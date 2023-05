Властелин вконец: почему критики разгромили новую игру про Голлума

Релиз The Lord of the Rings: Gollum от студии Daedalic Entertainment состоялся 25 мая, и в этот же день вышли разгромные обзоры, в которых игру критиковали за плохую оптимизацию, слабый сюжет и неважную графику . На сайте-агрегаторе Metacritic ее рейтинг сейчас составляет 41 балл для ПК-версии и 36 — для PlayStation 5. Пока что ни один проект этого года не получал столь низкие оценки. «Известия» опробовали новинку, чтобы понять, о чем эта игра и оправданны ли замечания ее критиков.

Провальный релиз

До выхода «Голлума» студия Daedalic Entertainment создавала игры в жанре «найди и щелкни» (малобюджетные и небольшие проекты). Этого оказалось достаточно, чтобы задолго до выхода проекта настроить пользователей на скептический лад.

Анонсировали игру в марте 2019-го, релиз был запланирован на 2021 год . Но, как это часто бывает, дату выхода пришлось перенести на первую половину 2022-го, а позже — на ноябрь того же года. В итоге разработчики объявили, что The Lord of the Rings: Gollum станет доступна в мае 2023 года. Публику эти переносы порядком раздражали, но многие геймеры всё же с нетерпением ждали игру — как минимум из-за выбора главного героя, которого Энди Серкис в трилогии Питера Джексона превратил в одного из самых популярных персонажей Средиземья.

Фото: Daedalic Entertainment

Но уже накануне релиза проект получил преимущественно негативные оценки критиков. Eurogamer поставил «Голлуму» одну из пяти звезд, такое же мнение было у The Guardian . Остальные рецензии были более мягкими, хотя и отличались несильно: рейтинг GameSpot составил 2 из 10, IGN — 4 из 10, а щедрый на комплименты PC Gamer — 64 из 100. Большинство обозревателей сошлись во мнении, что проект плохо оптимизирован, переполнен критическими ошибками, которые не дают играть, геймплейные решения устарели, а графика оставляет желать лучшего . Не сыграло на руку разработчикам и то, что стоимость новинки — $50. В России она чуть ниже (связано с региональными ценами) — примерно 2,4 тыс. рублей.

О чем игра

Сделать Голлума главным героем было смелым решением. До этого пользователи примеряли на себя роль Фродо, Арагорна, Леголаса, Гимли и других ключевых персонажей. Голлум оставался на втором плане. Он слишком хрупкий и слабый, чтобы сражаться, но при этом хитрый и ловкий. Поэтому жанр стелс-экшен подошел для этого персонажа идеально.

Фото: Daedalic Entertainment

События игры разворачиваются спустя 66 лет после «Хоббита», но до начала сюжета оригинальной трилогии «Властелин колец». То есть весь временной промежуток новинки в фильмах показан не был (хотя отдельные события упоминались Гэндальфом в кино). У разработчиков была возможность рассказать фанатам о путешествии Голлума между Мглистыми горами и Мордором, первой встрече с паучихой Шелоб (в книгах он чудом остался в живых и обещал приводить ей новых жертв), но эти события затронуты только во вступительном ролике. Как ни странно, игру нельзя назвать хорошим способом познакомиться с миром Средиземья: чтобы понять суть происходящего и не запутаться в именах, нужно как минимум смотреть фильмы или читать Толкина.

«Голлум» можно разделить на две половины. Первая — воспоминания Голлума о заточении в Мордоре, которые он рассказывает Гэндальфу, вторая — побег из плена эльфов. Различия между частями невелики. Суть остается той же, меняются только декорации: сначала ландшафт грязный и безжизненный, а эльфийские локации — преимущественно светлые и отличаются обилием растительности.

Так как Голлум был последним владельцем Кольца Всевластия, назгулы Саурона отловили его в Мордоре и пытками выведали, что артефакт у хоббита Бильбо. Затем Голлума отправляют в подземелья Барад-дура в качестве раба. Здесь геймеры должны выполнять различные рутинные задания орков: работать в шахтах, загонять зверей в клетки и заниматься прочим опасным трудом. Параллельно нужно планировать побег из заточения . Здесь же можно поближе познакомиться с некоторыми Черными Нуменорцами — расой людей, вставших на сторону Саурона. В их числе Голос Саурона (англ. Mouth of Sauron), его зрители видели в «Возвращении короля» Питера Джексона.

Фото: Daedalic Entertainment

Поведав Гэндальфу о злоключениях в Мордоре, Голлум должен сбежать из Лихолесья, обратившись за помощью к слепой эльфийке Мелл. Чтобы достичь желаемого, игроки должны скрываться от врагов, перемещаться по стенам, выступам и узким тоннелям. Но заниматься паркуром и скалолазанием можно только в специально отведенных местах, свободно лазать по игровому миру не получится.

Разработчики уделили большое внимание даже малейшим шумам, а фоновая музыка замечательно задает настроение. А еще есть система споров с самим собой: так как у Голлума и Смеагола общее тело, то иногда одной половине приходится уговаривать другую. Например, в начале прохождения пользователи могут решить поиграть с безобидным жуком или, наоборот, попытаться поймать его и раздавить. Большинство таких споров не оказывает значительного влияния на сюжет. Это просто приятно разнообразит игровой процесс, но не более.

Негативные отзывы критиков и пользователей более чем обоснованы: разработчики, с одной стороны, не смогли дать игрокам захватывающий и интересный геймплей, а с другой — не раскрыли Голлума как сложного и неоднозначного персонажа . Если бы The Lord of the Rings: Gollum вышла лет десять назад, то, возможно, проект бы встретили лучше. Но пока это всеми воспринимается как сырая и плохо оптимизированная игра — и вполне заслуженно.

Работа над ошибками

Стоит отметить, что в последнее время исправляющие патчи требуются практически всем крупным релизам. Подобное уже произошло и с The Last of Us Part I, и с Star Wars Jedi: Survivor, и с Hogwarts Legacy. А игроки всё чаще не готовы терпеть сырой продукт на релизе.

Фото: Daedalic Entertainment

Разработчики из Daedalic Entertainment в социальных сетях уже опубликовали объявление, в котором попросили прощения у недовольных игроков за ненадлежащее качество продукта . Также они пообещали исправить все технические недостатки, улучшить производительность и подправить графику.