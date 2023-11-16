Виртуальный бой: какой окажется Assassin's Creed Nexus для VR

Студия-разработчик Ubisoft 16 ноября этого года выпускает первую VR-версию Assassin's Creed Nexus («Ассасин Крид Нексус»). Теперь игроки смогут на себе испытать все главные приключения тайтла, включая фирменные бои и паркур. Пользователям на выбор представят несколько персонажей, за каждым из которых закреплено изучение определенной локации. Например, Коннор исследует Америку XVIII века в процессе революции. Выбрав других героев, можно будет отправиться в Италию и Древнюю Грецию. Какой окажется Assassin's Creed для виртуальной реальности — разбирались «Известия».

Адаптированная виртуальная реальность

Ubisoft анонсировала Assassin's Creed для виртуальной реальности во время ежегодной выставки Ubisoft Forward 2023. Это первый проект франшизы, разработанный для VR-прохождения. Премьера — полноценная игра мира Assassin's Creed, в которой представлены все культовые игровые особенности серии, включая паркур, бой и стелс-прохождение. Всё это представят геймерам в сочетании с абсолютно новым сюжетом, доступным только в версии для виртуальной реальности. Для всех секций предусмотрена 360-градусная навигация, позволяющая свободно перемещаться, встречаясь с мирными жителями и историческими личностями, при этом каждый из них будет реагировать на действия персонажей в VR.

Креативный директор Assassin's Creed Nexus VR Дэвид Вотыпка в интервью для Ubisoft рассказал, что команда стремилась добавить в VR-версию все элементы и фишки, доступные в классических изданиях. При этом за игроками сохраняется возможность выбора тактики прохождения, каждый пользователь может выбрать персонализированную тактику для себя. «Я скажу, что первая пара миссий более линейны, поскольку игроки учатся играть в Assassin’s Creed в виртуальной реальности, но после этого — и до конца кампании — всё это открытая среда. Мы чувствовали, что очень важно сохранить этот основной принцип бренда», — рассказал Вотыпка. При этом, подчеркнул креативный директор, геймеры могут играть любым удобным способом: в масштабе комнаты, стоя, сидя, неподвижно.

Фото: Ubisoft

Ключевой темой при создании VR-версии игры был вопрос об оптимизации игрового процесса для людей, склонных к укачиванию и испытывающих неприятные ощущения от полного погружения : «Нашей целью было создать игру в жанре экшен, которая подойдет игрокам с любым уровнем чувствительности к виртуальной реальности. У нас есть команда, которая большую часть разработки проекта занималась только функциями комфорта, и они проделали действительно замечательную работу». Например, создатели добавили динамическое виньетирование, которое помогает улучшить чувствительность периферического зрения к движению. «У нас есть системы, помогающие справиться со страхом высоты, головокружением или другими видами чувствительности. Одной из особенностей, например, является подсознательная решетка, которая дает вам ощущение заземления под ногами, даже если вы стоите на краю крыши. Мы обнаружили, что это тоже может действительно помочь игрокам. Так что, да, комфорт в целом был для нас огромным приоритетом», — заключил эксперт.

Новые сюжетные линии

Помимо интеграции виртуальной реальности в игровой процесс, разработчики предприняли важное решение для развития сюжета. В игре появятся персонажи из трех других частей франшизы: Эцио из Assassin’s Creed 2, Коннор из Assassin’s Creed 3 и Кассандра из Assassin’s Creed Odyssey. Такой выбор персонажей обоснован тем, что Эцио был самым популярным ассасином из ныне существующих в рамках франшизы, Кассандра также была довольно популярной. Коннор же был добавлен в большей степени из-за сеттинга в виде колоритной революционной Америки XVIII века.

История Эцио начинается примерно в 1509 году (через два года после событий Assassin's Creed Brotherhood), в период его жизни, который ранее не был подробно описан в лоре Assassin's Creed. Сюжетная линия Кассандры развивается через 20 лет после событий Assassin’s Creed Odyssey. История Коннора в VR-версии переплетается с событиями Assassin’s Creed 3 (1776 и 1777 годы).

Основной персонаж, за которого будут играть пользователи, Доминик Уилк — хакер, принадлежащий к братству ассасинов. Главный герой должен разгадать тайну артефактов, спрятанных героями прошлых частей. В процессе погружения в воспоминания этих героев пользователь будет переключаться на управление ими.

Особенности игрового процесса

Nexus предлагает широкий выбор исторически точных открытых карт с 360-градусной навигацией. Функция интуитивного боя даст возможность использовать реальные движения, блокируя атаки противника и парируя. С помощью специальных жестов геймеры смогут цепляться за поручни, подниматься по стенам зданий, перепрыгивать через пропасти. Пользователям открыт широкий боевой арсенал: клинки, мечи, томагавки, луки, арбалеты, метательные ножи и шашки. Режим виртуальной реальности сделает стелс-прохождение еще более захватывающим за счет полного погружения в техники боя и перемещения.

Фото: Ubisoft

Как играть в Assassin's Creed Nexus VR