Реклама
Прямой эфир
Армия
Армия РФ нанесла удар по позициям иностранных наемников ВСУ в Харькове
Мир
Россельхознадзор сообщил о прибытии в РФ первой партии яиц из Турции
Мир
Евросоюз ввел санкции против алмазодобывающей компании «Алроса»
Политика
Песков опроверг слухи о планируемом «сенсационном заявлении» Путина
Политика
Харитонов подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты
Политика
Зампостпреда РФ заявил о необходимости смены руководства ОБСЕ
Общество
Голикова подарила велосипед дочери участника СВО в рамках «Елки желаний»
Общество
Синоптики продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве
Мир
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
Армия
Средства ПВО РФ уничтожили шесть ракет ТРК «Точка-У» над Белгородской областью
Мир
Генпрокуратура Казахстана подтвердила выдачу сотрудника F.A.C.C.T.
Армия
Всего 7% поврежденной в СВО техники отправляют ремонтировать на заводы
Происшествия
Четверо пострадали после схода авиационного боеприпаса в Воронежской области
Мир
В Италии заявили о потере украинцами веры в Зеленского
Происшествия
Самолет Москва - Махачкала вынужденно сел в Волгограде
Сюжет:

В Италии заявили о потере украинцами веры в Зеленского

Corriere della Sera: украинцы теряют веру в Зеленского из-за неудач ВСУ
0
Фото: REUTERS/NTB/Javad Parsa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинское население теряет веру в президента страны Владимира Зеленского из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 января пишет газета Corriere della Sera.

По словам автора публикации, украинцы устали от конфликта, а рейтинг Зеленского, согласно опросу киевского Международного института социологии, упал до 60%, хотя в начале спецоперации составлял 98%. Причинами этого являются растущий пессимизм населения относительно ситуации на фронте, снижение поддержки Запада, появление в стране внетренней оппозиции, а также «упрямство» российского лидера Владимира Путина, говорится в статье.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что существует секретный опрос, демонстрирующий равные рейтинги Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом еще одним оппонентом для нынешнего президента страны в случае предвыборной гонки может стать мэр Киева Виталий Кличко.

«Жучок» раздора: к чему приведет новый конфликт Зеленского и Залужного
Главком ВСУ обвинил президента в провале мобилизации

Ранее, 30 декабря, бывший глава украинского МВД Юрий Луценко назвал положение украинской армии на фронте самым тяжелым за два года. Он указал, что Зеленский и его команда даже в таких тяжелейших условиях «думает только о своих рейтингах».

До этого, 22 декабря, газета IL Fatto Quotidiano писала, что Залужный мог бы обойти нынешнего украинского лидера на выборах. Издание отметило, что любое решение главкома ВСУ раздражает Зеленского, однако отстранить его от командования президент не может, поскольку в таком случае Залужный будет «практически непобедим».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024