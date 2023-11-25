Вспышка из прошлого: серия Flashback получила сиквел спустя 30 лет

Геймеры и критики низко оценили научно-фантастическую игру Flashback 2 от французской компании Microids. В числе главных претензий к релизу, который вышел 16 ноября: плохая оптимизация и отсутствие новых идей. Новинка стала продолжением одноименного хита 1992 года. Flashback 2 официально доступен в России , и «Известия» тоже поиграли в возрожденную ретросерию.

Возвращение хита из 1990-х

Flashback 2 — научно-фантастический платформер (уровни состоят из платформ), действие которого разворачивается в антиутопичном будущем. Это прямое продолжение одноименной игры-хита 1992 года. Человечество уже покорило космос, достигло высокого уровня технологий и даже столкнулось с инопланетными формами жизни . Одна из них, Морфы, оказалась захватчиками, которые планируют подчинить себе людей. Их отличительная особенность — возможность трансформироваться и перевоплощаться в том числе в людей. Именно с ними боролись пользователи в оригинальном проекте.

Фото: Microids

Играть нужно за специального агента Конрада Харта. Он просыпается в футуристичном городе Новый Вашингтон на планете Титан и страдает частичной амнезией, но постепенно восстанавливает потерянную память — отсюда и название «Флешбек». Конрад Харт был главным героем оригинального проекта, поэтому большая часть его воспоминаний связана именно с первой частью серии. Но для полного понимания происходящего проходить Flashback необязательно — документы и персонажи оперативно и доходчиво вводят геймеров в курс дела. Главными злодеями снова стали Морфы, заговор которых был раскрыт в оригинальном релизе.

Помогает геймерам и протагонисту искусственный интеллект A.I.S.H.A. Программа сообщает, что помочь Конраду может его друг Иан, но его похитили. Теперь агенту предстоит выбраться из полуразрушенного здания, освоиться на новой планете и разобраться, как он оказался на Титане, если курс его корабля изначально был взят на Землю . Но сначала придется подзаработать, а для этого обратиться к местным криминальным авторитетам и жителям Титана.

Оригинальный Flashback разработала студия Delphine Software. Проект сразу же стал бестселлером: было продано более 2 млн копий, что даже по сегодняшним меркам считается хорошим результатом. Релиз даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая французская игра.

Фото: Microids

1992 год вообще стал удачным для геймеров: вышли первый Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog 2, Final Fantasy V, Street Fighter II и много других прорывных релизов. Среди конкурентов Flashback выделился своей кинематографичностью — проект использовал псевдотрехмерные катсцены (короткие ролики в игре между геймплеем) для повествования, а анимации персонажей создавались при помощи ротоскопирования, то есть движения героев списывались с реальных людей.

Хорошо забытое старое

Большая часть сюжетных и геймплейных идей в Flashback 2 заимствована из оригинала, оба проекта — научно-фантастические платформеры с видом сбоку. Такое совпадение легко объяснить — созданием продолжения руководил автор серии Пол Киссе. Но ремейком это назвать нельз я: в игре показываются совершенно другие события, но они напрямую связаны с оригинальным релизом, а разработчики буквально добавили «глубины». Пространство, враги и объекты стали объемными, локации теперь трехмерные, в фоновое пространство можно «войти».

Появилось несколько дополнительных фишек: езда на мотоцикле по скоростным трассам футуристичного города, что делает игровой мир объемнее, сражения стали динамичнее из-за введения трехмерного пространства. Но, несмотря на все новшества, Flashback 2 хочется отнести к ретропроектам . В релизе очень много архаичных решений: движения и анимации главного героя напоминают «Принца Персии», который вышел еще в 1989 году, большинство головоломок достаточно простые или типичные (расставь символы в верном порядке, поговори с тем-то персонажем, достань ключ от двери). Искусственный интеллект врагов тоже не слишком выделяется: чаще всего они пытаются одолеть протагониста количеством, а не стратегией.

Фото: Microids

С одной стороны, подобные архаичные элементы сохраняют общую атмосферу оригинальной игры, что должно вызывать чувство ностальгии у фанатов серии, которым уже за 40 лет. С другой стороны, простой геймплей не требует особой подготовки, поэтому во Flashback 2 могут играть как начинающие, так и опытные пользователи. Но всё равно остается ощущение, что разработчики были слишком консервативными в своих решениях или просто не хотели придумывать что-то действительно новое или уникальное.

Работа над ошибками

Критики и рядовые геймеры встретили релиз неоднозначно. Ключевой проблемой стали не самая качественная оптимизация и частые ошибки. Если какому-нибудь Starfield еще можно простить снижение производительности или высокие системные требования, то Flashback 2 должен работать безупречно, учитывая скромный масштаб проекта. Как пишут пользователи Steam в своих отзывах, застревать в текстурах и объектах или терять прогресс из-за несработавшего автосохранения в 2023 году — неприемлемо. Еще одно нарекание — контроль персонажа. Так как пространство стало объемным, то целиться в противников в разы сложнее, вид сбоку тоже не помогает.

Хвалят Flashback 2 за приятный саундтрек и живописные локации , которые отсылают к первой части серии. Джунгли Титана почти полностью соответствуют дизайну оригинального уровня и даже выглядят живее — трехмерное пространство делает перемещение по корням и ветвям интереснее. Дизайн футуристичного Нового Вашингтона напоминает «Бегущего по лезвию» или фантастический боевик «Вспомнить всё».

Фото: Microids

Flashback 2 официально доступен геймерам из России в онлайн-магазине Steam за 2386 рублей. Еще один минус — в игре не поддерживается русский язык. Озвучка, субтитры и перевод интерфейса доступны только на английском или французском. Помимо ПК, релиз доступен на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Switch.