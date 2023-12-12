Песков заявил о раскачивании авторитета власти на Украине

Многие нынешние неудачи Украины ведут к раскачиванию авторитета власти в стране, это видно невооруженным глазом. Об этом 12 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможной смене президента Украины Владимира Зеленского.

«Здесь, наверное, идет речь о такой долгосрочной перспективе. Безусловно, специальные службы располагают своей информацией специфической, на основе которой делаются такие выводы. Но то, что многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти, — это действительно видно невооруженным глазом», — подчеркнул он.

Накануне, 11 декабря, директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о поиске западными странами замены Зеленскому. В числе кандидатов — главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, глава офиса президента Андрей Ермак, бывший внештатный советник офиса президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и мэр Киева Виталий Кличко.

В тот же день депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет выразил мнение, что западные государства ищут для Украины нового президента, которым будет удобно управлять. Он отметил, что для них Украина является лишь колонией и площадкой для аномальных политико-экономических экспериментов.

7 декабря итальянское издание L'Antidiplomatico назвало Ермака самым безопасным преемником для Зеленского. По мнению журналистов, в случае своего выдвижения кандидатом Ермак сможет обеспечить для Зеленского безопасность.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны.