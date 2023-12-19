Для быстрых рук: стартовало бета-тестирование новой Escape From Tarkov

Завершился первый киберспортивный турнир по новому шутеру Escape From Tarkov: Arena, в котором приняла участие в том числе и российская команда. В эти же выходные стартовало закрытое бета-тестирование игры, в рамках которого пользователи смогут сражаться друг с другом на нескольких аренах. Разработчики обещают динамичный и агрессивный геймплей без переживаний о ресурсах и потере прогресса, как в оригинальной Escape From Tarkov. Чем новинка отличается от своего предшественника и есть ли в ней киберспортивный потенциал, разбирались «Известия».

Шведская подножка

В эти выходные прошел первый киберспортивный турнир по многопользовательскому шутеру Escape From Tarkov: Arena. За призовой фонд в размере €100 тыс. на сцене DreamHack Hannover сражались пять профессиональных команд. За игровым процессом на Twitch на пике просмотров следили около 60 тыс. пользователей, что является большим числом для площадки, особенно учитывая, что проект так и не был выпущен на момент запуска соревнования.

На протяжении всего мероприятия одна из самых титулованных и старейших киберспортивных команд мира, российская Virtus.pro, была явным кандидатом на победу, но в итоге уступила шведской GamerLegion. Изначально наши игроки показали отличный результат на групповом этапе, в то время как GamerLegion во время плей-офф были отправлены в нижнюю сетку. Однако победа над HEPTA вернула GamerLegion в гранд-финал, где коллектив встретился с Virtus.pro и взял реванш, вырвав победу и приз в €50 тыс. Матч завершился со счетом 2:3. Команда россиян за второе место получила €25 тыс. Третье место заняли игроки HEPTA — они получили €15 тыс.

Фото: Getty Images/Gabe Ginsberg

Кроме того, 17 декабря началось закрытое бета-тестирование Arena. В честь этого события разработчики также подготовили трейлер, который опубликовали в официальной группе игры во «ВКонтакте». Благодаря ролику стало понятно, что игра находится в стадии альфа-версии.

Доступ к игре будет открываться в несколько этапов, первый из которых стартовал в эти выходные. Сразиться на различных площадках смогут купившие улучшенное издание Edge of Darkness для Escape from Tarkov, а также те, кто оформил предварительный заказ Arena в одном из наборов. Владельцы основной игры EFT смогут играть своим основным персонажем.

Когда состоится полноценный релиз игры, неизвестно. Сыграть в новинку смогут только пользователи ПК.

Как раньше, только лучше

Escape from Tarkov: Arena была анонсирована в июне 2022 года, а уже на Gamescom-2023 студия Battlestate Games показала некоторые элементы игрового процесса.

Фото: Battlestate Games

Arena — это самостоятельный проект, вдохновленный многопользовательским онлайн-шутером Escape From Tarkov. Последний считается одной из самых сложных PvP-стрелялок. В игре силен тактический элемент, вынуждающий игроков здраво оценивать ситуацию, прислушиваться и следить за инвентарем. Одна ошибка — и прогресс потерян. Многие пользователи предпочли бы оставить основные механики и динамичные бои, не сталкиваясь с рутинной работой основного режима добычи. В итоге разработчики прислушались к аудитории и решили совместить хардкорную механику EFT и динамичный игровой процесс сессионных матчей.

На Tarkov Arena игрокам предстоит сражаться в традиционных многопользовательских раундах, основанных на сеансах с заранее определенными классами и картами меньшего размера. Среди обнаруженных локаций: Air pit, Bay5, Equator, Sawmill, The Bowl, The Box и Resort. Все они основаны на картах из версии для извлечения Таркова.

В полной версии геймеров ожидает как минимум три игровых режима: командный бой, мини-турнир и сражение до последнего. В игре будут представлены как PvP, так и PvE, при этом пользователи не смогут видеть индикаторов над головами персонажей вокруг них, а это означает, что для успеха им понадобиться налаживать коммуникации.

Фото: escapefromtarkov.com

EST: Arena по-прежнему будет состоять из того же оружия, механики и игрового процесса, что и основная игра, однако пользователь не потеряет все свои вещи в случае смерти. Это снизит градус напряжения и должно сделать процесс более расслабленным и непринужденным: зашел в матч, пострелял, повторил. Разработчики постарались максимально сконцентрироваться на быстром агрессивном экшене, когда хочется не вдаваться в подробности, а просто взять в руки оружие. В игре команды по пять игроков сражаются, параллельно выполняя задачи, зависящие от карты и выбранного режима.

Как настоящие

Arena обещает стать инновационной игрой, а ее киберспортивная сцена не лишена потенциала. С точки зрения механики это в большей степени традиционный шутер от первого лица, но среди конкурентов его могут выделить несколько уникальных элементов. Так, во время боев пользователи смогут использовать усиления, лечение, экипировать броню и выбирать разнообразное оружие. Именно оружие — одна из главных фишек проекта. Даже визуальная составляющая предметов выглядит очень проработанной и реалистичной.

Каждый «огнестрел» ощущается уникальным и опирается на реальную физику. Именно поэтому игравшие в EFT будут иметь преимущество перед новичками, ведь они уже знают, как поведет себя то или иное оружие. По ходу турнира было видно, как пользователи постоянно переключались между DMR, SMG, штурмовыми и снайперскими винтовками. Геймерам придется учитывать даже калибр, роль которого будет расти пропорционально рангу игрока, который тоже будет влиять на развитие персонажа. Для подсчета ранга будут учитывать всю статистику, чтобы игроки соревновались с другими пользователями схожего уровня навыков.

Фото: Battlestate Games

Игроки используют пресеты для снаряжения в зависимости от ранга и выбранной роли: Штурмовик, CQB, Разведчик и Снайпер. Доступны как платные, так и бесплатные бойцы, разница — в экипировке. Стоит отметить, что она здесь, как и оружие, максимально реалистична. Как и в жизни, зеленое обмундирование пригодится в лесистой местности, белое — на снежной.

Несмотря на то что Arena является самостоятельной игрой и не имеет прямого повествования, она все-таки сюжетно развивает вселенную EFT. Игроки сталкиваются друг с другом в «гладиаторских боях», организованных «таинственными Мастерами» и руководимых «Хозяином».

Обе игры связаны друг с другом, благодаря чему можно пользоваться одним и тем же персонажем и прокачивать его сразу в двух играх. Разработчики хотят сохранить серьезный тон без нереалистичных и пестрых событий, чем грешат другие шутеры. Зато разработчики из Battlestate Games обещают множество ивентов, которые разбавят обычный обмен патронами.

Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 7/8/10 64 bit

Процессор: Intel Core 2 Duo, i3 или AMD Athlon, Phenom II

Видеокарта: DX11 совместимая видеокарта с 1 Гб видеопамяти

Оперативная память: 8 ГБ

Место на диске: от 19 ГБ

Фото: Global Look Press/IMAGO/Rudiger Wolk

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 7/8/10 64 bit

Процессор: Intel i5, i7 или AMD FX, Athlon

Видеокарта: DX11-совместимая видеокарта, от 2 Гб видеопамяти

Оперативная память: 16 Гб

Место на диске: от 19 ГБ