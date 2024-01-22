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ЕС намерен добиться последствий для Израиля за отказ от мирного плана по Газе

FT: ЕС добивается последствий для Израиля за отказ от мирного плана по Газе
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Фото: Israel Defense Forces/Handout
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Брюссель предложил странам — членам Евросоюза (ЕС) сформулировать последствия для Израиля в случае его отказа от участия в плане объединения по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом 21 января сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ, распространенный в преддверии встречи глав МИД стран ЕС.

«Страны — члены ЕС должны «изложить последствия, которые, по их мнению, повлечет за собой участие или неучастие» в предложенном ими мирной плане, включающем создание государства для Палестины и взаимное суверенное признание», — говорится в публикации.

Отмечается, что встреча глав МИД стран ЕС подчеркивает растущее беспокойство западных союзников Израиля в связи с его позицией. На этом фоне государствам — членам Евросоюза предлагаются «некоторые идеи».

«Мы предлагаем некоторые идеи государствам-членам. И часть этих идей... заключается в том, как мы будем использовать предъявляемые нами условия в будущем, чтобы увидеть, как мы можем добиться <...> решения о двух государствах», — приводит слова чиновника ЕС газета.

При этом другой чиновник заявил, что это отражает гнев многих стран — членов ЕС из-за отказа Израиля от плана создания двух государств.

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Ранее, 19 января, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль когда-то финансировал палестинское радикальное движение ХАМАС с целью ослабить Палестину.

18 января президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что израильтяне не готовы выбирать между мирными решениями на фоне продолжающегося вооруженного противостояния в секторе Газа. По его словам, ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Также израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы.

Газета The Times of Israel 17 января написала о том, что Нетаньяху спрогнозировал продолжение палестино-израильского конфликта вплоть до 2025 года. Также он поручил продолжать оказывать финансовую помощь жителям приграничных районов Израиля, которые пока не могут вернуться в свои дома.

16 января госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что безопасное будущее на Ближнем Востоке требует решения палестинского вопроса. Также он подчеркнул и необходимость реформирования руководства Палестинской автономии так, чтобы она работала на благо граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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