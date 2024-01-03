Украинское население теряет веру в президента страны Владимира Зеленского из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 января пишет газета Corriere della Sera.

По словам автора публикации, украинцы устали от конфликта, а рейтинг Зеленского, согласно опросу киевского Международного института социологии, упал до 60%, хотя в начале спецоперации составлял 98%. Причинами этого являются растущий пессимизм населения относительно ситуации на фронте, снижение поддержки Запада, появление в стране внетренней оппозиции, а также «упрямство» российского лидера Владимира Путина, говорится в статье.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что существует секретный опрос, демонстрирующий равные рейтинги Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом еще одним оппонентом для нынешнего президента страны в случае предвыборной гонки может стать мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее, 30 декабря, бывший глава украинского МВД Юрий Луценко назвал положение украинской армии на фронте самым тяжелым за два года. Он указал, что Зеленский и его команда даже в таких тяжелейших условиях «думает только о своих рейтингах».

До этого, 22 декабря, газета IL Fatto Quotidiano писала, что Залужный мог бы обойти нынешнего украинского лидера на выборах. Издание отметило, что любое решение главкома ВСУ раздражает Зеленского, однако отстранить его от командования президент не может, поскольку в таком случае Залужный будет «практически непобедим».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.