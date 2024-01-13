За фронтом без смен: War Hospital ломает стереотипы о военных играх

War Hospital — стратегическая игра о Первой мировой войне, ее релиз состоялся 11 января. Но вместо того, чтобы сражаться на передовой и убивать противника, игроки должны спасать людей в британском госпитале . Пользователи уже отметили несложный, но продуманный геймплей и действительно мрачную атмосферу. В создании участвовал лондонский Имперский военный музей . «Известия» рассказывают, как игра вынуждает пользователей принимать тяжелые решения .

За линией фронта

Стратегическая игра War Hospital, разработанная небольшой инди-студией Brave Lamb Studio, значительно отличается от традиционных проектов о войне. Как правило, сражения ведутся на передовой или в стане врага, а ключевой задачей становится ликвидация противника и захват позиций. War Hospital предлагает иной опыт: геймеры оказываются в тылу, а первостепенной целью становится спасение людей . Как понятно из названия, пользователи берут под контроль небольшой полевой госпиталь . По словам самих разработчиков в прологе релиза, нужно помнить о подвиге врачей, которые, несмотря ни на что, сохраняли свою человечность во время войны .

Разработчики хотели, чтобы их игра была максимально правдоподобной. Для этого они привлекли лондонский Имперский военный музей, который консультировал их по историческим вопросам .

Фото: Brave Lamb Studio S.A.

Геймеры берут под контроль отставного британского военного врача Генри Уэллса. Он сам недавно потерял сына на Первой мировой войне, и теперь его призвали командовать небольшим полевым госпиталем . Обстановка на фронте плачевная: немецкие войска наступают, а раненых солдат слишком много. Даже новые подчиненные встречают начальника скептически и прямо говорят, что ожидали чего-то большего, а не одного офицера.

Семь раз отмерь

Стратегическая составляющая War Hospital реализована в грамотном использовании ограниченных ресурсов, это же самая сложная часть игры . Следить нужно не только за провизией, лекарствами и инструментами, но и за состоянием подчиненных врачей и других специалистов. Например, хирургам тоже требуется регулярный отдых, в противном случае они просто потеряют сознание от изнеможения и недосыпа. Общий уровень морали в госпитале тоже имеет значение: чем выше боевой дух, тем меньше шансы проиграть кампанию .

Добыть материальные ресурсы можно несколькими способами: построить фармацевтическую лабораторию и производить медикаменты самостоятельно, оформить доставку на грузовом поезде или отправить подученных на опасную вылазку . Продуктивность локальных производств можно постепенно увеличивать, поэтому именно их желательно улучшать в первую очередь . Сотрудники госпиталя делятся на несколько групп: есть хирурги, медсестры, санитары и так далее. Также в распоряжении игроков есть строители и инженеры , которые занимаются возведением новых отделений и производств.

Фото: Brave Lamb Studio S.A.

Если эффективно распоряжаться ограниченными ресурсами, то успешно вылеченные солдаты будут возвращаться на близлежащий фронт , который находится под постоянной осадой немецких войск. Но если оставить передовую без поддержки, то геймеров ждет поражение, поэтому долго задерживать пациентов нежелательно . Более того, все прибывшие раненые погибают через некоторое время, если им не оказать помощь вовремя . Это создает напряжение и вынуждает игроков действовать быстро.

Еще одна важная составляющая — шкала морали, которая понижается при гибели больных на операционном столе и прочих неудачах. Чем выше уровень боевого духа, тем эффективнее работают врачи . Так как в игре очень много вещей, за которыми нужно постоянно следить, пользователи редко остаются без дела: здесь — сделать запас лекарств, тут — улучшить аптеку, а еще нужно распределить больных по врачам .

War Hospital начинается очень медленно, за счет этого разработчики постепенно объясняют геймерам основные механики и принципы игры . Поэтому релиз вполне подойдет тем, кто не слишком увлекается стратегиями , но назвать прохождение легким нельзя.

Фото: Brave Lamb Studio S.A.

О войне без прикрас

Серой морали в War Hospital предостаточно, что делает проект еще реалистичнее. Иногда к игрокам будут поступать настолько искалеченные солдаты, что проще будет оставить бедолагу умирать, а не тратить ценные медикаменты впустую. Всех спасти не получится , и разработчики сразу об этом говорят чуть ли не в первом диалоге между протагонистом и медсестрой. При этом она же подтверждает, что именно в руках главного героя находятся судьбы искалеченных людей . То есть пользователи должны чувствовать определенную ответственность, а тяжелые решения целенаправленно идут вразрез с принципом «спасти всех» , который так часто используется в видеоиграх. Поэтому релиз в некоторой степени напоминает что-то вроде социального эксперимента . Всё это сочетается с темными и тусклым цветами локаций и почти постоянным дождем. Звуковой дизайн тоже задает мрачную атмосферу: стоит прислушаться — и получится различить стоны раненых в лазарете .

В игре могут происходить дополнительные события, например, эпидемия в близлежащем поселении . Она не только способна убить пациентов и персонал, но и снижает общий боевой дух. Конечно, пользователи могут отказать местным жителям в лечении, чтобы не перегружать без того бедствующий госпиталь, но тогда придется смириться со смертью заболевших.

Тяжелые моральные решения не ограничиваются только спасением больных и раненых . Иногда вышестоящие руководители будут требовать, чтобы их солдат вернули в строй максимально быстро и отправили сразу на фронт . Можно пожертвовать качеством оказанной помощи ради скорости, но тогда есть риск потерять пациентов на операционном столе. В другом случае генерал захочет, чтобы его раненый сын получил «особое внимание» во время лечения , а если отказать требовательному начальнику, то тот в наказание заберет часть ценной провизии.

Фото: Brave Lamb Studio S.A.