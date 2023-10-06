Обнажили мечи: какой окажется новая игра вселенной Sword Art Online
Японская студия Bandai Namco 6 октября выпускает новую часть франшизы Sword Art Online («Мастера Меча Онлайн») под кодовым названием Last Recollection («Последнее воспоминание»). Игроки смогут пройти тайтл как в многопользовательском режиме (до четырех героев), так и в одиночном. В проекте реализована новая система боя, в которой особое внимание уделяется быстрым действиям и стратегическим способностям. Системные требования и сюжет фэнтези-экшена — в материале «Известий».
Темные территории
В ноябре прошлого года на мероприятии, посвященном десятилетию франшизы, состоялся анонс Sword Art Online: Last Recollection. Первыми геймплейными роликами студия Bandai Namco поделилась уже в январе 2023 года. В интервью для издания Siliconera ведущий продюсер Эйсеке Уэно рассказал, что разработка проекта началась еще в 2019 году, когда только появилась идея проекта для завершения истории Final Stress Test, предыдущей части SAO.
Сюжет «Последнего воспоминания» разворачивается после событий первого сезона одноименного аниме. Игрокам предстоит разоблачить Темного рыцаря и узнать, выживут ли Кирито (главный герой) и его команда в беспощадной битве с силами Темных территорий. Тайтл может похвастаться оригинальной сюжетной линией, в которой демонстрируется альтернативная реальность, где герои не встретили свой трагичный конец в финале The War of the Underworld, еще одного эпизода Sword Art Online. Уэно также подчеркнул, что с точки зрения сюжета тайтл является прямым продолжением прошлой части франшизы, создатели позаботились о том, чтобы не знакомые с франшизой геймеры могли получить удовольствие от игрового процесса. «В начале есть фильм, в котором кратко рассказывается о том, что произошло в предыдущей части, поэтому не составит труда начать свое приключение в Sword Art Online с этого фрагмента», — отметил продюсер. Однако специально для давних поклонников линейки создатели подготовили специальные бонусы, которые будут доступны каждому, кто авторизовал свой аккаунт в предыдущих частях.
За неделю до релиза создатели опубликовали опенинг тайтла в стиле двухмерного аниме, он сопровождался песней, для исполнения которой вновь привлекли японскую певицу ReoNa. Она не раз участвовала в записи саундтреков для аниме и игровых адаптаций. Трек получил название VITA, что в переводе с латыни означает «жизнь», а с суахили — «война». Создатели замаскировали в этом послание для игроков: «Жизнь тебя не забудет».
Персонажи
Sword Art Online: Last Recollection может похвастаться самым большим набором персонажей среди всех предыдущих игр SAO. Это означает, что вокруг каждого персонажа будут вращаться сюжетные линии и дополнительные миссии. Sword Art Online не останется без ключевого персонажа Кирито, управляющего клинком ночного неба. Его верная компаньонка Асуна вернется к своей роли и окажет активную поддержку Кирито. Кроме того, игроки вновь встретятся с Юдзио, Алисой, Синон, Лифой. Однако костюмы персонажей выглядят совершенно иначе и не похожи на образы из прошлых частей. «Для других персонажей могут быть дополнительные костюмы, которые можно приобрести, играя на протяжении всей игры, поэтому, если вы уверены в своих навыках, попробуйте приобрести и их», — уверил продюсер.
Дороти — новый оригинальный персонаж Sword Art Online: Last Recollection. По словам ведущего продюсера, Дороти появляется перед Кирито и его товарищами в начале истории, чтобы выступать в роли посредника между людьми и Темной территорией. «Поначалу игроки могут рассматривать Дороти как девушку, искренне пытающуюся выполнить «великую миссию», но по мере развития сюжета и когда откроется ее дальнейшая судьба, мнение пользователей о ней может поменяться», — рассказал Уэно. Вместе с тем он уверен, что новая героиня займет особое место в сердцах геймеров.
В числе новых персонажей также Кремнезем, орудующая свирепой плетью, и Лисберт, вооруженная пылающим сердцем. Они были написаны Рэки Кавахарой, автором оригинальной работы.
Широкий спектр типов оружия в бою позволит разнообразить, персонализировать палитру навыков каждого персонажа в соответствии со стилем игры каждого пользователя. В базовой структуре игр SAO есть простой игровой цикл: принять миссию, выполнить ее и получить прогресс. Развлекательные элементы возникают при перемещении из точки А в точку Б, а также во всех сражениях и исследуемых областях, которые находятся между ними.
Системные требования
Тайтл доступен для скачивания с 6 октября, его стоимость составляет $59 для всех платформ: PC, Play Station 4/5, Xbox X/S/One. В России игру приобрести официально не выйдет — придется использовать обходные пути, в числе которых создание аккаунтов в других регионах, оплата зарубежными картами и валютой. Установка тайтла требует не менее 20 Гб свободной памяти на диске портативного компьютера, а также:
— 64-разрядные процессор и операционная система;
— ОС: Windows 10 64-бит;
— процессор: Intel Core i5-2300 или AMD Ryzen 3 1200;
— оперативная память: 4 Гб ОЗУ;
— видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050, Intel ARC A380 или ATI Radeon HD 7870;
— DirectX: Версии 11.
Истоки франшизы
Изначально Sword Art Online была ранобэ (разновидность популярной японской литературы), написанной Рэки Кавахара и проиллюстрированной художником под псевдонимом abec. Первый том вышел весной 2009 года, позже, в 2012 году, состоялся релиз одноименного аниме. Сюжет с самого начала его существования развивался в 2020-х годах, где технологии достигли настолько высокого уровня развития, что стала возможна блокировка информации и ее перехват на пути к мозгу человека. В ноябре прошлого года Sword Art Online: Aincrad стала первой выпущенной на рынок VRMMORPG (массовая многопользовательская онлайн-игра с полным погружением). Помимо многочисленных анимационных картин, игр и других проектов, франшиза держит в разработке новый сезон спин-офф аниме Gun Gale Online. Первый сезон транслировался в 2018 году.