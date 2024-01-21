Реклама
Прямой эфир
Мир
В КНДР высоко оценили роль РФ в поддержании мировой стабильности
Мир
Президент Сербии предрек рост ВВП страны к 2027 году
Общество
Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах
Мир
В КНДР назвали Путина самым близким другом корейского народа
Происшествия
ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе
Мир
ЦАХАЛ обнаружила туннель для удержания заложников в Хан-Юнисе
Армия
Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью
Мир
Пхеньян отметил роль сотрудничества КНДР и РФ в продвижении многополярного мира
Мир
В ходе обстрела базы на западе Ирака могли пострадать военные из США
Мир
СМИ рассказали о последствиях ударов ВС РФ по объектам ВПК на Украине
Мир
Израильские СМИ сообщили о митинге в Хайфе против операции в Газе
Общество
Синоптики пообещали москвичам гололедицу и до –12 градусов 21 января
Мир
Рейтинг партии Шольца рекордно обвалился до 13% впервые за четыре года
Мир
На Украине подрались глава военной администрации и мэр
Наука и техника
NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity во время 72-го полета

В КНДР назвали Путина самым близким другом корейского народа

МИД КНДР: Пхеньян считает Путина самым близким другом корейского народа
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пхеньян считает президента России Владимира Путина самым близким другом корейского народа и готов тепло принять его, если он совершит визит в КНДР. Об этом говорится в заявлении аппарата помощников министра иностранных дел КНДР по итогам визита в Россию главы ведомства Цой Сон Хи, опубликованном 21 января Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Правительство КНДР горячо приветствует визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа. Традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ, упроченные в условиях всяких испытаний и невзгод истории, будут непрерывно развиваться как непобедимые товарищеские отношения, вечные стратегические отношения благодаря крепкой дружбе и особому вниманию председателя государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Гиперзвуковое сообщение: зачем глава МИД КНДР отправилась в Россию
И как США и союзники могут отреагировать на сотрудничество Пхеньяна и Москвы

Ранее в этот день сообщалось, что Северная Корея высоко оценивает роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 января заявил, что президент РФ Владимир Путин пообщался с главами МИД РФ и КНДР о двустороннем взаимодействии. Он подчеркнул, что Россия нацелена на развитие отношений во всех областях, включая и чувствительные.

16 января Путин провел встречу с главой МИДа Сергеем Лавровым и его коллегой из КНДР Цой Сон Хи. По словам Пескова, главы внешнеполитических ведомств проинформировали президента о договоренностях, которых удалось достичь.

В тот же день Лавров в ходе переговоров с Цой Сон Хи отметил, что Россия признательна КНДР за поддержку в контексте спецоперации на Украине. Также он подчеркнул, что Москва и Пхеньян продолжают тесное взаимодействие на площадке ООН. Министр иностранных дел РФ указал, что Россия призывает к отказу от любых шагов, которые ведут к обострению напряженности вокруг Корейского полуострова.

18 октября Лавров прибыл с визитом в КНДР. Там он провел встречу со своей северокорейской коллегой.

До этого, 17 сентября, глава МИД РФ отмечал, что Россия будет развивать с Северной Кореей равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совета Безопасности ООН.

С 12 по 17 сентября Россию посетил с официальным визитом глава КНДР Ким Чен Ын. В ходе визита 13 сентября он встретился с Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений. Президент РФ отметил, что встреча прошла очень продуктивно, состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024