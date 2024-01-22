Постпред РФ призвал верховного комиссара ООН отреагировать на обстрел Донецка

Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов 21 января заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление (УВКПЧ) должны публично отреагировать на обстрел мирного населения в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы призываем верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и его управление не допустить, чтобы подобные зверства остались незамеченными, публично отреагировать на этот неизбирательный обстрел мирного населения в Донецке со стороны украинских боевиков», — приводится заявление Гатилова в Telegram-канале российской дипмиссии.

Как отметил дипломат, столкнувшиеся с рядом как политических, так и военных неудач президент Украины Владимир Зеленский и «его палачи вновь вымещают свою слепую ярость на мирном населении Донбасса». При этом, по словам Гатилова, страны Запада не осудят этот акт варварства. Кроме того, их примеру могут последовать некоторые международные правозащитные организации, указал постпред.

ВСУ обстреляли рынок с большим скоплением людей в Донецке 21 января. По последним данным, 27 человек погибли в результате этой атаки, еще 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек, включая двоих детей, были госпитализированы. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, причастных к обстрелу Донецка.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) 22 января объявили днем траура. Глава региона Денис Пушилин заявил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно.

В МИД РФ удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева. Как указали в дипведомстве, их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что удар ВСУ может стать 22 января одной из главных тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке.

В свою очередь политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» назвал убийством людей обстрел Донецка со стороны ВСУ. По его словам, украинские боевики обстреливают мирных граждан из-за отсутствия результатов на фронте, а также из-за давления со стороны западных сторонников на фоне ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Украины.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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