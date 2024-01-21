Кличко выступил против авторитаризма Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского становится всё более авторитарной.

«Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу сказать, что это демократия. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — сказал он в интервью The Globe and Mail.

Ранее, 10 января, бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украину в 2024 году ожидает катастрофа режима Зеленского, однако для украинского народа это будет победой.

3 января газета Corriere della Sera написала, что украинское население теряет веру в Зеленского из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам автора публикации, украинцы устали от конфликта, а рейтинг Зеленского, согласно опросу киевского Международного института социологии, упал до 60%, хотя в начале спецоперации составлял 98%.

19 декабря политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Известиями» отметил, что ничего хорошего в ближайшее время киевскому режиму ожидать не стоит, однако Зеленский не хочет этого признавать, поэтому всё еще пытается вселить украинскому народу ложную надежду.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможной смене Зеленского, 12 декабря отметил, что многие нынешние неудачи Украины ведут к раскачиванию авторитета власти в стране и это видно невооруженным глазом.

11 декабря директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о поиске западными странами замены Зеленскому. В числе кандидатов, по данным российских спецслужб, рассматриваются Залужный, глава офиса президента Андрей Ермак, Арестович и Кличко.

До этого, 2 декабря, Кличко заявил, что Украина движется к авторитаризму из-за действий Зеленского. По мнению Кличко, при нынешнем президенте на Украине почти не осталось независимых институтов власти, единственный действующий из них — это местное самоуправление, однако и на него оказывается сильное давление. Также Кличко указал, что Зеленский после окончания конфликта заплатит за свои ошибки.