Мать медбрата из разбившегося самолета заявила о гибели пассажиров

В результате авиакатастрофы самолета Falcon 10 в Афганистане выжили только члены экипажа воздушного судна. Пожилые пассажиры — 64-летняя Анна и 65-летний Анатолий Евсюковы — погибли. Об этом сообщила «Известиям» мать медбрата Игоря Сывороткина, который находился в потерпевшем крушение лайнере Светлана 21 января.

«Сказали, что якобы он позвонил, сказал, что они живы. Я ему на номер звонила, он пока не доступен. Я не знаю, может с какого-то другого номера они звонили, звонил Игорь. Сказали, что четыре человека живы, которые на борту были, а пассажиры, за которыми они ездили, они якобы погибли», — сказала Светлана.

Ранее в этот же день сообщалось, что выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане добрался до села и жестами попросил помощи у местных жителей. Мужчина дошел до села Педу в районе Коф-Аб на севере провинции Бадахшан. При этом агентство Reuters сообщало, что, по словам талибов (организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), четверо выживших сейчас находятся с представителями администрации движения. Они также заявили о гибели двух пассажиров Falcon 10.

21 января в Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили при его крушении в Афганистане. Самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. В министерстве транспорта и авиации Афганистана отметили, что среди выживших оказался пилот. Мать медбрата Игоря Сывороткина, который находился в потерпевшем крушение самолете, сообщила, что он выжил, а пассажиры погибли.

Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Предварительно, в самолете отказали оба двигателя.

По данным источника «Известий», среди находившихся на борту были два пилота, два врача, заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий Е., бизнесмен из Волгодонска. Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию.