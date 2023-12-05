Реклама
Прямой эфир
Мир
На Кубе начали прием российских карт «Мир»
Мир
В Германии минимум три человека погибли из-за непогоды
Мир
Лавров обсудил ситуацию вокруг сектора Газа с главой МИД Ирана
Общество
Роспотребнадзор заявил о случаях заболевания микоплазменной инфекцией в РФ
Армия
Мишустин заявил о двукратном росте производства БПЛА в РФ в 2023 году
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
Мир
В Израиле допустили заключение нового временного перемирия с ХАМАС
Экономика
В бюджет РФ за девять месяцев поступило налогов на 13,3 трлн рублей
Экономика
Курс евро на торгах Мосбиржи вырос до 100 рублей впервые с 26 октября
Туризм
«Роснефть» и Удмуртия договорились о развитии проектов в области автотуризма
Мир
Всемирная метеослужба назвала десятилетие 2011-2020 самым теплым
Мир
В Германии нашли виновного в хаосе на железных дорогах после снегопада
Мир
Ушаков заявил о желании РФ долгосрочного перемирия на Ближнем Востоке
Мир
Глава МИД Словакии заявил о невозможности вступления Украины в ЕС в данный момент
Общество
Температура воздуха в Якутии местами опустилась до –57 градусов
Сюжет:

Политолог оценила вероятность проведения президентских выборов на Украине

Политолог Елисеева: проведение выборов на Украине зависит от Запада
0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проведение президентских выборов на Украине в первую очередь зависит от США и Евросоюза. Об этом «Известиям» 5 декабря заявила политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева.

Ранее во вторник испанская газета Mundo написала, что сложившаяся тупиковая ситуация на фронте обострила внутри политических элит Украины борьбу за президентский пост.

«Сейчас будет использоваться любой предлог, чтобы обрушить рейтинг [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, но здесь есть один нюанс. Всё-таки, проведение выборов на Украине зависит не от Зеленского, не от [главкома Вооруженными силами Украины Валерия] Залужного, а исключительно от тех же американцев и Европейского союза, которые по факту осуществляют внешнее управление», — считает Елисеева.

По словам политолога, сейчас Зеленский выгоден коллективному Западу, поскольку в настоящий момент мало кто согласится на президентское кресло.

«Зеленский будет всеми силами держаться за свое кресло и он будет всеми силами бороться за отмену выборов, потому что он прекрасно понимает, что, как только, условно, его снесут, то он будет не жилец», — резюмировала Елисеева.

Ставка на Зе: на выборах президента Украины Запад поддержит Зеленского
Почему США и их союзники заинтересованы в победе действующего президента и кто мог бы составить ему конкуренцию

Ранее, 5 декабря, немецкое издание Welt отметило, что Зеленский, видимо, забыл свое предвыборное обещание не баллотироваться на второй срок. Также в статье обратили внимание, что рейтинг украинского президента, в отличие от рейтинга военных, падает, а пик его популярности остается позади.

Еще в ноябре Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. При этом ранее он отмечал, что готов баллотироваться на второй срок.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023