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Один в поле не волен: как завершилась игра God of War: Ragnarok

Дополнение Valhalla стало эпилогом мягкого перезапуска серии
Фото: Santa Monica Studio
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В бесплатном дополнении Valhalla, которое вышло 12 декабря, события разворачиваются после основной игры и продолжают историю спартанца Кратоса в мире скандинавских мифов. Оригинальный проект продан количеством более 11 млн копий. «Известия» поиграли в эксклюзив для PlayStation и рассказывают, каким вышел игровой эпилог к God of War: Ragnarok и как выглядит новый режим прохождения.

Спартанец в Вальгалле

События дополнения разворачиваются после концовки God of War: Ragnarok. Поэтому перед прохождением релиза стоит ознакомиться с сюжетом двух последних игр в серии, в которых события разворачиваются в мире скандинавских богов. Напомним — спартанский воин и бог войны Кратос одолевает тирана Одина и его приспешников, останавливает Фимбулвинтер (апокалиптическая трехлетняя зима, предшествующая концу света — Рагнареку) и спасает своих товарищей вопреки пророчеству.

Протагонист серии, спартанский воин Кратос, получает приглашение в Вальгаллу от неизвестного отправителя. Это место постоянно меняется и подстраивается под воспоминания главного героя: одна локация напоминает ему о злоключениях в Греции и его сражениях с олимпийцами, другая — соответствует северной мифологии. Оказывается, что за этими испытаниями стоит нордический бог войны и правосудия Тир. По его задумке Кратосу нужно принять свое кровавое и жестокое прошлое, отпустить тяжелые воспоминания и стать новым богом надежды в скандинавском пантеоне.

Кадр из игры God of War: Ragnarok

Кадр из игры God of War: Ragnarok

Фото: Santa Monica Studio

Игроки, которые ни разу не видели оригинальные God of War из нулевых, сразу зададут вопрос: как спартанский воин оказался в Вальгалле и почему он вообще сражается со скандинавскими богами? Для этого стоит ознакомиться с предыдущими частями, но сначала стоит уточнить: вся серия только условно основывается на скандинавских и античных мифах — это скорее очень вольная интерпретация.

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В предыдущих играх жестокий и поглощенный местью Кратос сражается с греческим пантеоном, так как боги лишили его семьи. Сначала он одолевает мифических чудовищ, потом занимает место античного бога войны Ареса (отсюда и название серии) и в итоге открывает ящик Пандоры и одолевает всех божеств. После этого спартанец пытается начать новую жизнь в мире северных богов. Там он заводит новую семью, сына, но покоя так и не находит. Можно сказать, что дополнение ставит точку в истории этого сурового спартанца.

Кадр из игры God of War: Ragnarok

Кадр из игры God of War: Ragnarok

Фото: Santa Monica Studio

Серию God of War действительно можно считать легендарной: оригинальные релизы из нулевых и начала 2010-х — классика в жанре слэшер-игр. А мягкий перезапуск серии в 2018 году и ее продолжение «Рагнарек», которое вышло в 2022-м, собрали огромное количество индустриальных наград, в том числе «Игра года» на The Game Awards 2018. Франшиза получила не только всеобщее признание геймерского сообщества, но и коммерчески успешна: God of War: Ragnarok разошелся тиражом более 11 млн копий, а перезапуск 2018 года был еще успешнее — более 23 млн копий.

Бесконечный бой

Ключевой фишкой дополнения стал режим Вальгаллы. В нем игроки проходят случайно сгенерированные локации, напоминающие сеть лабиринтов и арен. Внешне уровни могут быть как античными, что напоминает игрокам о прошлых похождениях протагониста, так и скандинавскими. Враги тоже сильно отличаются от одного забега к другому: на одном поле боя противником может стать греческий циклоп, в другом — лучшие бойцы самого Одина. Объяснять происходящее будет знакомый «компаньон» Мимир, с ним геймеры познакомились в двух предыдущих играх.

Кадр из игры God of War: Ragnarok

Кадр из игры God of War: Ragnarok

Фото: Santa Monica Studio

Так как Valhalla — это дополнение, изначально у пользователей есть только стартовое обмундирование и экипировка: щит, топор и клинки на цепях. Но по мере прохождения локаций геймеры будут становиться сильнее: за успешные битвы на аренах им будут вручать новые предметы, способности и улучшения. Чаще всего на выбор предлагается две опции, так что у игроков есть определенная гибкость. Поражение завершает текущее прохождение, и игроков отбрасывает на самый старт, чтобы вновь отправиться в бой с новыми силами и умениями.

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В общей сложности на прохождение без особой спешки уходит примерно 4–6 часов. Но благодаря случайно сгенерированным забегам рубиться в Вальгалле можно в разы дольше. Тем более что в релизе есть пять уровней сложности. Последний, как говорят сами разработчики, практически невозможно пройти. Можно сказать, что они бросили вызов хардкорным геймерам.

Кадр из игры God of War: Ragnarok

Кадр из игры God of War: Ragnarok

Фото: Santa Monica Studio

Задел на будущее

Геймеры и критики остались довольны дополнением. Во-первых, для многих стало сюрпризом, что оно совершенно бесплатное. Во-вторых, разработчикам удалось завершить многолетнюю сагу и подарить покой протагонисту. Наконец, релиз предлагает действительно интересный игровой режим, ради которого к God of War хочется возвращаться: случайная генерация уровней и противников не дает заскучать.

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Valhalla — эксклюзив для консолей PlayStation (как God of War: Ragnarok). Его уже можно загрузить на PS4 и PS5, но для этого понадобится основная игра. Физическую копию можно приобрести в различных отечественных сетях магазинов и на маркетплейсах. Цена варьируется от 4 тыс. до 7 тыс. рублей в зависимости от площадки. Хотя Sony остановила прямые и официальные поставки игр в Россию, в дополнении есть полная русская озвучка.

Кадр из игры God of War: Ragnarok

Кадр из игры God of War: Ragnarok

Фото: Santa Monica Studio

Старший сценарист серии Орион Уокер намекнул, что финальные титры — это еще не конец истории. Учитывая успех последних частей, геймеры могут ждать новые релизы по этой серии. Наиболее вероятным продолжением могут стать приключения сына Кратоса, Атрея, он же Локи. В финале God of War: Ragnarok юноша решает отправиться на поиски своих сородичей — великанов-ётунов, которых пытался полностью истребить Один. Помогает ему в этом Ангрбода, в классических скандинавских мифах именно она была женой Локи, и в игре на их роман есть прямые намеки.

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