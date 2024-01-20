Боррель уличил Израиль в финансировании движения ХАМАС для ослабления Палестины
Израиль когда-то финансировал палестинское радикальное движение ХАМАС с целью ослабить Палестину. Об этом 19 января заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
«ХАМАС финансировалось правительством Израиля, которое пыталось ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины. — Ред.)», — указал Боррель в ходе своего выступления после вручения ему звания почетного доктора Университета Вальядолида (UVA) Испании.
Кроме того, Боррель выступил за признание независимости Палестины, а также раскритиковал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху за бойкот данного решения в течение нескольких десятилетий.
Ранее, 18 января, президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что израильтяне не готовы выбирать между мирными решениями на фоне продолжающегося вооруженного противостояния в секторе Газа. По его словам, ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».
Также Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы.
Газета The Times of Israel 17 января написала о том, что Нетаньяху спрогнозировал продолжение палестино-израильского конфликта вплоть до 2025 года. Также он поручил продолжать оказывать финансовую помощь жителям приграничных районов Израиля, которые пока не могут вернуться в свои дома.
16 января госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что безопасное будущее на Ближнем Востоке требует решения палестинского вопроса. Также он подчеркнул и необходимость реформирования руководства Палестинской автономии так, чтобы она работала на благо граждан.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.