Скриншот из игры Palworld Фото: Pocketpair

— Да, в Palworld тоже есть возможность «ловить» забавных существ — Палов, выполненных в характерной узнаваемой анимешной стилистике. Но на этом сходство и заканчивается. Основной упор в игре делается всё же не столько на поиск и поимку Палов, сколько на бои и выживание в открытом мире. Так что это не чисто «ловилка», а динамичная и веселая «выживалка», местами немного напоминающая и Icarus, и Sons of the Forest, и ARK: Survival Evolved, и Fortnite, и Fallout IV, и даже Horizon Zero Dawn, Minecraft и PUBG , — объяснил Александр Горбаченко «Известиям».

В Palworld отсутствует сюжет — игрок просыпается в неизвестном мире, который населяют причудливые существа Палы (отсюда название). Историю можно отчасти найти в записках, разбросанных по карте, но ясности они не внесут. На старте нужно создать лагерь, приручить несколько Палов, чтобы они помогали в быту и самообороне.

Скриншот из игры Palworld Фото: Pocketpair

Пользователи должны следить за здоровьем, уровнем энергии и голодом, поэтому нужно всё время заниматься добычей предметов и ресурсов. Врагами стали дикие Палы, которые периодически устраивают набеги на поселение геймеров. У всех существ, в том числе прирученных, есть собственный характер, повадки и настроение. Одомашненные Палы тоже нуждаются в уходе — их нужно кормить, а также давать отдохнуть и лечить. Но иногда они просто могут быть лентяями, и тогда придется доставать не пряник, а кнут. Фантастические твари делятся на несколько типов, среди них есть водоплавающие, летающие и наземные существа, на некоторых копытных можно перемещаться верхом. В общем, Палам уделили действительно много внимания и от их количества и благополучия зависит выживание игроков.

Скриншот из игры Palworld Фото: Pocketpair

Если серия Pokemon рассчитана в большей степени на подростковую и детскую аудиторию и в ней нет излишней жестокости или спорного юмора, то Palworld — полная противоположность линейки от Nintendo. Отловленных Палов можно отправить на фабрику, чтобы они добывали и создавали полезные ресурсы, в крайнем случае зверьки даже съедобны. Их же можно использовать в качестве личной армии — достаточно дать в руки Палу оружие и тот с легкостью разберется с любой угрозой. Из-за этого геймеры в шутку прозвали Palworld «Покемон, только с пушками».

Казнить — помиловать

Действительно, серьезная проблема, с которой могут столкнуться разработчики из Pocket Pair, — иск от Nintendo за нарушение авторских прав. Дизайны отдельных существ в Palworld явно вдохновлены покемонами , но пока Nintendo не делала официальных заявлений. Как рассказал Михаил Лисецкий, он не ожидает исков от гиганта индустрии к Pocket Pair.

Скриншот из игры Palworld Фото: Pocketpair

— Если смотреть на юридическую практику большой N, то это два направления: больно щелкать по носу авторов кустарных ремейков и ходить большими правовыми кампаниями против таких же, как Nintendo, капитанов отрасли. Авторы из Pocketpair в этом смысле в слепом пятне посередине и даже полезны Nintendo — Palworld может послужить хорошим прогревом аудитории перед анонсом юбилейного десятого пула Pokemon игр , так называемой Gen10 серии, — объяснил эксперт.

В игровой индустрии уже были прецеденты, когда отдельные персонажи или задумки в популярных и крупных проектах были практически идентичны, но до судебных тяжб дело редко доходило. К наиболее ярким примерам можно отнести совпадения между продуктами Blizzard, которая наиболее известна по своей вселенной WarCraft, и Games Workshop, выпускающая военную стратегическую настольную игру Warhammer.

Скриншот из игры Palworld Фото: Pocketpair



— Есть же изрядное и очевидное сходство между орками из вселенных WarCraft и Warhammer: Fantasy battles. А также между зергами и тиранидами, протосами и тау в StarCraft и Warhammer 40k. Однако Games Workshop не засудила Blizzard. Некое сходство есть и у PUBG c Fortnite и Realm Royale. Но это самостоятельные и самодостаточные популярные игровые проекты, имеющие свою целевую аудиторию. Ведь «похоже» не значит «идентично». В конце концов Coca-Cola и Pepsi тоже во многом похожи. Поэтому не думаю, что и у юристов Nintendo получится выиграть гипотетический суд против Pocket Pair, — добавил Александр Горбаченко.

Геймдиректор Palworld Такуро Мизобе прокомментировал обвинения фанатов Nintendo в плагиате и уверил, что они не нарушали прав на интеллектуальную собственность, а сама игра прошла юридическую проверку. Преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» и исследователь видеоигровой индустрии Евгений Щербаков считает, что даже при появлении потенциального иска у разработчиков из Pocket Pair есть несколько опций, чтобы решить этот вопрос. Первый вариант — просто изменить дизайн существ, другой — заключить официальное соглашение с Nintendo относительно использования подобных элементов.

Скриншот из игры Palworld Фото: Pocketpair