Продолжают выживать: чего ожидать от ремастера The Last of Us Part 2

Американская компания Naughty Dog 19 января выпускает новую версию игры The Last of Us Part 2 Remastered. Ремастер (улучшенная оригинальная игра) выходит спустя почти четыре года после релиза предшественника. Оригинальная версия выпускалась эксклюзивно для PlayStation 4, ремастер же издается специально для консоли пятого поколения. Игра получит множество новых режимов, загружаемого контента, а также технические улучшения. Чем The Last of Us Part 2 Remastered может привлечь геймеров, разбирались «Известия».

Взглянуть по-новому

Впервые студия Naughty Dog анонсировала ремастер в ноябре прошлого года, таким образом, от анонса до релиза прошло менее полугода. Разработчики также заверили, что проект подойдет как для давних поклонников вселенной, так и для новичков. «The Last of Us Part 2 Remastered создана для того, чтобы вы могли глубже изучить разработку и игровую механику», — говорится на официальном сайте студии. Ремастер включает в себя два графических режима, отвечающих за качество и производительность с соответствующими названиями. В режиме «Качество» игра имеет разрешение 4К при 30 кадрах в секунду, в режиме «Производительность» — 1140р при 30 кадрах в секунду. На телевизорах с поддержкой переменной частоты обновления появится режим без ограничения частоты кадров.

Фото: Naughty Dog

Вселенная игры повествует о постапокалиптическом мире, в котором обычных людей вытеснили зомби. Сюжет ремастера разворачивается спустя четыре года после событий оригинальной The Last Of Us. Главные герои Джоэл и Элли живут в поселении, долгие годы до этого они скитались по охваченной эпидемией Америке. Однако спокойное существование не может длиться вечно, и герои вынуждены вновь бороться за жизнь. Игрокам предстоит испытать на себе трудности мира после апокалипсиса вновь.

Интеграция улучшений

Авторами была проведена работа по увеличению разрешения текстур и качества теней, добавлены также ускоренные загрузки и поддержка адаптивных триггеров геймпада DualSense. Это напрямую повлияет на взаимодействие игрока с оружием. Так, для прицеливания лука необходимо будет нажимать кнопку с усилием, имитируя натягивание тетивы. Помимо повышения ключевых визуальных характеристик игры создатели добавили несколько новых режимов:

— при No Return игрок сражается со случайно генерируемыми противниками, кроме того, появится возможность играть на выбор большим числом персонажей (в первоначально версии пользователям были доступны только три героя);

— Lost Levels продемонстрирует геймерам три недоделанных ранее уровня, в оригинале эти события упоминались лишь вскользь;

— свободная игра на музыкальных инструментах, в оригинале такая возможность предоставлялась только в некоторых эпизодах. Игроки могут менять звучание при помощи педали, обрабатывающей звук;

— скоростное прохождение, при котором активируется внутриигровой таймер, отслеживающий продолжительность игры, результаты будут сгружаться в общую турнирную таблицу.

Фото: Naughty Dog

The Last of Us Part 2 Remastered не обойдется без дополнительных костюмов и оружейных скинов, игроки смогут значительно расширить гардероб и арсенал, например, у героини Элли появится костюм астронавта. «Мы включили недавно записанные комментарии к роликам кампании от режиссера Нила Дракманна, ведущей повествовательной роли Хэлли Гросс и актеров Троя Бейкера, Эшли Джонсон и Лоры Бэйли. Они собрались, чтобы дать представление об этой истории и ее персонажах, которые так много значат как для нашей команды, так и для наших фанатов», — рассказали создатели.

Необходимости делать переработанную версию не было , считает обозреватель «Известий», ведущий рубрики «Известия. Игры» Олег Клещев, так как оригинальный проект вышел в 2020 году и за четыре года не успел сильно состариться. Минимальные улучшения графики и производительности можно было добавить в виде обновления.

— Это скорее обычный маркетинговый ход, чтобы заработать и напомнить геймерам о франшизе. Действительно стоящая «фишка» от разработчиков из Naughty Dog — roguelike-режим No Return. The Last of Us проходили главным образом из-за сюжета, а геймплей уходил на второй план. Это нововведение позволит погрузиться в игровой процесс с разнообразными случайными элементами, врагами и аренами, — отметил Клещев.

Фото: Naughty Dog

По мнению эксперта, The Last of Us Part 2 Remastered не будет терять актуальности даже после прохождения основной кампании . Подобную идею уже реализовали в другом популярном и крупном проекте — God of War Ragnarok: Valhalla, — и игроки остались довольны ее реализацией. Поэтому неудивительно, что Naughty Dog последовали этому тренду.

Системные требования

Проект выпускается специально для консоли PlayStation 5, однако высока вероятность того, что тайтл будет также доступен на ПК. Именно так произошло с ремейком Last Of Us Part 1. Поэтому доступность на разных устройствах лишь вопрос времени. Для установки The Last of Us Part 2 Remastered на игровую консоль от Sony потребуется не менее 76 Гб свободного места.

В российском PS Store игра недоступна, так как компания приостановила деятельность в России. Приобрести ее геймеры смогут при наличии зарубежного аккаунтов и при помощи ресейлеров. Физические носители с игрой официально не завезут в Россию, но, без сомнения, перекупщики доставят их в страну при помощи параллельного импорта. Владельцы PS4-версии The Last of Us Part 2 смогут обновиться до ремастера за $10. Игроки также получат возможность перенести игровой прогресс в обновленную версию.

Фото: Naughty Dog

В чем отличие ремастеров от ремейков

В игровой индустрии есть три схожих на первый взгляд термина — ремейк, ремастер и перезапуск. Многие путают эти понятия и считают их синонимичными, однако это не так. Ремастер — это изменение внутренних параметров игры, улучшение основных характеристик и сопутствующая этому оптимизация под более современные платформы. Наиболее известные ремастеры: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered (2020 г.), Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (2017 год) и Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020 год). Naughty Dog выпускает именно ремастер The Last of Us.

Ремейк — это новая игра по мотивам старой, в ремейках задействуется сеттинг и вселенная старой игры, в которые интегрируются новые герои и сюжет. Лучшими ремейками считаются Shadow of the Colossus (2018 год), Resident Evil 2 (2019 год), Final Fantasy 7 Remake (2020 год). Студии нередко прибегают к созданию ремейков, так как однажды полюбившаяся вселенная тайтла способна завоевать сердца геймеров вновь.

Фото: Naughty Dog