Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане добрался до села и попросил помощи
Один из выживших при крушении в Афганистане самолета Falcon 10 добрался до села и жестами попросил о помощи. Об этом 21 января сообщает телеканал Afghanistan International, ссылаясь на местных жителей.
Так, по их словам, выживший добрался до села Педу в районе Коф Аб на севере провинции Бадахшан и обратился за помощью, объясняясь с помощью языков жестов.
При этом агентство Reuters сообщило, что, по словам талибов (организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), четверо выживших сейчас находятся с представителями администрации движения.
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