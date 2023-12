Требуется помощь: каким окажется сиквел Five Nights at Freddy's

Студия-разработчик Steel Wool 14 декабря выпускает новую часть франшизы Five Nights at Freddy's («Пять ночей с Фредди»). В эпизоде под названием Help Wanted 2 компания продемонстрирует несколько новых мини-игр. При этом в разработке принимал участие создатель серии Скотт Коутон. Первая Help Wanted вышла в 2019 году и состояла из более чем 50 мини-игр, к которым можно было получить доступ из общего хаба. Прохождение второй части серии потребует от геймеров наличия шлема виртуальной реальности, как и в случае с предыдущей Help Wanted. Геймплей, сюжет и особенности выпуска для России — в материале «Известий».

Виртуальное продолжение

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 (FNAF) — десятая часть франшизы про аниматроников . Впервые проект анонсировали в мае 2023 года на презентации PlayStation Showcase 2023. В первой части Help Wanted создатели оставили множество пасхалок, интегрированных в игровой процесс. Например, именно так была замаскирована информация о загадочном персонаже Глитчтрапе — компьютерном вирусе, напоминающем антропоморфного кролика . В первой Help Wanted разработчики предоставили четыре возможных финала, при этом каждая из вариаций была связана с Глитчтрапом. Help Wanted мгновенно обрела популярность на фоне остальных игр серии благодаря новым механикам — она дополняла и расширяла то, что было до нее.

Фото: ScottGames

Игровые особенности

FNAF: Help Wanted 2 официально выходит на PlayStation VR 2 14 декабря. Согласно сообщению в блоге PlayStation, в игру вошли шесть категорий мини-игр: Backstage, Fazcade, Staff Only, Food Prep, Ticket Booth, а также специальная категория, содержащая новые VR-версии игрового процесса Five Nights at Freddy's: Sister Location. То есть благодаря Help Wanted геймеры смогут взглянуть на предыдущую часть с новой стороны, а также встретиться с героями-аниматрониками. В их числе, например, точно будет Circus Baby. «Нашей главной целью было то, чтобы пользователи получали удовольствие при каждом прохождении Help Wanted 2. Мы разработали многие игры так, чтобы они каждый раз были разными, и мы добились этого», — рассказал исполнительный продюсер студии Рэй Маккефри. Игровые процессы в проекте создаются посредством процедурной генерации. В новой Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 заявлено более 15 аниматроников и пять игровых локаций.

Фото: ScottGames

Мини-игры, созданные специально для Help Wanted 2, включают в себя сторонние задачи, например ремонт аттракционов, помощь аниматронику Роксане Вульф с макияжем и укладкой или приготовление еды для голодных посетителей пиццерии . Игра содержит ряд классических аркадных игр, в их числе локация Дикого Запада, представленная в виде мини-игры «Ковбойское приключение капитана Фокси».

Системные требования

Благодаря функциям гарнитуры PlayStation VR 2 создателям удалось интегрировать в игровой процесс множество тактильных ощущений и 3D-звуков. Отдельно для PlayStation 5 была разработана мини-игра, в которой пользователи бросят вызов загадочной древней силе. На странице игры в Steam отмечается, что FNAF не поддерживает русский язык. Озвучка, субтитры, интерфейс проекта доступны исключительно на английском языке. Высока вероятность, что в течение нескольких недель после релиза сторонние разработчики выпустят русификаторы для хоррор-тайтла.

Для установки FNAF на ПК необходимо наличие шлема виртуальной реальности, а также:

процессор AMD Ryzen 5 1500X или Intel i5-8400

оперативная память 16 Гб

видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Гб или AMD RX Vega 56 8 Гб

место на диске 8 Гб

поддержка VR Valve Index, Meta Quest (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

ОС: Windows 10/11

В одной из мини-игр Help Wanted 2 используется система отслеживания глаз PS VR2, позволяющая персонажу Mystic Hippo «читать мысли» игроков, желающих бросить вызов его способностям. Во всем мире игра будет распространяться по модели разовой покупки. Издание игры взяла на себя компания ScottGames.

Фото: ScottGames

История франшизы

FNAF — независимая хоррор-франшиза, созданная Скоттом Коутоном в 2014 году. Серия включает в себя видеоигры, книги и фильмы. Действие в первых частях Five Nights at Freddy's происходит в вымышленной пиццерии Freddy Fazbear's Pizza. Заведение находится в аварийном состоянии из-за серии трагедий, связанных с нею. Речь идет о похищении и последующем убийстве пятерых детей человеком по имени Уильям Афтон. Существует версия, что тела детей были помещены в аниматорные талисманы заведения.

Поскольку главный герой наблюдает за аниматрониками по ночам с помощью камер видеонаблюдения, выясняется, что слухи правдивы: талисманы свободно перемещаются по объекту, приближаясь всё ближе и ближе к местоположению игрока. Для выживания пользователю необходимо управлять электропитанием дверей и освещения. Интересно, что о начале истории повествует не первая часть FNAF, а четвертая, где действие происходит в 1983 году, задолго до событий дебютной части.

Фото: ScottGames

В 2023 году поклонники франшизы увидели на больших экранах полнометражный фильм по мотивам FNAF. Кинокритики присвоили низкие оценки ленте за скомканный сюжет и возрастной рейтинг. На портале Rotten Tomatoes работу оценили всего в 29%. Однако среди почитателей франшизы он оказался крайне популярным. Только за первый день проката адаптация заработала $39,4 млн. При бюджете в $20 млн кассовые сборы по всему миру составили $288 млн.