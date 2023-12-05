Политолог оценила вероятность проведения президентских выборов на Украине

Проведение президентских выборов на Украине в первую очередь зависит от США и Евросоюза. Об этом «Известиям» 5 декабря заявила политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева.

Ранее во вторник испанская газета Mundo написала, что сложившаяся тупиковая ситуация на фронте обострила внутри политических элит Украины борьбу за президентский пост.

«Сейчас будет использоваться любой предлог, чтобы обрушить рейтинг [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, но здесь есть один нюанс. Всё-таки, проведение выборов на Украине зависит не от Зеленского, не от [главкома Вооруженными силами Украины Валерия] Залужного, а исключительно от тех же американцев и Европейского союза, которые по факту осуществляют внешнее управление», — считает Елисеева.

По словам политолога, сейчас Зеленский выгоден коллективному Западу, поскольку в настоящий момент мало кто согласится на президентское кресло.

«Зеленский будет всеми силами держаться за свое кресло и он будет всеми силами бороться за отмену выборов, потому что он прекрасно понимает, что, как только, условно, его снесут, то он будет не жилец», — резюмировала Елисеева.

Ранее, 5 декабря, немецкое издание Welt отметило, что Зеленский, видимо, забыл свое предвыборное обещание не баллотироваться на второй срок. Также в статье обратили внимание, что рейтинг украинского президента, в отличие от рейтинга военных, падает, а пик его популярности остается позади.

Еще в ноябре Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. При этом ранее он отмечал, что готов баллотироваться на второй срок.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.