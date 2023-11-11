Регис в иллюминаторе: роман Станислава Лема получил игровую адаптацию

The Invincible — философская футуристичная игра с элементами хоррора. Проект рассказывает о путешествии ученых на неизведанную планету Регис III, которое пошло не по плану. В основе игры лежит роман известного фантаста Станислава Лема «Непобедимый». Релиз вышел 6 ноября, и он официально доступен пользователям из России. «Известия» поиграли в новинку и узнали, как автор романа представлял инопланетные миры .

Неприветливый космос

События в The Invincible разворачиваются в будущем, в результате космической гонки человечество отправилось покорять космос. Главный герой игры — ученый-биолог Ясна, она просыпается на пустынной и неизведанной планете Регис III . Девушка страдает от амнезии, но память постепенно возвращается, и она о тправляется на поиски исследовательского корабля «Стрекоза» и его пропавшего экипажа. Помогает Ясне астрогатор (космический навигатор) Новик, он разговаривает с ней по радиосвязи, дает советы и направляет ее . Игрокам предстоит понять, что же случилось с потерявшейся командой, и выяснить, какие секреты скрывает почти безжизненная планета.

Большая часть геймплея в The Invincible основывается на неспешном исследовании инопланетного мира Регис III. Сильно ускорить темп прохождения не получится — на главной героине тяжелый скафандр, поэтому приходится ограничиваться короткими перебежками. Например, почти непрерывная ходьба занимает первые 20 минут игры, но монотонный марш прерывают флешбэки . В отдельных локациях пользователям нужно решить несложные задания и головоломки — найти определенный предмет, изучить район сканером, починить механизм.

Фото: Starward Industries

Некоторые геймеры в шутку называют подобные игры симуляторами ходьбы , и такая формулировка часто имеет негативный контекст, аналогичное мнение сложилось о The Invincible. Подобное говорили про хит 2019 года Death Stranding, но в итоге проект Хидэо Кодзимы был удостоен ряда наград и номинаций на индустриальных фестивалях. Поэтому сразу списывать со счетов такие игры нельзя.

Разработчики из Starward Industries делают упор на повествовании и скрывают за «прогулками» философские темы и вопросы, которые Станислав Лем поднял в своем произведении. Контакт с непостижимыми инопланетянами, цена амбиций человечества и осознание его беспомощности перед неизведанным — на эти темы разговаривают герои релиза во время путешествий по неприветливой планете. Поэтому релиз ближе к интерактивному кино , в котором игроки стали главными героями повествования.

Пожалуй, одним из главных плюсов игры можно назвать графику . Инопланетные локации не претендуют на реализм, но радуют глаз контрастами: бирюзовое небо и рыжие скалы причудливой формы, мрачная мятно-зеленая дымка, заполняющая изрезанную ненастьями почву, металлические руины, напоминающие корни или плесень. Пейзажи выглядят так, как если бы их взяли прямиком из картин именитых художников-фантастов: Челси Боунстелла, Винсента Ди Фейта или Эда Валигурски.

Фото: Starward Industries

Научно-фантастическая составляющая в The Invincible реализована в стиле ретро : инструменты и роботы выглядят комично и громоздко, преобладают округлые формы, а экраны напоминают старые советские черно-белые телевизоры. По мере прохождения все важные события будут отражены в виде комикса, который постепенно восстанавливается вместе с памятью главной героини, внешне он тоже напоминает издания из XX века .

Две тесно связанные истории

В основу The Invincible лег роман Станислава Лема «Непобедимый», который вышел в 1964 году. Но 100%-ной адаптацией произведения игру назвать нельзя — разработчики из Starward Industries сделали главными героями других персонажей, чтобы несильно трансформировать литературный первоисточник. Поэтому в The Invincible могут играть те, кто не читал роман, а поклонники творчества писателя без труда проведут параллели между релизом и книгой .

Еще разработчики добавили элементы хоррора в свою адаптацию . Оказаться с амнезией на пустынной планете, на которой бесследно пропала целая исследовательская команда, — уже страшно. Еще угрозу представляет неизведанная сила, атаковавшая главную героиню и экипаж «Стрекозы». Когда-то давно на Регисе III существовала жизнь, но теперь о ней напоминают окаменелые кости гигантских существ. Только к середине игры становится ясно, кто стоит за этим глобальным вымиранием — рой небольших роботов, которые больше напоминают стихийное бедствие . С ними нельзя наладить контакт — машины существовали на планете задолго до прихода людей и эволюционировали в почти неуязвимую форму «жизни», они вытеснили всех остальных обитателей Региса III .

Фото: Starward Industries

Станислав Лем считается классиком среди поклонников научной фантастики: в своих произведениях он предсказал немало современных технологий, в числе которых оказались подобие интернета (он назвал его трионовой библиотекой), смартфоны (схожие устройства упоминаются в книге «Магелланово облако»), аудио- и электронные книги . Так что неудивительно, что его творчество получило игровую адаптацию — писатель обгонял свое время.

Критики и игроки разделились

Рецензенты из ведущих игровых изданий встретили релиз прохладно: средняя оценка The Invincible на агрегаторах Metacritic и Opencritic составляет 70 баллов из 100. В отзывах положительно оценили живописные локации, интересную атмосферу и качественную реализацию ретрофутуристичной тематики. В качестве недостатков отметили слишком медленное повествование и скучную геймплейную составляющую , многим также не понравились долгие переходы между локациями. Кроме того, часть обозревателей столкнулись с техническими проблемами — в некоторых зонах можно провалиться или застрять в текстурах.

При этом рядовые геймеры оценили проект на 8–9 баллов из 10, и некоторые из них пишут, что The Invincible — обязательный к прохождению релиз для поклонников научной фантастики и Станислава Лема . На платформе Steam у The Invincible 92% положительных отзывов.

Фото: Starward Industries

Игра вышла на ПК, консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Релиз также официально доступен игрокам из России в онлайн-магазине Steam за 1,2 тыс. рублей. Еще один плюс для отечественных геймеров — полный перевод интерфейса и субтитров на русский язык , озвучка только на английском.