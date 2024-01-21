В КНДР назвали Путина самым близким другом корейского народа

Пхеньян считает президента России Владимира Путина самым близким другом корейского народа и готов тепло принять его, если он совершит визит в КНДР. Об этом говорится в заявлении аппарата помощников министра иностранных дел КНДР по итогам визита в Россию главы ведомства Цой Сон Хи, опубликованном 21 января Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Правительство КНДР горячо приветствует визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа. Традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ, упроченные в условиях всяких испытаний и невзгод истории, будут непрерывно развиваться как непобедимые товарищеские отношения, вечные стратегические отношения благодаря крепкой дружбе и особому вниманию председателя государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что Северная Корея высоко оценивает роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 января заявил, что президент РФ Владимир Путин пообщался с главами МИД РФ и КНДР о двустороннем взаимодействии. Он подчеркнул, что Россия нацелена на развитие отношений во всех областях, включая и чувствительные.

16 января Путин провел встречу с главой МИДа Сергеем Лавровым и его коллегой из КНДР Цой Сон Хи. По словам Пескова, главы внешнеполитических ведомств проинформировали президента о договоренностях, которых удалось достичь.

В тот же день Лавров в ходе переговоров с Цой Сон Хи отметил, что Россия признательна КНДР за поддержку в контексте спецоперации на Украине. Также он подчеркнул, что Москва и Пхеньян продолжают тесное взаимодействие на площадке ООН. Министр иностранных дел РФ указал, что Россия призывает к отказу от любых шагов, которые ведут к обострению напряженности вокруг Корейского полуострова.

18 октября Лавров прибыл с визитом в КНДР. Там он провел встречу со своей северокорейской коллегой.

До этого, 17 сентября, глава МИД РФ отмечал, что Россия будет развивать с Северной Кореей равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совета Безопасности ООН.

С 12 по 17 сентября Россию посетил с официальным визитом глава КНДР Ким Чен Ын. В ходе визита 13 сентября он встретился с Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений. Президент РФ отметил, что встреча прошла очень продуктивно, состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе.