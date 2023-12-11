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В Госдуме заявили о поиске Западом для Украины «тряпичного» президента

Депутат ГД Шеремет: Запад ищет для Украины нового, «тряпичного» президента
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Фото: REUTERS
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Запад ищет для Украины нового президента, которым будет удобно управлять, заявил 11 декабря «РИА Новости» депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Ранее в этот же день директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о поиске западными странами замены действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В числе кандидатов — главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, глава офиса президента Андрей Ермак, бывший внештатный советник офиса президента Алексей Арестович и мэр Киева Виталий Кличко.

«На первый взгляд очень удивительно, что демократический Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением украинского народа и уже подыскивает нового удобного им «тряпичного» президента и предателя национальных интересов», — отметил Шеремет.

По его мнению, подобные действия стран западного блока неудивительны. Для них Украина является лишь колонией и площадкой для аномальных политико-экономических экспериментов, считает депутат.

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Ранее, 7 декабря, итальянское издание L'Antidiplomatico назвало руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака самым безопасным преемником для Зеленского. По мнению журналистов, в случае своего выдвижения кандидатом Ермак сможет обеспечить для Зеленского безопасность.

До этого, 5 декабря, газета Financial Times написала со ссылкой на информированные источники, что Зеленский может захотеть провести выборы до окончания конфликта на Украине, пока его рейтинг не упал еще ниже. По их мнению, украинский лидер может пойти на подобный шаг даже несмотря на то, что ранее он отказался от проведения выборов на фоне конфликта в стране.

Еще в начале октября Зеленский указывал, что не намерен идти на второй срок, если выборы состоятся после окончания боевых действий. В конце августа он отметил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в следующем году все-таки пройдут выборы президента.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

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