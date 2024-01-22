 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп значительно опередил конкурентов перед праймериз в Нью-Гэмпшире
Общество
Глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане
Мир
Во Франции прошли митинги против закона о миграции
Происшествия
Девять человек отравились угарным газом в дагестанском Каспийске
Мир
Генсек ООН строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке
Политика
Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян
Мир
Израиль категорически отверг условия ХАМАС по прекращению огня в Газе
Мир
Евродепутат назвал «мирную конференцию» по Украине бессмысленной без участия РФ
Мир
Рейс из Казани в Дубай задерживается на 40 часов
Мир
Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане добрался до села и попросил помощи
Общество
Медики госпитализировали 18 пострадавших при обстреле Донецка
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием СПБ
Мир
В Гонконге после марафона один человек умер и 842 получили травмы
Мир
ВСУ признали потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области
Мир
В МИД РФ осудили противодействие ФРГ иску о геноциде Израиля в Газе
/

Лихо из России: какие игры отечественных разработчиков ждать в 2024 году

Хорроры по мотивам народных сказок и исторические сеттинги
Фото: Mundfish
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предыдущий год можно считать успешным для выходцев российской игровой индустрии: шутер Atomic Heart заставил геймеров всего мира качать головой в такт ремикса «Комарово», интерактивная история Torn Away получила очень положительные отзывы в Steam, показав войну глазами ребенка. 2024-й обещает еще больше интересных проектов. На какие из них стоит обратить внимание — в материале «Известий».

DLC Atomic Heart

В середине декабря студия Mundfish сообщила дату выхода второго из четырех запланированных DLC для шутера Atomic Heart. «Узник Лимбо» посвящен развитию одной из возможных концовок игры и сюрреалистичному миру Лимбо. Разработчики сообщили, что игроку предстоит сражаться, прыгать и скользить по платформам, чтобы собрать яблоки и монеты, необходимые для разблокировки семи уникальных обликов оружия и новых способностей, которые можно будет использовать в основном сюжете.

Скриншот из игры Atomic Heart. «Узник Лимбо»

Скриншот из игры Atomic Heart «Узник Лимбо»

Фото: Mundfish

Выход одного из самых ожидаемых игровых дополнений года на ПК и консолях запланирован на 6 февраля. Первое DLC к Atomic Heart под названием «Инстинкт Истребления» вышло 2 августа прошлого года и рассказывало о событиях, показанных в основной сюжетной кампании.

Джойстик вдохновения: каких игр ждать в начале 2024 года
Среди новинок есть отечественные релизы: дополнение к Atomic Heart, «Смута» и «Сказки старой Руси»

«Смута»

«Смуте» удалось создать шум в игровом сообществе, разделив его на тех, кто вдохновился историческом сеттингом России 17 века, и тех, кто выразил обеспокоенность по поводу высоких системных требований игры и поспешной фазы разработки. Сам проект привлек внимание российского правительства, и в 2022 году Институт развития интернета выделил 260 млн рублей создателям проекта.

Скриншот из игры «Смута»

Скриншот из игры «Смута»

Фото: Cyberia Nova

Сюжет новинки основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» и разворачивается вокруг боярина Юрия Милославского, глазами которого игроки увидят важные события Смутного времени. Пользователям предстоит участвовать в сражениях с поляками, разбойниками, шишами и дикими зверьми. Продолжительность экшена составит около 40 часов.

Выход «Смуты» был запланирован на 26 февраля 2024 года, но позже его перенесли на март.

Что в нашей жизни игра: какой вклад в рост гейм-индустрии внесла Россия
В 2023 году доходы рынка увеличились на $3 млрд

Indika

Независимая студия Odd Meter для своей приключенческой игры Indika выбрала сеттинг альтернативной царской России конца 19 века. Главная героиня — молодая монахиня, которая отправляется за пределы монастыря с целью самопознания, выбрав себе в компаньоны дьявола. Во время путешествия персонаж сталкивается с беглым заключенным, который рассказывает Индике о «чудотворном артефакте, способном решить все ее проблемы». При этом разработчики решили сделать упор не на историческую достоверность, а на психологический опыт и переживания героя.

Скриншот из игры Indika

Скриншот из игры Indika

Фото: Odd Meter

Чтобы найти артефакт, пользователям необходимо справиться со множеством головоломок. А вот сражаться ни с кем не придется, так как религия запрещает монахине использовать оружие, что говорит о наличии в игре элементов скрытного прохождения. Судя по трейлеру, игроков ожидает мрачное приключение в стиле хоррор. Помимо реального мира российской глубинки, среди локаций появится место, похожее на лимб.

