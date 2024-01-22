Приговор Дарье Треповой огласят 25 января

Приговор Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, огласят 25 января. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда, где 22 января Трепова выступает с последним словом.

Ранее в этот же день в ходе последнего слова Трепова отказалась признавать свою вину, заявив при этом, что принимает моральную ответственность за теракт, и попросив направить дело на повторное следствие и назначить новую психолого-психиатрическую экспертизу. Она рассказала, что не знала, что такой Татарский, и при личной встрече он «показался добродушным».

Также девушка заявила, что не желала ему смерти.

19 января Трепова в суде попросила прощение и объяснила, почему убежала после взрыва. По словам обвиняемой, она сразу поняла, что виновата в случившемся. Девушка объяснила, что не оказала первую помощь людям, так как струсила и пыталась спасти себя. Она изначально предполагала, что в статуэтке находится прослушивающее устройства, но решила убежать, так как, по ее словам, понимала, что связана с Украиной. На том же заседании сторона обвинения запросила для Треповой 28 лет лишения свободы по делу.

В январе стало известно, что девушка опасалась за свою жизнь, в случае если не отдаст статуэтку. Обвиняемая даже хотела на время уехать в Турцию или Узбекистан после передачи бюста. Трепова рассказала, что связалась с журналистом Романом Попковым (внесен в реестр террористов и экстремистов), объявленным в федеральный розыск, чтобы уехать на Украину. Спустя полгода он написал, что готов помочь ей с переездом. Обвиняемая добавила, что выполняла просьбы Попкова в течение нескольких месяцев и не имела представления о целях всех мероприятий.

15 ноября состоялось первое слушание по делу Треповой, в ходе которого она частично признала вину. Кроме того, сторона обвинения заявила, что Трепова получила вознаграждение при подготовке убийства в размере 132 тыс. рублей. По версии следствия, она привела взрывное устройство в боевое состояние, при этом взрыв производился удаленно. Тогда девушке продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова на мероприятии подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, взорвавшееся в его руках. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали в террористический акт.