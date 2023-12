Джойстик вдохновения: каких игр ждать в начале 2024 года

В первом квартале предстоящего года игроков ждут возвращение известной серии в двумерном формате Prince of Persia: The Lost Crown, новая часть файтинга Tekken 8, проект по мотивам фильма-хита «Отряд самоубийц» Suicide Squad: Kill the Justice League, а также мягкий перезапуск классической хоррор-серии из 90-х и нулевых — Alone in the Dark. А еще «Известия» узнали, что готовят для геймеров российские разработчики.

Россия на подхвате

Одна из главных новинок начала следующего года — новое дополнение для хита Atomic Heart. Игра получила признание не только у геймеров, но и у более широкой аудитории: композиции из саундтрека возглавили чарты Яндекс Музыки и других платформ, а фантастический роман «Atomic Heart. Предыстория «Предприятия 3826» стал бестселлером среди книг по компьютерным играм. К ак подтвердила «Известиям» пресс-служба Astrum Ent., издателя Atomic Heart, второе DLC «Узник лимбо» выйдет в срок к 6 февраля и будет доступно для россиян на VK Play для ПК. В пресс-службе также уточнили, что пока не готовы назвать сроки релиза оставшихся дополнений.

— «Узник Лимбо» развивает сюжет основной игры, на этот раз продолжая концовку, отличную от той, за которой последовало уже известное первое DLC «Инстинкт Истребления». Новое дополнение даст игрокам возможность узнать судьбу Майора, спустившись в глубины Лимбо в надежде освободить разум П-3 от его демонов. Загадочный мир с перевернутой логикой создан сооснователем и арт-директором студии — визионером Артемом Галеевым , — добавили представители Astrum Ent.





Другой нашумевший проект от российских разработчиков — историческая ролевая экшен-игра «Смута» от Cyberia Nova. События в ней разворачиваются в 1612 году. В основу сюжета лег роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Геймеры возьмут на себя роль боярина Юрия Милославского и примут участие в ключевых событиях той эпохи — сборе нижегородского ополчения и битве за Москву. Основная цель релиза — в игровой форме рассказать пользователям об этом историческом периоде. Выход «Смуты» запланирован на 26 февраля на платформе VK Play для ПК.

«Известия» связались с руководителем разработки Алексеем Копцевым, чтобы узнать, на какой стадии находится игра и выйдет ли она в срок, но он от комментария отказался. Как рассказал «Известиям» заместитель руководителя Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Александр Бодров, игра точно выйдет в первой трети 2024 года. Он также рассказал, каким еще проектам РВИ помогает развиваться.

— О чем точно можно сказать — в первой трети следующего года выходит «Смута», и мы помогаем портировать её на консоли. Разработчикам самой хайповой русской игры 2023 года «Русы против ящеров» помогаем с выпуском коллекционного издания с кучей мерча по ее мотивам. Ряд игр в 2024 году выпустит акселератор для инди-разработчиков IndieGO, в частности запланирован релиз Beyond The Darkness, милого приключения о борьбе девочки со своими страхами.

Еще один предстоящий релиз с ярко выраженной национальной тематикой — «Сказки старой Руси» от 1C Game Studios. Как сообщил «Известиям» директор по маркетингу компании Анатолий Субботин, точной даты релиза пока нет, но первый проект в этой серии запланирован к выходу в следующем году.

— Это карточный рогалик в духе Slay the Spire. «Сказки Старой Руси» — это особый взгляд на славянскую мифологию и русские народные сказки, — рассказал он «Известям».

В планах студии на следующий год поддержка и развитие существующих проектов: многопользовательский шутер «Калибр» и авиасимулятор «Ил-2: Великие сражения».

— «Калибр» — онлайновая бесплатная игра, поэтому она регулярно обновляется. Примерно раз в квартал мы стараемся выпускать какое-то крупное обновление для «Калибра». Аналогичные планы и на 2024 год. В серии «Ил-2: Штурмовик» в 2024-м обязательно будут появляться новые карты и самолеты , — добавил Анатолий Субботин.

Среди проектов студии, которые находятся в разработке, — приключенческая экшен-игра, вдохновленная идеями классического фантастического романа Герберта Уэллса «Война Миров: Сибирь».

— По сюжету в альтернативном 1896 году Земля подверглась массированному вторжению марсиан. Действие игры «Война Миров: Сибирь» происходит в России, где несколько героев, спасая свою жизнь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Империи. Дата выхода игры еще не объявлена . Проект пока находится на ранней стадии разработки, — поделился подробностями Анатолий Субботин.

Он добавил, что команда «Ил-2» работает над следующим своим проектом, который пока не анонсирован и не имеет даты выхода. По словам Анатолия Субботина, это будет авиасимулятор следующего поколения.

«Известия» связались с компанией «Ачивка», которая привозит в Россию новинки от Nintendo, но представители организации ответили, что пока не могут рассказать о предстоящих релизах. Тем не менее 16 февраля выйдет ремейк Mario vs. Donkey Kong, а 22 марта — Princess Peach: Showtime!

Заморские забавы

Из иностранных релизов прежде всего ожидается Prince of Persia: The Lost Crown от Ubisoft, которая должна выйти 18 января. Во многом игра будет напоминать два оригинальных «Принца Персии»: разработчики вернулись к двумерному формату, а основным препятствием для геймеров станут не враги, а ловушки и головоломки. Избежать шипов, вращающихся лезвий и прочих угроз можно будет при помощи акробатических кульбитов и паркура.

Источником вдохновения послужили персидские мифы и легенды: например, события проекта разворачиваются в крепости на горе Каф, которая, согласно исламским и персидским мифам, находится на краю Земли . А один из боссов, которого придется победить игрокам, — мантикора. Это мифическое чудовище с телом льва, лицом человека и хвостом скорпиона, оно тоже встречается в персидском фольклоре. Из доступных платформ: ПК, консоли Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S.



26 января выходит Tekken 8 от компании Bandai Namco. Эта серия игр входит в «большую тройку файтингов» наряду с Mortal Kombat и Street Fighter. События развернутся спустя 7 месяцев после седьмой части франшизы. Протагонистом вновь станет Дзин Кадзама, который бросит вызов своему отцу, желающему захватить мир. Всего будет доступно 32 бойца, и их можно опробовать в многопользовательском режиме. Хотя во многом релиз не предлагает ничего революционного для франшизы (суть и формат сражений такой же, как и в Tekken 7), файтинг получил номинацию «Самая ожидаемая игра» на The Game Awards 2023, но награду так и не забрал. Проект будет доступен на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.





Другой ожидаемый релиз — Suicide Squad: Kill the Justice League. Сюжет расскажет об Отряде самоубийц, в который входят Харли Квин, Капитан Бумеранг, Дэдшот и Король Акул. Всех их показали в одноименном фильме 2016 года . Главным антагонистом станет суперзлодей-андроид Брейниак, который вторгся на Землю и подчинил себе Лигу справедливости (Супермен, Флэш, Бэтмен и другие герои). Группа протагонистов будет путешествовать по открытому миру и сражаться с роботами и величайшими защитниками мира DC. Игра выйдет 2 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.



Классическая серия хорроров Alone in the Dark, которая берет начало в 90-х, получит мягкий перезапуск 20 марта 2024 года: часть персонажей, локаций и событий позаимствовали из оригинальных проектов. В остальном это уникальный и самостоятельный проект, для понимания которого не нужно предварительное погружение в сюжет предыдущих частей. Издателем выступила THQ Nordic, в портфолио которой есть серия-хит Darksiders, поэтому можно рассчитывать на высокое качество продукта. В перезапуске главные герои Эмили Хартвуд и частный детектив Эдвард Карнби отправятся в поместье Дерсето, дом для душевнобольных и инвалидов, чтобы расследовать исчезновение дяди Эмили. Хоррор выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Если разработчики и издатели не станут переносить даты релизов, то геймерам будет из чего выбрать в 2024-м. Из других многообещающих проектов, которые стоит ждать: The Last of Us Part 2: Remastered, Like a Dragon: Infinite Wealth и Final Fantasy VII Rebirth – вторая из трех частей ремейка оригинальной Final Fantasy VII.