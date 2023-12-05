В Германии напомнили Зеленскому об обещании не избираться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский, видимо, забыл свое предвыборное обещание не баллотироваться на второй срок. Об этом во вторник, 5 декабря, пишет немецкое издание Welt.

В статье отмечается, что «вокруг Зеленского неспокойно» из-за его конфликта с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко. Кроме того, издание добавляет, что украинский лидер и парламентская оппозиция склоняются к переносу президентских выборов из-за военного положения в стране.

«Но Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся. Похоже, он забыл свое обещание, данное во время избирательной кампании 2019 года, что он будет занимать пост президента только один срок», — пишет Welt.

Кроме того, в статье обратили внимание, что рейтинг президента, в отличие от рейтинга военных, падает, пик его популярности остается позади. Издание указывает, что Зеленский «вряд ли войдет в историю как архитектор безоговорочной победы» в конфликте с Россией.

«Оставаться на посту военного президента как можно дольше, похоже, является тем вариантом с точки зрения политической власти, который больше всего поможет Зеленскому. С выборами или без них», — объяснили в публикации.

2 декабря сообщалось, что рейтинг доверия украинского населения к Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

До этого, 20 ноября, газета The Guardian написала, что, хотя Зеленский и исключил проведение выборов президента следующей весной, на фоне конфликта с Залужным у него есть опасения относительно политического единства руководства страны во время боевых действий.

Ранее, в ноябре, Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве. При этом ранее он отмечал, что готов баллотироваться на второй срок.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.