За фронтом без смен: War Hospital ломает стереотипы о военных играх
War Hospital — стратегическая игра о Первой мировой войне, ее релиз состоялся 11 января. Но вместо того, чтобы сражаться на передовой и убивать противника, игроки должны спасать людей в британском госпитале. Пользователи уже отметили несложный, но продуманный геймплей и действительно мрачную атмосферу. В создании участвовал лондонский Имперский военный музей. «Известия» рассказывают, как игра вынуждает пользователей принимать тяжелые решения.
За линией фронта
Стратегическая игра War Hospital, разработанная небольшой инди-студией Brave Lamb Studio, значительно отличается от традиционных проектов о войне. Как правило, сражения ведутся на передовой или в стане врага, а ключевой задачей становится ликвидация противника и захват позиций. War Hospital предлагает иной опыт: геймеры оказываются в тылу, а первостепенной целью становится спасение людей. Как понятно из названия, пользователи берут под контроль небольшой полевой госпиталь. По словам самих разработчиков в прологе релиза, нужно помнить о подвиге врачей, которые, несмотря ни на что, сохраняли свою человечность во время войны.
Разработчики хотели, чтобы их игра была максимально правдоподобной. Для этого они привлекли лондонский Имперский военный музей, который консультировал их по историческим вопросам.
Геймеры берут под контроль отставного британского военного врача Генри Уэллса. Он сам недавно потерял сына на Первой мировой войне, и теперь его призвали командовать небольшим полевым госпиталем. Обстановка на фронте плачевная: немецкие войска наступают, а раненых солдат слишком много. Даже новые подчиненные встречают начальника скептически и прямо говорят, что ожидали чего-то большего, а не одного офицера.
Семь раз отмерь
Стратегическая составляющая War Hospital реализована в грамотном использовании ограниченных ресурсов, это же самая сложная часть игры. Следить нужно не только за провизией, лекарствами и инструментами, но и за состоянием подчиненных врачей и других специалистов. Например, хирургам тоже требуется регулярный отдых, в противном случае они просто потеряют сознание от изнеможения и недосыпа. Общий уровень морали в госпитале тоже имеет значение: чем выше боевой дух, тем меньше шансы проиграть кампанию.
Добыть материальные ресурсы можно несколькими способами: построить фармацевтическую лабораторию и производить медикаменты самостоятельно, оформить доставку на грузовом поезде или отправить подученных на опасную вылазку. Продуктивность локальных производств можно постепенно увеличивать, поэтому именно их желательно улучшать в первую очередь. Сотрудники госпиталя делятся на несколько групп: есть хирурги, медсестры, санитары и так далее. Также в распоряжении игроков есть строители и инженеры, которые занимаются возведением новых отделений и производств.
Если эффективно распоряжаться ограниченными ресурсами, то успешно вылеченные солдаты будут возвращаться на близлежащий фронт, который находится под постоянной осадой немецких войск. Но если оставить передовую без поддержки, то геймеров ждет поражение, поэтому долго задерживать пациентов нежелательно. Более того, все прибывшие раненые погибают через некоторое время, если им не оказать помощь вовремя. Это создает напряжение и вынуждает игроков действовать быстро.
Еще одна важная составляющая — шкала морали, которая понижается при гибели больных на операционном столе и прочих неудачах. Чем выше уровень боевого духа, тем эффективнее работают врачи. Так как в игре очень много вещей, за которыми нужно постоянно следить, пользователи редко остаются без дела: здесь — сделать запас лекарств, тут — улучшить аптеку, а еще нужно распределить больных по врачам.
War Hospital начинается очень медленно, за счет этого разработчики постепенно объясняют геймерам основные механики и принципы игры. Поэтому релиз вполне подойдет тем, кто не слишком увлекается стратегиями, но назвать прохождение легким нельзя.
О войне без прикрас
Серой морали в War Hospital предостаточно, что делает проект еще реалистичнее. Иногда к игрокам будут поступать настолько искалеченные солдаты, что проще будет оставить бедолагу умирать, а не тратить ценные медикаменты впустую. Всех спасти не получится, и разработчики сразу об этом говорят чуть ли не в первом диалоге между протагонистом и медсестрой. При этом она же подтверждает, что именно в руках главного героя находятся судьбы искалеченных людей. То есть пользователи должны чувствовать определенную ответственность, а тяжелые решения целенаправленно идут вразрез с принципом «спасти всех», который так часто используется в видеоиграх. Поэтому релиз в некоторой степени напоминает что-то вроде социального эксперимента. Всё это сочетается с темными и тусклым цветами локаций и почти постоянным дождем. Звуковой дизайн тоже задает мрачную атмосферу: стоит прислушаться — и получится различить стоны раненых в лазарете.
В игре могут происходить дополнительные события, например, эпидемия в близлежащем поселении. Она не только способна убить пациентов и персонал, но и снижает общий боевой дух. Конечно, пользователи могут отказать местным жителям в лечении, чтобы не перегружать без того бедствующий госпиталь, но тогда придется смириться со смертью заболевших.
Тяжелые моральные решения не ограничиваются только спасением больных и раненых. Иногда вышестоящие руководители будут требовать, чтобы их солдат вернули в строй максимально быстро и отправили сразу на фронт. Можно пожертвовать качеством оказанной помощи ради скорости, но тогда есть риск потерять пациентов на операционном столе. В другом случае генерал захочет, чтобы его раненый сын получил «особое внимание» во время лечения, а если отказать требовательному начальнику, то тот в наказание заберет часть ценной провизии.
War Hospital официально доступна пользователям из России в онлайн-магазине Steam за 1,4 тыс. рублей, но русского перевода нет. В целом пользователи остались довольны релизом и отметили мрачную атмосферу и несложную систему контроля ресурсов. Из минусов — релизу не хватает более динамичных элементов, но это ожидаемо от стратегической игры и всегда может быть исправлено в будущих обновлениях и дополнениях.