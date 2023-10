Обнажили мечи: какой окажется новая игра вселенной Sword Art Online

Японская студия Bandai Namco 6 октября выпускает новую часть франшизы Sword Art Online («Мастера Меча Онлайн») под кодовым названием Last Recollection («Последнее воспоминание»). Игроки смогут пройти тайтл как в многопользовательском режиме (до четырех героев), так и в одиночном. В проекте реализована новая система боя, в которой особое внимание уделяется быстрым действиям и стратегическим способностям. Системные требования и сюжет фэнтези-экшена — в материале «Известий».

Темные территории

В ноябре прошлого года на мероприятии, посвященном десятилетию франшизы, состоялся анонс Sword Art Online: Last Recollection. Первыми геймплейными роликами студия Bandai Namco поделилась уже в январе 2023 года. В интервью для издания Siliconera ведущий продюсер Эйсеке Уэно рассказал, что разработка проекта началась еще в 2019 году, когда только появилась идея проекта для завершения истории Final Stress Test, предыдущей части SAO.

Фото: Bandai Namco

Сюжет «Последнего воспоминания» разворачивается после событий первого сезона одноименного аниме. Игрокам предстоит разоблачить Темного рыцаря и узнать, выживут ли Кирито (главный герой) и его команда в беспощадной битве с силами Темных территорий. Тайтл может похвастаться оригинальной сюжетной линией, в которой демонстрируется альтернативная реальность, где герои не встретили свой трагичный конец в финале The War of the Underworld, еще одного эпизода Sword Art Online. Уэно также подчеркнул, что с точки зрения сюжета тайтл является прямым продолжением прошлой части франшизы, создатели позаботились о том, чтобы не знакомые с франшизой геймеры могли получить удовольствие от игрового процесса. «В начале есть фильм, в котором кратко рассказывается о том, что произошло в предыдущей части, поэтому не составит труда начать свое приключение в Sword Art Online с этого фрагмента», — отметил продюсер. Однако специально для давних поклонников линейки создатели подготовили специальные бонусы, которые будут доступны каждому, кто авторизовал свой аккаунт в предыдущих частях.

За неделю до релиза создатели опубликовали опенинг тайтла в стиле двухмерного аниме, он сопровождался песней, для исполнения которой вновь привлекли японскую певицу ReoNa. Она не раз участвовала в записи саундтреков для аниме и игровых адаптаций. Трек получил название VITA, что в переводе с латыни означает «жизнь», а с суахили — «война». Создатели замаскировали в этом послание для игроков: «Жизнь тебя не забудет».

Персонажи

Sword Art Online: Last Recollection может похвастаться самым большим набором персонажей среди всех предыдущих игр SAO. Это означает, что вокруг каждого персонажа будут вращаться сюжетные линии и дополнительные миссии. Sword Art Online не останется без ключевого персонажа Кирито, управляющего клинком ночного неба. Его верная компаньонка Асуна вернется к своей роли и окажет активную поддержку Кирито. Кроме того, игроки вновь встретятся с Юдзио, Алисой, Синон, Лифой. Однако костюмы персонажей выглядят совершенно иначе и не похожи на образы из прошлых частей. «Для других персонажей могут быть дополнительные костюмы, которые можно приобрести, играя на протяжении всей игры, поэтому, если вы уверены в своих навыках, попробуйте приобрести и их», — уверил продюсер.

Фото: Bandai Namco

Дороти — новый оригинальный персонаж Sword Art Online: Last Recollection. По словам ведущего продюсера, Дороти появляется перед Кирито и его товарищами в начале истории, чтобы выступать в роли посредника между людьми и Темной территорией. «Поначалу игроки могут рассматривать Дороти как девушку, искренне пытающуюся выполнить «великую миссию», но по мере развития сюжета и когда откроется ее дальнейшая судьба, мнение пользователей о ней может поменяться», — рассказал Уэно. Вместе с тем он уверен, что новая героиня займет особое место в сердцах геймеров.

В числе новых персонажей также Кремнезем, орудующая свирепой плетью, и Лисберт, вооруженная пылающим сердцем. Они были написаны Рэки Кавахарой, автором оригинальной работы.

Широкий спектр типов оружия в бою позволит разнообразить, персонализировать палитру навыков каждого персонажа в соответствии со стилем игры каждого пользователя. В базовой структуре игр SAO есть простой игровой цикл: принять миссию, выполнить ее и получить прогресс. Развлекательные элементы возникают при перемещении из точки А в точку Б, а также во всех сражениях и исследуемых областях, которые находятся между ними.

Системные требования

Тайтл доступен для скачивания с 6 октября, его стоимость составляет $59 для всех платформ: PC, Play Station 4/5, Xbox X/S/One. В России игру приобрести официально не выйдет — придется использовать обходные пути, в числе которых создание аккаунтов в других регионах, оплата зарубежными картами и валютой. Установка тайтла требует не менее 20 Гб свободной памяти на диске портативного компьютера, а также:

— 64-разрядные процессор и операционная система;

— ОС: Windows 10 64-бит;

— процессор: Intel Core i5-2300 или AMD Ryzen 3 1200;

— оперативная память: 4 Гб ОЗУ;

— видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050, Intel ARC A380 или ATI Radeon HD 7870;

— DirectX: Версии 11.

Истоки франшизы