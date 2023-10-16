Обновленный стрелок: чем Counter-Strike 2 отличается от CS GO

В начале октября федерация компьютерного спорта России совместно с «Билайн» анонсировала серию студенческих соревнований. К участию были допущены мужчины и женщины от 16 до 25 лет. Турнир проходит по дисциплинам Counter-Strike (CS) и Dota 2. Участники CS провели онлайн-квалификации 7, 8, 14 и 15 октября. В финале планируется участие студенческих команд из восьми стран, включая Россию. Победители финала получат право выступить на Открытых киберспортивных студенческих играх «Билайна» – 2023, которые пройдут 28–29 октября. Призовой фонд международного LAN-финала по Counter-Strike составит 2,5 млн рублей. Киберспортсмены уже полностью перешли с Counter-Strike: Global Offensive (CS GO) на обновленную CS2. По словам разработчиков, новая Counter-Strike 2 — это крупнейший технический скачок в истории серии, который обеспечил игру новыми возможностями. Как игровое сообщество встретило новинку — в материале «Известий».

Counter-Strike 2: дата выхода

Ранний доступ для CS2 открылся в марте этого года, тогда обновленный шутер смогли попробовать стримеры и геймеры. Стример и профессиональный киберспортивный комментатор Алексей Пчелкин (Pch3lk1n) назвал Counter-Strike 2 свежей и сочной версией игры. «Картинка приятна для глаза, огромная работа с освещением, дым переработали и теперь он динамичный. А это значит, что на него будет влиять много различных аспектов и теперь не нужно ждать 17 секунд, ты сам можешь развеять дым», — рассказал он.

Общедоступной Counter-Strike 2 стала 27 сентября 2023 года. В первый день многие геймеры жаловались на проблемы с оптимизацией. Однако на старте игра всё равно собрала в основном положительные отзывы как от игроков, так и от критиков. Крупнейшие киберспортивные команды уже сформировали составы по дисциплине CS2. Так, международная (изначально российская) Team Spirit в июле анонсировала трех новых игроков молодежного состава. Кроме того, российская команда BetBoom Team удачно стартовала в рамках первого топ-турнира по новой CS2 на сцене Intel Extreme Masters Sidney 2023.

Фото: Valve

Counter-Strike: цена, как купить в России

Компания-разработчик Valve не ограничивала свою деятельность на территории России, поэтому протестировать новую CS2 может каждый желающий совершенно бесплатно. Для этого необходимо лишь иметь аккаунт на сервисе Steam и стабильное подключение к интернету, потому что без него игра не запустится. Немаловажным является факт, что интерфейс шутера переведен на русский язык, а вот озвучка доступна только на английском.

Counter-Strike 2: характеристики, сколько весит

Для установки Counter-Strike 2 потребуется 85 Гб свободного места на диске, при этом пользователю следует стабильно иметь запас памяти для обновлений и нововведений от разработчиков. Среди прочих технических особенностей шутера:

— ОС: Windows 10;

— процессор: 4-потоковый процессор Intel Core i5 750 или лучше;

— оперативная память: 8 Гб;

— видеокарта: с 1 ГБ памяти или больше, совместимая с DirectX 11 и поддерживающая Shader Model 5.0;

— DirectX: версии 11.

Фото: Valve

Чем отличается CS GO от Counter-Strike 2

CS2 заменила Counter-Strike: Global Offensive, которую удалили из Steam. Поэтому геймерам пришлось привыкать к обновленной версии давно любимой игры, даже если они этого не хотели.

Counter-Strike 2 — шутер, построенный на платформе CS:GO. Однако в отличие от своего предшественника игра работает на новом движке Source 2, который используется в остальных играх Valve — в том числе в командной стратегии Dota 2 и шутере для VR-устройств Half-Life: Alyx. Разработчики полностью переработали карты, используя все возможности нового движка и технологии рендеринга — в результате у игры реалистичные структуры, свет и отражения. Создатели разделили карты на три типа: первые получили лишь визуальные изменения, вторые переработаны частично, третьи — созданы почти с нуля. Классические карты не претерпели серьезных изменений, кроме улучшенного освещения и читаемости. Предметы, которые пользователь приобрел в прошлой версии игры, останутся и будут выглядеть красивее благодаря Source 2.

Теперь передвижение, броски и стрельба не будут зависеть от частоты обновлений сервера. Раньше изменения на карте рассчитывали лишь с определенными интервалами, их называют «тики». Подтиковая структура — основа Counter-Strike 2. Движения и стрельба стали более отзывчивыми, а гранаты всегда летят по одинаковой траектории.

Фото: Valve

В Counter-Strike 2 улучшены все визуальные эффекты, от интерфейса до геймплея: огонь, взрывы, вспышки теперь в HD. Места попадания пуль видны издалека, а пятна крови совпадают с направлением выстрела, высыхая со временем. Создатели добавили красивые, яркие взрывы бомб и свечение огня. Кроме того, полностью переделанный интерфейс добавляет в Counter-Strike 2 визуальные эффекты состояния игрока. Не остался без изменений и звук, он был полностью переработан. Теперь аудиальные эффекты лучше передают окружение, они стали более сбалансированными и приятными.

Counter-Strike: история франшизы

Изначально Counter-Strike являлась пользовательской модификацией к игре Half-Life, созданной Минем Ле и Джессом Клиффом в 1999 году. Впоследствии Valve наняла обоих разработчиков и приобрела у них права интеллектуальной собственности на игру, в 2000 году выпустив доработанную версию Counter-Strike. Игровой процесс проходит в формате противостояния двух команд в течение нескольких раундов. В начале каждого раунда пользователи покупают оружие и снаряжение.

Фото: Valve

Counter-Strike получила высокие оценки от критиков и обрела огромную популярность среди геймеров, что поспособствовало выходу дальнейших частей серии. Всего их было выпущено четыре:

— Counter-Strike (2000 г.);

— Counter-Strike: Condition Zero (2004 г.);

— Counter-Strike: Source (2004 г.);

— Counter-Strike: Global Offensive (2012 г.).

Последнее обновление игра получала в 2012 году, когда Valve выпустила Counter-Strike: Global Offensive. Именно эта часть игры оказалась самой популярной среди пользователей.