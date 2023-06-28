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Незабытые королевства: что ожидать от финальной версии Baldur's Gate III

Игра вышла в ранний доступ и готовится к полноценному релизу
Фото: Larian Studios
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Студия Larian, создавшая успешную RPG Divinity: Original Sin, возрождает классическую серию ролевых игр Baldur's Gate («Врата Балдура»). Сейчас Baldur's Gate III находится в раннем доступе, а 31 августа состоится полноценный релиз. До возвращения в мир Забытых Королевств осталось всего пара месяцев. Как выглядит RPG уже сейчас и что разработчики обещают в финальной версии — в материале «Известий».

Краткая история серии Baldur's Gate

Baldur's Gate — классика RPG и легендарная игра конца 1990-х. Это время было знаковым для жанра и проектов по мотивам системы настольных фэнтези-игр Dungeons & Dragons. Студия BioWare, практически неизвестная на тот момент, использовала правила популярной настольной игры и один из самых известных ее миров. Baldur's Gate стал прорывом в RPG, в ней появились инновационные на тот момент решения: изометрия, бои в реальном времени с активной паузой, движок Infinity Engine. У каждого героя был уникальный характер и история, а общий сюжет был глубоким и проработанным. Baldur's Gate была продана тиражом более 2 млн экземпляров и задала тренды в RPG-строении на годы вперед.

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Фото: Larian Studios

В Baldur’s Gate II все удачные находки и механики были отполированы и выведены на новый, еще более высокий уровень. В 2012 году обе игры получили улучшенные и дополненные переиздания. Также в начале 2000-х студия Black Isle начала разработку третей части, Baldur’s Gate: The Black Hound, но игру так и не доделали из-за финансовых проблем.

Наконец, за Baldur’s Gate III взялась студия Larian. Сюжет новой части практически никак не связан с двумя предыдущими и происходит хронологически спустя 100 лет. Главный герой оказывается в плену у иллитидов — древней и некогда могущественной расы телепатов, мечтающей снова захватить мир. В начале игры героя заражают иллитидскими личинками, благодаря чему он обретает телепатические способности, но находится буквально при смерти. В таком состоянии ему предстоит спасать Забытые Королевства от нависшей угрозы.

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Фото: Larian Studios

Ролевые и боевые наработки Larian идеально подошли для Baldur’s Gate III, и она быстро стала одной из самых ожидаемых RPG в стиле фэнтези. И хотя ранний доступ ограничил историю всего одним актом, по нему, а также по комментариям разработчиков можно сделать некоторые выводы перед финальной версией игры.

Геймплей

В Baldur's Gate III предстоит собрать классическую партию героев-приключенцев. При этом у главного персонажа будет свой собственный большой квест, лежащий в основе сюжета. Как и в Divinity Original Sin 2, на старте можно либо выбрать готового персонажа с прописанной историей и предустановленными характеристиками, либо сделать своего.

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Фото: Larian Studios

Баланс боевой системы основан на пятой редакции ролевой настольной игры DnD. Разработчики постарались перенести игровой опыт настольной версии в Baldur's Gate III и добавить элемент «песочницы»: например, игрок может использовать в качестве оружия самые неочевидные предметы.

Обычно вне боя геймплей происходит в режиме реального времени, но в Baldur's Gate III есть возможность переключаться на пошаговый режим по желанию — это полезная опция, если игрок хочет пробраться куда-то незамеченным или что-то украсть. В мультиплеере режимы можно смешивать — пока один сражается, второй вполне может заниматься мирными делами.

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Фото: Larian Studios

Также в один из патчей разработчики добавили возможность включить настройку Karmic Dice, которая помогает сбалансировать параметр «удачи» и избежать ситуаций, когда игрок может быть невезучим или крайне удачливым несколько действий подряд.

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Сколько контента в игре в раннем доступе

В первом акте создатели дают возможность побывать в нескольких знаковых локациях Забытых Королевств: в одной из точек Берега Мечей, в подземелье Андердак, древней крепости Гримфордж и в Аду. Всего акт включает примерно 20 часов геймплея. Прокачаться до уровня выше пятого нельзя. В среднем время прохождения зависит от того, как часто игрок будет ввязываться в битвы и насколько глубоко и дотошно исследовать доступные локации.

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Фото: Larian Studios

В целом версия в раннем доступе уже неплохо насыщена контентом: боевыми взаимодействиями, персонажами, заклинаниями и диалогами. Есть все основания полагать, что и полная версия игры на релизе не подкачает.

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Фото: Larian Studios

Всего в раннем доступе для игры открыты следующие расы: люди, халфлинги, дварфы, эльфы, полуэльфы, дроу, гномы, тифлинги и ящероподобные гуманоиды «гитьянки». Осенью появятся еще две расы: драгонборны и полуорки. Среди играбельных классов: клерик, файтер, рейнджер, вор, варлок, волшебник, друид, чародей, варвар, бард и паладин.

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Свобода выбора и романтика

Иногда RPG, предлагающие уже готовых персонажей на старте, наделяют тех гораздо более прочной связью с сюжетом: игроку доступно больше диалогов, опций, возможностей выстроить отношения с другими героями. Larian обещают, что в полной версии Baldur's Gate III у кастомно созданных персонажей будет полное погружение и возможность почувствовать себя полноценной частью мира Забытых Королевств и игровой истории. Также разработчики гарантируют, что от решений игрока будут зависеть действительно большое количество сюжетных разветвлений и отношение к нему других героев.

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Фото: Larian Studios

Персонажи в партии игрока будут непосредственно реагировать не только на его жизненные выборы, но и на стиль игры. Герои захотят поделиться своими секретами и биографиями в зависимости от того, с какими фракциями игрок дружит, насколько жесток и кого убивает. Романтические отношения также будут реалистичны: они могут быть основаны как на обычной страсти, так и на общих убеждениях, целях и схожих характерах. В раннем доступе опробовать механику можно, закрутив роман с волшебником Гейлом.

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Что ждать от сюжета

Основной сюжет полной Baldur's Gate III очевидно будет эпической историей о спасении мира от злодеев-иллитидов. Помимо главного героя, ужасными иллитидскими личинками заражены и его соратники. Обычно такое заражение приводит к тому, что носитель сам за короткое время превращается в иллитида, но похоже, что по некой причине с героями это не произойдет. У игроков будет две возможности: избавиться от паразитов либо не успеть излечиться.

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Скриншот из игры Baldur's Gate III

Фото: Larian Studios

Конечно же, в полной версии можно будет погулять по легендарному городу Baldur's Gate, по крайней мере, по нескольким его районам. По этому ностальгическому моменту, а также по всем механикам, которые можно опробовать в раннем доступе, можно сделать вывод, что Baldur's Gate III стоит добавить в свой список ожидаемых игр сентября.

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