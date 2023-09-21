День расплаты: каким окажется шутер Payday 3

Стокгольмский разработчик и издатель игр Starbreeze Studios 21 сентября выпускает новую часть франшизы Payday («День расплаты»). Действие будет происходить после финала Payday 2, где пути грабителей разошлись и они оставили свою преступную жизнь, но что-то вновь заставило банду продолжать криминальную деятельность. Тайтл находился в разработке более шести лет. Каким окажется шутер от первого лица Payday 3 — разбирались «Известия».

Этапы разработки

В 2017 году было объявлено, что «День расплаты» создается на базе игрового движка Valhalla, который впоследствии оказался непригодным для активной разработки игр. В итоге от него отказались в пользу Unreal Engine 4. Ведущий продюсер Payday 3 Андреас Холл-Пеннингер в интервью для издания Screenrant рассказал, что в процессе разработки новой части франшизы команде пришлось всё переделывать с нуля: «Payday 1 и Payday 2 были разработаны на нашем собственном движке, а Payday 3 разработан на Unreal 4». Разработчик Starbreeze также планирует обновить игру до Unreal Engine 5 после ее запуска.

Кадр из трейлера игры Payday 3 Фото: Starbreeze Studios

В марте 2021 года Starbreeze подписала издательский договор с Koch Media на сумму $54 млн, чтобы помочь в финансировании планов разработки, публикации и поддержке Payday 3 после запуска. В рамках празднования десятилетия франшизы в 2021 году директор игры Эрик Вонневи поделился еще несколькими подробностями сюжетной линии Payday 3. Триквел представляет собой перезагрузку, действие происходит через несколько лет после Payday 2. Даллас, Хокстон, Чейнс и Вульф снова в действии, и на этот раз им предстоит совершать ограбление на территории оживленного Нью-Йорка. Игра адаптирована под современные реалии, события происходят ориентировочно в 2020-х годах: затрагиваются темы криптовалюты, даркнета и массовой слежки за людьми.

Кадр из трейлера игры Payday 3 Фото: Starbreeze Studios

Персонажи

Starbreeze Studios незадолго до релиза выпустили на YouTube трейлер, демонстрирующий двух дополнительных персонажей к запуску Payday 3 — Перл и Джой. Введение этого дуэта доводит общее количество подтвержденных персонажей до шести. Джой — это дань уважения крупнейшей японской игровой компании в истории — Nintendo. Ее светодиодная маска сине-красного цвета — отсылка к Joy-Cons от Nintendo Switch, а ее имя — очевидная отсылка к портативной консоли. Хотя Джой и не самый старый персонаж Payday в основном составе, она была освежающим дополнением в поздней игре в предыдущей части. Перл — совершенно новая героиня, не появляющаяся ни в одной из прошлых частей, ее будет озвучивать Ребекка Ла Шанс, чей голос можно найти в играх Arknights, Xenoblade Chronicles 3 и Horizon Forbidden West.

Даллас — один из самых запоминающихся героев всей франшизы Payday, и существует он в ней с самого первого дня. Будучи первым членом банды Payday, Даллас, также известный как Натан Стил, действует как фактический лидер первоначальной четверки. В Payday 3 Далласа озвучивает Саймон Керр, который подарил свой голос персонажу и в оригинальной Payday: The Heist , а также в Payday 2.

Кадр из трейлера игры Payday 3 Фото: Starbreeze Studios

Чейнс (Николас) — участник первой четверки в дебютной игре. Он военный ветеран с десятилетним стажем, его озвучивает по-прежнему Дэмион Пуатье. Следующий персонаж из оригинальной серии — Хокстон, его не было во второй части франшизы, но он снова здесь и включен в список основных героев. Грабитель носит маску длинноносого клоуна, напоминающую маску из фильма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». Не обошлось и без шведского техника Вульфа в маске белого демона. Этот герой с самого начала был опорой всего состава Payday.

Кадр из трейлера игры Payday 3 Фото: Starbreeze Studios

Боевая система и геймплей

Включение огромной системы навыков — одна из самых выдающихся особенностей Payday 3: их более 100, и все они подходят для разных стилей игры. Способности могут улучшить различные характеристики персонажа: здоровье, боеприпасы, выносливость, силу и другие. Большая часть навыков связана с улучшением трех ключевых характеристик: Edge (усиление воздействия наносимого урона), Grit (снижение воздействия получаемого урона) и Rush (открывает возможность более быстрого перемещения). Процесс перестрелки в Payday 3 плавный и интуитивно понятный — это обеспечивает динамичную игру. «Если вы играете в Payday 2, заложники статичны — они не двигаются, не разговаривают, у них нет большой игровой цели. В Payday 3 они передвигаются, разговаривают и чувствуют себя немного более живыми. Но самое главное, они очень привязаны к основному опыту», — рассказал ведущий продюсер проекта.

Кадр из трейлера игры Payday 3 Фото: Starbreeze Studios

Кроме того, в свежих геймплейных трейлерах разработчики демонстрировали улучшенную графику, переработанную боевую систему и несколько новых функций, которых до этого в проектах франшизы не было. Помимо кооперативных режимов, в Payday 3 есть возможность проходить миссии с ботами, поэтому проект также может заинтересовать любителей одиночных игр.

Системные требования

Payday 3 недоступна для покупки в России. Это ограничение можно пройти при помощи покупки через посредников, использования зарубежной банковской карты. Можно также приобрести физическую копию у официальных дистрибуторов. Игра доступна на PC, консолях Play Station 4/5, Xbox Series X/S/One. Для установки тайтла на портативный компьютер потребуется:

— ОС: Windows 10;

— процессор: Intel Core i5-9400F;

— оперативная память: 16 Гб;

— видеокарта: NVIDIA GTX 1650 (4 Гб).

Изначально разработчики интегрировали антипиратскую защиту Denuvo, что означало снижение производительности официальной версии игры. Однако незадолго до релиза создатели убрали ее.