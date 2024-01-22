Лихо из России: какие игры отечественных разработчиков ждать в 2024 году

Предыдущий год можно считать успешным для выходцев российской игровой индустрии: шутер Atomic Heart заставил геймеров всего мира качать головой в такт ремикса «Комарово», интерактивная история Torn Away получила очень положительные отзывы в Steam, показав войну глазами ребенка. 2024-й обещает еще больше интересных проектов. На какие из них стоит обратить внимание — в материале «Известий».

DLC Atomic Heart

В середине декабря студия Mundfish сообщила дату выхода второго из четырех запланированных DLC для шутера Atomic Heart. «Узник Лимбо» посвящен развитию одной из возможных концовок игры и сюрреалистичному миру Лимбо. Разработчики сообщили, что игроку предстоит сражаться, прыгать и скользить по платформам, чтобы собрать яблоки и монеты, необходимые для разблокировки семи уникальных обликов оружия и новых способностей , которые можно будет использовать в основном сюжете.

Скриншот из игры Atomic Heart «Узник Лимбо» Фото: Mundfish

Выход одного из самых ожидаемых игровых дополнений года на ПК и консолях запланирован на 6 февраля . Первое DLC к Atomic Heart под названием «Инстинкт Истребления» вышло 2 августа прошлого года и рассказывало о событиях, показанных в основной сюжетной кампании.

«Смута»

«Смуте» удалось создать шум в игровом сообществе, разделив его на тех, кто вдохновился историческом сеттингом России 17 века, и тех, кто выразил обеспокоенность по поводу высоких системных требований игры и поспешной фазы разработки. Сам проект привлек внимание российского правительства, и в 2022 году Институт развития интернета выделил 260 млн рублей создателям проекта.

Скриншот из игры «Смута» Фото: Cyberia Nova

Сюжет новинки основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» и разворачивается вокруг боярина Юрия Милославского, глазами которого игроки увидят важные события Смутного времени. Пользователям предстоит участвовать в сражениях с поляками, разбойниками, шишами и дикими зверьми. Продолжительность экшена составит около 40 часов.

Выход «Смуты» был запланирован на 26 февраля 2024 года, но позже его перенесли на март.

Indika

Независимая студия Odd Meter для своей приключенческой игры Indika выбрала сеттинг альтернативной царской России конца 19 века. Главная героиня — молодая монахиня, которая отправляется за пределы монастыря с целью самопознания, выбрав себе в компаньоны дьявола. Во время путешествия персонаж сталкивается с беглым заключенным, который рассказывает Индике о «чудотворном артефакте, способном решить все ее проблемы». При этом разработчики решили сделать упор не на историческую достоверность, а на психологический опыт и переживания героя.

Скриншот из игры Indika Фото: Odd Meter

Чтобы найти артефакт, пользователям необходимо справиться со множеством головоломок. А вот сражаться ни с кем не придется , так как религия запрещает монахине использовать оружие, что говорит о наличии в игре элементов скрытного прохождения. Судя по трейлеру, игроков ожидает мрачное приключение в стиле хоррор . Помимо реального мира российской глубинки, среди локаций появится место, похожее на лимб.

Минимальная продолжительность игры составит 3 часа, а если верить сервису Steam, то ее выход намечен на 1 квартал 2024 года .

Broken Veil

Пазл-платформер с элементами хоррора напомнит геймерам Little Nightmares, но в духе России 90-х. В игре нужно исследовать провинциальный городок, управляя мальчиком, который хочет найти свою маму и страдает от прозопагнозии — расстройства, превращающего лица некоторых людей в гримасы монстров. Помогать герою будут кошки, ведомые лазерной указкой.

Скриншот из игры Broken Veil Фото: Sinistrum Games

В феврале 2022 года разработчики объявили о приостановке проекта из-за проблем с инвестициями, однако недавно на странице игры в Steam появилась дата релиза — октябрь 2024-го .

Pioner

Action MMORPG от первого лица отправит пользователей на остров времен СССР, на котором произошла техногенная катастрофа. В Сети предстоящую новинку сравнивают с постапокалиптическим «Сталкером», в котором тоже были опасные аномалии, агрессивные мутанты и недружелюбные фракции .

Скриншот из игры Pioner Фото: GFA Games

На выбор доступны роли наемника, бандита, охранника каравана, исследователя и первопроходца. Особенность острова в том, что он поделен на две части: для одиночной сюжетной кампании и многопользовательского PVP-режима. Локации в открытом мире — это разные биомы, чем ближе место к центру острова, тем сложнее выжить. Есть участки с радиационной и химической опасностью, зоны с гравитационными, электрическими, псионическими и прочими аномалиями. Поведение всех NPC и ботов будет зависеть от времени суток.

Предполагается, что для прохождения Pioner потребуется 15–20 часов игрового времени.

«Сказки Старой Руси»

В прошлом году 1С Game Studios анонсировала выпуск нескольких игр по мотивам серии книг «Сказки Старой Руси» в сотрудничестве с художником Романом Папсуевым. Проект завязан на славянской мифологии и русских народных сказках. В тизере разработчики показали процесс создания одного из героев — Василисы Премудрой, которая противостоит монстру в формате карточной механики боя. Визуальный стиль игры формировался с учетом анимации советских мультфильмов 1960-х годов.

Визуальный стиль игры «Сказки Старой Руси» Фото: 1С Game Studios

Выход первой игры ожидается в 2024 году.

Pine Harbor

Иммерсивный хоррор от первого лица краснодарской студии Vision Forge тоже отправит игроков в глубинку, только уже не российскую. Pine Harbor — небольшой рыбацкий городок на берегу северо-атлантического океана, в котором начинают происходить страшные вещи после техногенной катастрофы. Герою нужно отстреливаться от мутантов, собирать ресурсы, создавать снаряжение и помогать выжившим , чтобы узнать все тайны этого места.

Скриншот из игры Pine Harbor Фото: Vision Forge Team

Разработчики обещали атмосферу в духе Silent Hill, графику на движке Unreal Engine 5, открытый мир, систему расчленения врагов и примерно 8−12 часов игрового процесса. Изначально игру планировали выпустить в конце прошлого года, но в итоге ее решили доработать после полученной обратной связи от игроков.

«Лихо Одноглазое»

Черно-белый фолк-хоррор от создателей RPG-приключения «Черная книга» , получившего положительные отзывы игроков и критиков. Создатели «Лиха» вдохновлялись традиционными русскими сказками, в том числе и одноименным персонажем, часто являющимся в виде худощавой женщины.

Скриншот из игры «Лихо Одноглазое» Фото: Morteshka