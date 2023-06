Виртуальное чтиво: в России стало больше книг по компьютерным играм

В российских книжных магазинах и маркетплейсах с конца 2021 года резко возросло количество литературы по компьютерным играм , выяснили «Известия». Самый большой прирост на Ozon — в этой категории число товаров увеличилось в два с лишним раза. В сети «Читай-город» таких книг 498, на Wildberries — более 2 тыс. Большинство произведений зарубежные, но появляются и отечественные, в лидерах — роман по мотивам Atomic Heart.

Тренд на повышение

Сейчас на маркетплейсе Ozon в категории «Книги про компьютерные игры» 308 товаров. В ноябре 2021 года в этом же отделе их было 142. Увеличение составило около 117% — это самый большой прирост среди всех сетей и онлайн-магазинов.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Ozon, в последнее время там отмечают рост продаж и увеличение спроса на книги подобной тематики. А предпосылок к сокращению продаж литературы, выпущенной иностранными авторами, нет.

— В июне вышла книга «Atomic Heart. Предыстория Предприятия 3826», которая всколыхнула спрос на книги этого типа не только у поклонников игры. Лучше всего продаются книги для детей. Например, все серии Minecraft или Five Nights at Freddy's имеют постоянный высокий спрос, — сообщили «Известиям» в пресс-службе.

В 2021 году подавляющее большинство литературы по играм на Ozon было посвящено всемирно известной Minecraft. В числе бестселлеров маркетплейса значились книги «Minecraft. Сельское хозяйство», «Руководство для строителя», «Руководство для воина». Теперь ассортимент шире — есть товары по таким хитам, как Diablo («Diablo. Орден» Каньона Нэйта), Bloodborne (графический роман Кота Алеша и Петра Ковальски), Five Nights at Freddy’s, World of Warcraft (несколько томов «Хроник» Криса Метцена и художественные произведения Кристи Голден).

В онлайн-магазине издательской группы « Эксмо-АСТ» представлена 81 книга в категории «Компьютерные игры». В ноябре 2021 года их было 65. Здесь выбор немного иной: есть литература, посвященная истории создания культовых игр (Fallout, «Ведьмак», «Покемон», «Обитель зла» и DOOM), а также образовательные книги и руководства по созданию собственных проектов.

Как рассказал «Известиям» руководитель игрового направления издательства «Бомбора» Владимир Обручев, он отмечает значительный прирост новинок по компьютерным играм.

— По итогам первого полугодия 2023 года мы зафиксировали прирост новинок — на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особую роль в этом сыграл выпуск работы Рафаэля Люка «Ведьмак. История франшизы. От фэнтези до культовой игровой саги». До конца 2023 года также ожидаем выпуск релизов — порядка шести-семи книг, — добавил Владимир Обручев.

В интернет-магазине «Лабиринт» геймеры могут выбрать книги из серии «Легендарные компьютерные игры». Сейчас в нее входит 28 товаров, но в ноябре 2021-го их было только 15. Здесь все так же присутствуют издания по Minecraft, но есть литература по Skyrim, Super Mario, Dark Souls, Assassin’s Creed, Halo и GTA.

Шире выбор в сети «Читай-город» — в категории «По мотивам компьютерных игр» доступно 498 товаров. В числе самых дорогих — коллекционные издания по World of Warcraft (более 7 тыс. рублей), артбук по World of Tanks, а также официальные подарочные книги с кулинарными рецептами из игр (Elder Scrolls, Fallout, Overwatch).

Но самый большой ассортимент подобной литературы находится на маркетплейсе Wildberries. Здесь на запрос «Книги по компьютерным играм» предлагается более 2,1 тыс. товаров. По большей части выбор не сильно отличается от других онлайн-магазинов, но на «ягодках» можно найти несколько относительно редких изданий по хоррору Hello Neighbor. «Известия» направили запрос в Wildberries.

Российская альтернатива

Преобладающее большинство книг по играм в российских магазинах и маркетплейсах зарубежного авторства. Но в число новинок-бестселлеров попал научно-фантастический роман по нашумевшей игре Atomic Heart от российско-кипрской студии Mundfish «Atomic Heart. Предыстория Предприятия 3826» Харальда Хорфа. Его официальный релиз состоялся еще 1 июня, и, как сообщила «Известиям» руководитель PR-отдела группы «Эксмо-АСТ» Мария Бабий, первый тираж книги составил 15 тыс. экземпляров.

Также в «Эксмо-АСТ» в ближайшее время должна выйти манга «Зайчик: Любовь, Смерть и Клубника» по визуальной хоррор-новелле Tiny Bunny от российского разработчика Saikono Games. Новинка расскажет о событиях, происходящих за пределами игры между третьим и четвертым эпизодами. На официальном сайте издательства комикс занимает шестое место в рейтинге топ-2023: самые читаемые книги.

Российские авторы пишут меньше художественной литературы и больше фокусируются на образовательных изданиях и пособиях. В числе последних: «Игра как бизнес. От мечты до релиза» Алексея Савченко, «Хочу в геймдев!» Вячеслава Уточкина и Константина Сахнова, «Игра в цифры» Василия Сабирова, а также «Маркетинг игр» Сергея Галенкина.

По словам Владимира Обручева, российские разработчики игр не раз отмечали, что не хватает образовательной литературы как общего плана (по геймдизайну и общим вопросам, связанным с разработкой игр), так и на более узкие темы (например, разработки на различных игровых движках).

— Со многими авторами мы сегодня активно сотрудничаем, привлекая их и как экспертов, и как создателей контента для широкой аудитории. Так, к примеру, совсем недавно вышла книга российских авторов Никиты Веселко и Ольги Максименковой «Программирование в Unreal Engine 5 для начинающего игродела. Основы визуального языка Blueprint». Готовим к выпуску еще несколько книг от отечественных авторов до конца года, — добавил Владимир Обручев.

Международные связи

Российские авторы, специализирующиеся на художественной литературе по играм, конкурируют с такими зарубежными гигантами, как Warcraft и Warhammer 40000. Книги по этим играм расширяют детально проработанную вселенную и имеют преданную аудиторию: только на официальных серверах World of Warcraft насчитывается около 3 млн русских игроков (на пиратских бесплатных серверах их может быть больше). А франшиза Warhammer охватывает как компьютерные, так и настольные игры, а общее количество книг по этой вселенной — более 70.

Несмотря на то, что многие иностранные авторы и компании перестали сотрудничать с российскими издательствами, международное взаимодействие полностью не прекратилось.

— Приостановка сотрудничества состоялась уже длительный период назад, для каких-то правообладателей это остается актуальным, с кем-то мы в активных партнерских отношениях — в частности, работаем с французскими издателями и выпускаем книги про известные игры: Uncharted, Dark Souls, Death Stranding и другие, — объяснил Владимир Обручев.

Он также добавил, что с российскими разработчиками игр и авторами книг ведутся переговоры. И перспективы здесь очевидны.