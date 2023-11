Ох уж эти йети: Song of Nunu расширила вымышленную вселенную League of Legends

Критики и геймеры в целом положительно оценили игру Song of Nunu — они отметили атмосферу, трогательный сюжет и красивую графику. Сюжет отправляет пользователей в заснеженный регион Фрельйорд и рассказывает о трогательной дружбе мальчика Нуну и йети Виллумпа. Релиз от Riot Games вышел 1 ноября после неоднократных переносов: изначально он был назначен на 2022 год. «Известия» поиграли в новинку и узнали, как расширяется вселенная хита League of Legends.

Сказка о дружбе

Действие игры разворачивается в вымышленном мире Рунтерре. Гигантский материк разделен на несколько уникальных регионов: есть огромная пустыня Шурима, захваченные нежитью Сумрачные острова, технически продвинутые города Пилтовер и Заун, которые показали в сериале-хите «Аркейн» . Song of Nunu отправляет геймеров в самые северные земли — заснеженный и суровый Фрельйорд. Здесь люди борются за выживание не только друг с другом и непогодой, но и с фэнтезийными чудовищами: троллями, элементалями и магическими животными . А нетающий «истинный» лед, уходящий в недра земли, скрывает древних чудовищ, напоминающих творения Говарда Лавкрафта.

В этом неприветливом регионе живет маленький мальчик Нуну. Ему удалось подружиться с последним йети по имени Виллумп, за этот дуэт и играют геймеры . Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы разыскать потерявшуюся мать мальчика . По пути им встретятся легендарные жители Фрельйорда и древние дикие боги: медведь Волибир, покровительствующий грому и молниям, огненный баран-кузнец Орн и ледяной феникс Анивия.

Фото: Riot Games

Главным антагонистом стала ледяная ведьма Лиссандра. Задолго до событий игры она открыла портал в Бездну — бесконечное пространство абсолютной темноты, которое населяют неописуемые чудовища. Осознав свою ошибку, она запечатала брешь «истинным» льдом, но спустя века защита начинает ослабевать. Ведьма хочет заполучить Нуну и Виллумпа, чтобы использовать их для обновления ледяного барьера .

Игрокам предстоит пройти долгое путешествие по заснеженным и морозным просторам Фрельйорда, погрузиться в историю этого региона и игрового мира. Решив множество головоломок, пользователи постепенно узнают, что же стало с мамой Нуну и какое будущее ждет мальчика и его друга-йети . Врагов в Song of Nunu не так уж много, большинство из них не представляет серьезной угрозы. Боссы тоже присутствуют, но на прямые конфронтации рассчитывать не стоит — чаще приходиться убегать или уклоняться от противников. Самую серьезную битву разработчики приберегли на конец прохождения — игрокам предстоит одолеть саму ледяную ведьму и проверить дружбу главных героев на прочность.

Головоломки решаются без особого труда: переставить кран или подъемник в нужное положение, чтобы забраться на уступ, сыграть мелодию, следуя определенным рунным нотам на камнях, бросить снежком в особые мишени, чтобы активировать механизм . Большая часть задачек интуитивная, поэтому они не сильно тормозят прохождение. Игра в мультяшном стиле больше ориентирована на повествование и сюжет, поэтому релиз — расслабляющий и живописный опыт.

Две проблемы одной игрой

Издателем Song of Nunu стала компания Riot Forge — это подконтрольная Riot Games организация, которая занимается выпуском игр по вселенной League of Legends от сторонних разработчиков . От них уже вышли стратегия Ruined King, ролевая игра The Mageseeker и платформер Convergence, игроки и критики тепло приняли все эти проекты — их средний рейтинг на сайтах-агрегаторах держится на уровне 78–80% .

Фото: Riot Games

Чтобы понять цель и ценность Song of Nunu, нужно обратиться к другой популярной игре от того же издателя. Главный и самый успешный проект от компании Riot Games — многопользовательская боевая арена League of Legends , в которую ежедневно заходят миллионы игроков. Ее суть — две команды по пять человек сражаются друг с другом и пытаются разрушить вражескую крепость. Пользователям доступно более 160 разных персонажей, и большинство из них имеет проработанную историю , вписанную в масштабную игровую вселенную. Именно этот вымышленный мир лежит в основе Song of Nunu .

По словам разработчиков, не больше 10% пользователей активно читают рассказы об игровых персонажах. Большинство из них заинтересовано соревновательной и киберспортивной составляющей League of Legends . Поэтому в Riot Games решили перенести нарратив в более доступную для геймеров интерактивную форму — самостоятельные игры . В них можно вместить больше контента и подробнее показать вымышленный мир. Еще один плюс — привлечение новых пользователей: League of Legends существует уже больше 10 лет, и ее фанатская база состоит преимущественно из опытных геймеров. Новичкам бывает сложно освоить все нюансы и особенности игры: каждый из 160 персонажей имеет не меньше четырех уникальных умений, и далеко не все готовы их «зубрить».

Фото: Riot Games

Релизы от Riot Forge, наоборот, не требуют от пользователей предварительной подготовки или изучения игрового мира — достаточно просто запустить игру и наслаждаться происходящим . Уровни в Song of Nunu — линейные, то есть запутаться или потеряться почти что невозможно, а игра сама двигает пользователей по сюжету.

Для фанатов серии

Критики из ведущих индустриальных изданий положительно приняли релиз: большинству понравились трогательная история, приятный саундтрек и живописные локации. Но не обошлось без нареканий: многим рецензентам уровни показались ограниченными и линейными , а головоломки местами однообразными и слишком простыми. Несмотря на недостатки, критики отметили, что Song of Nunu — хорошая игра, но больше всего она понравится фанатам League of Legends.

Фото: Riot Games

Song of Nunu вышла на большинстве платформ: на ПК, на консолях PlayStation 5 и 4, Xbox One и Series X|S, а также Nintendo Switch. Для российских игроков релиз тоже официально доступен: в онлайн-магазине Steam его можно приобрести за 1 тыс. рублей. Еще один приятный бонус — полный перевод и дубляж на русском языке .