Путь к дракону: почему Mario Wonder — лучший платформер про супербратьев за 30 лет

Super Mario Bros. Wonder уже дали Game Award как лучшей семейной игре года, в Японии она несколько недель возглавляет в топ продаж, а восторженных отзывов уже столько, что можно говорить о релизе как о событии . Играть в нее можно только на портативной приставке Switch , но, похоже, выход этой игры для многих станет поводом эту консоль приобрести: такого красочного, оригинального и разнопланового продукта не было давно не только в жанре платформеров, но и вообще в мире видеоигр . «Известия», сыграв в нее, сделали вывод, что все оды справедливы и единственный недостаток релиза в том, что его можно пройти до конца — и дальше много лет ждать от Nintendo продолжения .

Секрет для «своих»

Проще «Марио» только «Тетрис», о чем недавно даже было остроумно замечено в фильме о хите Алексея Пажитнова. Главный герой, маленький итальянский сантехник, с начала 1980-х годов занимался большей частью одним делом: бежал по экрану слева-направо, как по ровной платформе (отсюда название жанра — платформер), перепрыгивал препятствия, теми же прыжками побеждал врагов и проходил уровень за уровнем. Конечной целью всегда было спасти принцессу и победить дракона .

Скриншот из игры Super Mario Bros. Wonder Фото: Nintendo

Каким-то образом уже 40 лет этот сюжет продолжает завораживать, о Марио сделаны десятки игр, кстати, не только в жанре платформера. Есть гонки с его участием, есть игры, где главные герои — друзья персонажа . Это один из самых узнаваемых героев видеоигр в мире, он знаком даже тем, кто никогда не держал в руках джойстик. И это при том, что Марио нет ни на PlayStation, ни на PC: компания Nintendo все эти годы предпочитает выпускать игры с ним только на своих приставках.

Скриншот из игры Super Mario Bros. Wonder Фото: Nintendo

Россияне играли в «Марио» на Dendy, которая на самом деле Nintendo, потом был Super Nintendo — и так далее. Кстати, игры о Марио на последней считаются эталоном: за все прошедшие годы на следующих приставках не вышло платформеров, которые были бы настолько же изобретательными, разнообразными и яркими, как те классические шедевры . Возможно, потому что компания с выходом первой 64-битной приставки решила вложиться в развитие игр о Марио в 3D. В этом направлении тоже был создан ряд шедевров, но публика всё равно продолжала и продолжает требовать платформеров. Пробежать уровень, прыгая на врагов и проходя бонус-уровни, и за три минуты получить максимум эмоций — в этом у «Марио» никогда не было конкурентов .

Скриншот из игры Super Mario Bros. Wonder Фото: Nintendo

Такая игра появилась сейчас, когда о том, что такое Super Nintendo, помнят только пользователи в возрасте 40+. Вышла она эксклюзивно на Switch (портативная приставка, которую можно при желании подключать к телевизору), называется она Super Mario Bros. Wonder — и в полной мере соответствует своему названию. Она действительно «супер», там есть братья Марио (а еще дракончик Йоши, принцесса и все остальные любимые персонажи), но что самое важное — это «чудо» .

В ожидании чуда

В новом платформере Марио может превращаться в слона с боевым хоботом . Он способен выпускать пузыри, которые обволакивают врагов и на которые можно прыгать. Может надевать на голову дрель и перемещаться как крот, находя бонусы. У Марио пара десятков суперспособностей вроде лозы, которой можно цепляться за стены, дополнительного прыжка (отталкиваемся от воздуха!) или ускорения в воде . Наконец, есть возможность играть не за Марио или Луиджи, а за Йоши, который способен глотать врагов и немножко (совсем немножко, это очень забавно) летать .

Скриншот из игры Super Mario Bros. Wonder Фото: Nintendo

Но «чудо» заключается не в этом. Чудо — это волшебные цветки, которые разбросаны по всем уровням новой игры . Стоит взять такой цветок — и начинается психоделический трип, где оживают водопроводные трубы, превращаясь в гигантских зеленых червяков . Марио становится слизнем , которому очень трудно передвигаться среди множества опасностей, а замок дракона превращается в рок-сцену , где вместо рук фанатов — гигантские огненные кулаки, взмывающие прямо из бездны. Десятки совершенно фантастических образов, каждый из которых похож на ожившее сновидение. Говорят, создатели игры (а среди них те, кто когда-то разрабатывал те самые «Марио» для Super Nintendo) набрейнстормили около 2 тыс. концепций разной степени безумия и потом выбирали из них самые запредельные .

В итоге получается, что перед нами каждый раз как бы игра в игре . Заходя в каждый уровень, мы точно знаем, что это примерно три-пять минут чистого и безоблачного удовольствия классической беготни, но еще и обязательно цветок-сюрприз . Пожалуй, в какой-то момент поиск и прохождение этих цветочных уровней превращаются в главную цель игры , потому что боссы здесь простые, да и вообще игра устроена так, чтобы ее мог пробежать от начала до конца даже маленький ребенок, который впервые взял Switch в руки.

Скриншот из игры Super Mario Bros. Wonder Фото: Nintendo

Но только «пробежать» займет примерно 12 часов, а вот чтобы открыть все секреты, которых тут, кажется, бесконечное множество, понадобится куда больше времени . Есть уровни, которые даже бывалым игрокам, а в редакции «Известий» таких немало, пройти будет очень и очень сложно . Приоткроем тайну: когда новый «Марио» оказался в нашем распоряжении, хардкорные геймеры отходили от Switch с неловкой улыбкой, потому что одолеть минутное испытание, где нужно просто вовремя нажимать две кнопки, оказалось труднее , чем раскидать всех врагов в какой-нибудь игре или других многопользовательских экшенах. Незаметные переходы от «элементарно» к «запредельно сложно» — еще одно чудо новинки от Nintendo .

Скриншот из игры Super Mario Bros. Wonder Фото: Nintendo

Наконец, еще одно чудо — идеальное чувство стиля и меры , которое вообще, иногда думается, есть только у специалистов Nintendo — или у их закупочного отдела. Достаточно вспомнить совершенный «Тетрис», который ведь именно у Nintendo завоевал мир. А еще есть серии Final Fantasy (начиналась как эксклюзивный продукт Nintendo) и Zelda, которые тоже в каждом своем воплощении задают планку качества и баланса. Серия Mario слишком большая, чтобы в ней обходилось без неудач, но это никогда не были провалы и катастрофы . Как это удается Nintendo, не очень понятно, но подсказкой может быть то, что компания всегда с легкостью сдвигает сроки выхода, если продукт сырой, и Mario Wonder тоже не избежал этой участи . Зато когда весной Nintendo показала чуть-чуть геймплея этой игры, стало понятно, что можно подождать еще полгода, потому что ничего более свежего, универсального, действительно рассчитанного на всех членов семьи в этом году не будет .