Фандом вам в дом: что происходит с гик-культурой в Москве

«Фандом Фест» — мероприятие «ВКонтакте» — прошел 10–12 ноября и был посвящен играм, комиксам, кино, сериалам и косплею. Среди гостей отметились К-pор-группы, отечественные и зарубежные производители контента. Как выяснили «Известия», сегодня среди молодежи больше всего популярны западные и восточные тренды, а Marvel продолжает сотрудничать с комиксистами из России.

Тренд на Запад и Восток

Значительная часть фандомов (фанатских сообществ) в России посвящена именно зарубежным комиксам, играм, фильмам, сериалам и косплею по ним. Но среди поклонников иностранной поп-культуры есть два лагеря: одна часть аудитории в России предпочитает западные проекты, а другая — восточные. Это особенно заметно в сфере комиксов: одни предпочитают релизы от Marvel и DC, другие — аниме и мангу.

Как рассказал «Известиям» работающий с Marvel художник и комиксист Мадибек Мусабеков, такой раскол среди фанатов — не результат конкуренции Востока и Запада, а естественный процесс разделения аудитории по интересам.

Художник Мадибек Мусабеков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Западные и восточные комиксы принципиально разные и привлекают свою аудиторию. Над мангой работает только один автор, он же художник, и это не меняется. Там больше авторского замысла, в то время как в западных комиксах каждый новый комиксист вносит что-то свое . У них персонаж — не что-то авторское, а просто культовый герой, который развивается вместе с поколениями. Например, у каждого поколения был свой Человек-паук, — объяснил Мадибек Мусабеков.

На «Фандом Фест» приехало много производителей контента из Азии, в том числе из Японии, Кореи и других стран . Как рассказала генеральный продюсер «Фандом Фест ВКонтакте» Мария Анисимова, это была одна из их ключевых задач организаторов фестиваля.

— Мы хотели бы отметить, что очень много сообществ, которые увлекаются именно азиатской культурой, и нам хотелось сделать настоящий праздник для этих людей и привезти кого-нибудь из их любимых кумиров , — сказала она.

Альтернатива есть

Среди представленных на фестивале игр, комиксов и прочих развлечений не менее популярен отечественный контент. Наиболее успешными можно назвать игру Atomic Heart от Mundfish, которая стала мировым хитом, а также комиксы Bubble Comics — крупнейшего издательства подобной литературы в России. Как считает актер Дмитрий Чеботарев (играл в блокбастере «Майор Гром»), люди, пишущие в Сети, что российское кино хуже зарубежного, просто не смотрят наши фильмы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Я считаю, что отечественное кино сейчас на колоссальном подъеме, который продолжается уже несколько лет. Это касается не только сериального бизнеса. Есть сериальные смотры и фестивали, на них всегда к российским проектам очень большое внимание: их покупают, адаптируют, прокатывают. Фильмы российские, особенно русское авторское кино, всегда ценились. Наши высокобюджетные блокбастеры тоже выходят на серьезный уровень, — отметил Дмитрий Чеботарев.



«Майор Гром» — не единственный отечественный полнометражный проект на фестивале. Еще один долгожданный релиз — фэнтези «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова, но выйдет фильм только в конце января следующего года. Его тоже представили на «Фандом Фесте» вместе с иммерсивным квестом по мотивам мистической драмы.

Юлия Снигирь во время представления фильма «Мастер и Маргарита» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Другой громкий проект — анимационный супергеройский мультсериал «Невский». Во многом он сочетает в себе стилистику классических западных комиксов, элементы аниме и традиционные русские сказки, легенды и мифы. В основе релиза лежит серия комиксов «Александр Невский» от российского издательства «Три девять», премьера запланирована на февраль 2024 года.

— Наша вселенная выпускается уже почти год, это наш первый релиз, и надеюсь, что участие в таких проектах будет расширять супергеройскую тему и комиксы в России, потому что запрос на это огромный , — рассказал автор идеи и генеральный продюсер издательства «Три девять» Афиг Джавадзаде.

Зарубежные коллеги на связи

Несмотря на то что многие компании покинули отечественный рынок, диалог между специалистами из России и их коллегами из других стран продолжается. Marvel, например, не прекратил сотрудничество с отечественными художниками.

— Конфликты меня никак не затронули, со мной проблем нет. Я продолжаю сотрудничать с Marvel, и по нынешнему договору я до лета следующего года буду с ними работать. Дальше — посмотрим. Пока я продолжаю работать над «Звездными войнами» , — рассказал «Известиям» Мадибек Мусабеков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Atomic Heart стал хитом не только в России, но и за рубежом, а саундтрек игры номинировали на голливудскую премию Hollywood Music in Media Awards. Как рассказала «Известиям» на «Фандом Фесте» балерина Большого театра Анита Пудикова, на нее уже обратили внимание иностранные студии. Именно ее движения легли в основу анимаций двух роботов-балерин в Atomic Heart.

— Предлагали многое и разное, выбираю те проекты, которые ближе всего по душе, — призналась артистка.

Но раскрывать, какие компании заинтересовались ею после успеха Atomic Heart и в каких проектах она планирует участвовать, Анита Пудикова не стала.

— Это секрет. Я бы очень хотела вам рассказать, но не могу, — сказала Анита Пудикова «Известиям».

Некоторые приехавшие на «Фандом Фест» иностранные представители поп-культуры отметили, что обстановка в России сильно отличается от того, что показывают в новостях. В их числе оказался японский художник Кимата Ясунори.

— Из-за новостного фона было впечатление, что в России может быть опасно. А здесь совершенно безопасно, всё в порядке, проводят культурные мероприятия, и вот это несоответствие с японской новостной лентой меня поразило. В основном показывали кадры бомбардировок городов, поэтому было ощущение, что может что-то прилететь , — признался «Известиям» Кимата Ясунори.

К-pор-группа W24 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Участники К-pор-группы W24, записавшей кавер-версию на песню «Группа крови», отметили уровень организации «Фандом Феста», высокое качество костюмов российских косплейщиков, сравнив их с сообществом из Японии и Кореи, и сказали, что хотели бы задержаться в России чуть дольше.

— Мы очень рады, что смогли приехать сюда. В Москве мы были на Красной площади, очень понравилось. Хотели бы еще посетить и другие места, музеи, но, к сожалению, у нас уже нет времени, — рассказали члены группы. Они добавили, что из российских музыкантов им нравятся композиции Виктора Цоя и Витаса.

Будущее и обратная связь

Как рассказала программный директор «Фандом Фест ВКонтакте» Виктория Борисенко, организаторы учитывают все пожелания участников и посетителей, чтобы к следующему году сделать улучшения. По ее словам, главной трудностью стало отсутствие примеров аналогичных мероприятий. За основу брали опыт фестивалей Epic Con, «Старкон», и поэтому «Фандом Фест» не может назвать себя конкурентом этих площадок.

— Да, у нас есть коллеги, которые проводят фестивали, но мы поставили себе задачу сделать это по-другому. Мы были в гостях на всех фестивалях, дружим с ними, мы приезжали со своей интеграцией на них, общались с организаторами. Я бы не назвала их конкурентами, мне кажется, что у нас доброе и теплое комьюнити. Хочется именно быть коллегами , — подчеркнула Виктория Борисенко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В ближайшей перспективе — сбор обратной связи от участников и гостей и работа над ошибками, чтобы следующий «Фандом Фест» стал еще лучше, но о расширении географии говорить пока рано.

— Планы по масштабированию у нас есть, но мы пока не готовы сказать, какие они будут конкретно: направления, увеличение количества дней, другие страны. Мы очень хотим собрать всю обратную связь и посмотреть на произошедшее сверху и снаружи. Тогда уже будем делать выводы, смотреть, куда развиваться , — объяснила «Известиям» Виктория Борисенко.

У фестиваля есть все шансы стать масштабным событием, учитывая, что в России сейчас дефицит подобных мероприятий: последний «Игромир» был в 2020 году в онлайн-формате, а Comic Con — в 2019 году.