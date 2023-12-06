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FT предрекла проведение выборов Зеленским до еще одного падения его рейтингов

FT: Зеленский может провести выборы до того, как его рейтинги упадут еще ниже
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Президент Украины Владимир Зеленский может захотеть провести выборы до окончания конфликта на Украине, пока его рейтинг не упал еще ниже. Об этом 5 декабря написала газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Газета подчеркнула, что украинский лидер может пойти на подобный шаг даже несмотря на то, что ранее он отказался от проведения выборов на фоне конфликта в стране.

«У него может быть соблазн изменить свое мнение, пока его популярность не упала еще ниже», — говорится в публикации.

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Ранее в этот день политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева заявила «Известиям», что проведение президентских выборов на Украине в первую очередь зависит от США и Евросоюза. По ее словам, сейчас Зеленский выгоден коллективному Западу, поскольку в настоящий момент мало кто согласится на президентское кресло.

В этот же день, 5 декабря, немецкое издание Welt отметило, что Зеленский, видимо, забыл свое предвыборное обещание не баллотироваться на второй срок. Также в статье обратили внимание, что рейтинг украинского президента, в отличие от рейтинга военных, падает, а пик его популярности остается позади.

Еще в ноябре Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. При этом ранее он отмечал, что готов баллотироваться на второй срок.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

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