Минимальная продолжительность игры составит 3 часа, а если верить сервису Steam, то ее выход намечен на 1 квартал 2024 года.

Фандом вам в дом: что происходит с гик-культурой в Москве
Российские фанаты отдают предпочтение зарубежному контенту, но в России есть свои хиты

Broken Veil

Пазл-платформер с элементами хоррора напомнит геймерам Little Nightmares, но в духе России 90-х. В игре нужно исследовать провинциальный городок, управляя мальчиком, который хочет найти свою маму и страдает от прозопагнозии — расстройства, превращающего лица некоторых людей в гримасы монстров. Помогать герою будут кошки, ведомые лазерной указкой.

Скриншот из игры Broken Veil

Скриншот из игры Broken Veil

Фото: Sinistrum Games

В феврале 2022 года разработчики объявили о приостановке проекта из-за проблем с инвестициями, однако недавно на странице игры в Steam появилась дата релиза — октябрь 2024-го.

Звёзд заждались: когда россияне смогут поиграть в Starfield
Оплата игр через Турцию усложнилась, физические носители появятся в РФ с задержкой в две-три недели

Pioner

Action MMORPG от первого лица отправит пользователей на остров времен СССР, на котором произошла техногенная катастрофа. В Сети предстоящую новинку сравнивают с постапокалиптическим «Сталкером», в котором тоже были опасные аномалии, агрессивные мутанты и недружелюбные фракции.

Скриншот из игры Pioner

Скриншот из игры Pioner

Фото: GFA Games

На выбор доступны роли наемника, бандита, охранника каравана, исследователя и первопроходца. Особенность острова в том, что он поделен на две части: для одиночной сюжетной кампании и многопользовательского PVP-режима. Локации в открытом мире — это разные биомы, чем ближе место к центру острова, тем сложнее выжить. Есть участки с радиационной и химической опасностью, зоны с гравитационными, электрическими, псионическими и прочими аномалиями. Поведение всех NPC и ботов будет зависеть от времени суток.

Предполагается, что для прохождения Pioner потребуется 15–20 часов игрового времени.

Виртуальное чтиво: в России стало больше книг по компьютерным играм
В ряде магазинов рост составил более 100%

«Сказки Старой Руси»

В прошлом году 1С Game Studios анонсировала выпуск нескольких игр по мотивам серии книг «Сказки Старой Руси» в сотрудничестве с художником Романом Папсуевым. Проект завязан на славянской мифологии и русских народных сказках. В тизере разработчики показали процесс создания одного из героев — Василисы Премудрой, которая противостоит монстру в формате карточной механики боя. Визуальный стиль игры формировался с учетом анимации советских мультфильмов 1960-х годов.

Визуальный стиль игры «Сказки Старой Руси»

Визуальный стиль игры «Сказки Старой Руси»

Фото: 1С Game Studios

Выход первой игры ожидается в 2024 году.

Pine Harbor

Иммерсивный хоррор от первого лица краснодарской студии Vision Forge тоже отправит игроков в глубинку, только уже не российскую. Pine Harbor — небольшой рыбацкий городок на берегу северо-атлантического океана, в котором начинают происходить страшные вещи после техногенной катастрофы. Герою нужно отстреливаться от мутантов, собирать ресурсы, создавать снаряжение и помогать выжившим, чтобы узнать все тайны этого места.

Скриншот из игры Pine Harbor

Скриншот из игры Pine Harbor

Фото: Vision Forge Team

Разработчики обещали атмосферу в духе Silent Hill, графику на движке Unreal Engine 5, открытый мир, систему расчленения врагов и примерно 8−12 часов игрового процесса. Изначально игру планировали выпустить в конце прошлого года, но в итоге ее решили доработать после полученной обратной связи от игроков.

«Лихо Одноглазое»

Черно-белый фолк-хоррор от создателей RPG-приключения «Черная книга», получившего положительные отзывы игроков и критиков. Создатели «Лиха» вдохновлялись традиционными русскими сказками, в том числе и одноименным персонажем, часто являющимся в виде худощавой женщины.

Скриншот из игры «Лихо Одноглазое»

Скриншот из игры «Лихо Одноглазое»

Фото: Morteshka

Разработчики обещают мрачные локации, сложные головоломки, уникальные механики и стиль повествования.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир